Sua jornada no Slack começa agora.

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1Com base em uma análise interna durante o piloto de recursos de IA no Slack (destaques de canais, resumos de conversas e respostas da pesquisa de IA).

2Métricas de sucesso do cliente, 2024. Base: total n = 247-1.696; dados internos do Slack.

3Dados internos do Slack do ano fiscal de 2025, análise de uso do produto.

4Pesquisa de acompanhamento dos clientes Slack, ano fiscal de 2025 Pesquisa interna com usuários ativos semanais do Slack nos EUA, no Reino Unido, no Canadá e na Austrália. Total n = 2.410.

5Relatórios de mercado da G2 no inverno de 2026 relacionados a gerenciamento de trabalho, gerenciamento de fluxo de trabalho, software de colaboração em projetos, pesquisa empresarial, base de dados de conhecimento, perguntas e respostas de funcionários, conferência por áudio, mensagens instantâneas empresariais, workspaces unificados e muito mais.