O Slack é o conhecimento coletivo da sua equipe.
Trabalhe de forma mais rápida e inteligente, tendo pessoas, apps e a IA ao seu lado.
Aprovado pelas melhores equipes
Planejar lançamentos
Executar projetos
Conversar com clientes
Perguntar a um agente
Automatizar tarefas
Planejar lançamentos
Executar projetos
Conversar com clientes
Perguntar a um agente
Automatizar tarefas
Reimagine as possibilidades com a IA e agentes.
A IA no Slack não faz você pensar, ela ajuda você a pensar. A IA resume e pesquisa com base em conversas reais e, com isso, torna todos os apps e agentes mais úteis e contextualmente conscientes do que nunca.
Organize seu dia com o Slackbot
Receba o resumo de uma conversa da qual você não participou
Receba respostas rápidas do Claude
Ative as anotações da IA nos círculos
Revise código com o GitHub Copilot
Procure dados de clientes no Agentforce
Knowledge
Mostre o contexto para todos na hora.
Tenha acesso a todos os arquivo, decisões e conversas para aproveitar trabalhos anteriores em vez de refazê-los.
Conheça o Slackbot: seu agente pessoal para o trabalho.
O Slackbot não é apenas uma IA qualquer. É uma IA que conhece sua equipe perfeitamente. Ela se adapta ao seu estilo, encontra o que você precisa e ajuda a realizar o trabalho mais rápido.Saiba mais sobre o Slackbot
Uma só pesquisa para acessar todas as informações.
A pesquisa com IA facilita o acesso à toda a memória da sua empresa.Saiba mais sobre a pesquisa com IA
Inclua os dados de CRM na conversa.
Os insights do cliente agora caminham lado a lado com as conversas para que seus negócios continuem avançando.Saiba mais sobre o Salesforce no Slack
97 min
tempo médio que os usuários podem economizar semanalmente com IA no Slack1
People
Permita que sua equipe se comunique de forma humana.
A interface de conversa do Slack torna a colaboração mais acessível, seja ao trabalhar com um colega ou um agente.
Tudo começa com um canal.
Os canais são espaços flexíveis e transparentes para trabalhar com sua equipe, assistentes de IA e agentes.Saiba mais sobre canais
Falar é mais fácil do que digitar…
…entre no círculo, nossa ferramenta integrada de vídeo. Com a IA no Slack, as anotações das reuniões são geradas automaticamente.Saiba mais sobre os círculos
Esqueça a caixa de entrada.
Com o Slack Connect, você pode conversar com clientes e fornecedores em tempo real direto no Slack. Isso é impossível com o e-mail.Saiba mais sobre o Slack Connect
“O Slack se mostrou fundamental para o nosso crescimento, a nossa agilidade e a nossa capacidade de manter o alinhamento total enquanto expandimos”
Kate Jenson, Diretor para as Américas, Anthropic
Process
Gerencie tudo de um só lugar.
Automatize as reuniões rápidas diárias, as atualizações de projeto e as aprovações para que sua equipe possa se concentrar no crescimento em vez de ficar fazendo suposições.
Qualquer pessoa pode automatizar no Slack.
Seja por clique ou por código, com o Slack qualquer pessoa pode criar facilmente automações próprias que economizam tempo.Saiba mais sobre os fluxos de trabalho
Gerencie projetos e tarefas.
Acompanhe. Aprove. Marque como concluído. Tudo sem sair da conversa.Saiba mais sobre as listas
Um jeito mais simples de começar.
Falta de ideias para começar um projeto? Precisando iniciar um resumo de projeto? Existe um modelo para isso.Ver todos os modelos
35%
de aumento na economia de tempo devido às automações para usuários do Slack2
Platform
Seguro. Escalonável. Sem fragmentação.
Nossa plataforma flexível e aberta foi desenvolvida especificamente para oferecer os melhores agentes e a melhor IA para todas as empresas e pode ser adaptada para se ajustar à melhor forma de trabalho das suas equipes.
Da Atlassian ao Zoom.
Google Drive. ChatGPT. Vercel. Box. Asana. Workday. Seja qual for a ferramenta, funciona no Slack.Ver todas as integrações
Personalize o Slack conforme suas necessidades.
Nossa plataforma é flexível para que você possa criar soluções específicas para sua empresa.Saiba mais sobre ferramentas de desenvolvimento
Trabalhe sem preocupações.
Se é compartilhado no Slack, está seguro. Nosso programa de segurança protege seus dados em todas as camadas.Saiba mais sobre segurança
“O trabalho nasce na conversa. Por isso, vemos o Slack como o ambiente ideal para a criação dos nossos agentes.”
Guillermo Rauch, CEO, Vercel
Nosso negócio é fazer negócios crescerem.
90
%
dos usuários dizem que o Slack os deixa mais conectados4
43
A média de apps usados pelas equipes no Slack3
87
%
dos usuários dizem que o Slack ajuda a colaborar com mais eficiência4
Milhões de pessoas adoram trabalhar no Slack.
700 mi
Mensagens enviadas diariamente3
4 mi
Os usuários do Slack Connect estão trabalhando diretamente com equipes externas todas as semanas3
3 mi
Fluxos de trabalho diários3
1,7 mi
Apps usados ativamente todas as semanas3
Não confie apenas na nossa palavra.
O Slack é líder em mais de 314 relatórios de mercado da G2.5
Sua jornada no Slack começa agora.
Tudo pronto para o futuro da IA no Slack?
Libere a produtividade de agentes para todos os funcionários
Agentforce 2.0: o Agentforce chega ao Slack
Dez maneiras de substituir reuniões inúteis com o Slack
1Com base em uma análise interna durante o piloto de recursos de IA no Slack (destaques de canais, resumos de conversas e respostas da pesquisa de IA).
2Métricas de sucesso do cliente, 2024. Base: total n = 247-1.696; dados internos do Slack.
3Dados internos do Slack do ano fiscal de 2025, análise de uso do produto.
4Pesquisa de acompanhamento dos clientes Slack, ano fiscal de 2025 Pesquisa interna com usuários ativos semanais do Slack nos EUA, no Reino Unido, no Canadá e na Austrália. Total n = 2.410.
5Relatórios de mercado da G2 no inverno de 2026 relacionados a gerenciamento de trabalho, gerenciamento de fluxo de trabalho, software de colaboração em projetos, pesquisa empresarial, base de dados de conhecimento, perguntas e respostas de funcionários, conferência por áudio, mensagens instantâneas empresariais, workspaces unificados e muito mais.