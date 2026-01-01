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1Información basada en un análisis interno durante la prueba piloto de las funciones de IA de Slack (síntesis de canales, resúmenes de hilos de conversaciones y respuestas de búsqueda mediante IA).

2Principales métricas de satisfacción del cliente del año fiscal 2024 Base: N.º total = 247-1696, datos internos de Slack.

3Datos internos de Slack del año fiscal 2025, análisis de uso del producto.

4Encuesta de seguimiento de clientes de Slack, AF25 Encuesta interna de usuarios activos semanales de Slack en EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia. N.º total = 2410.

5Informes de mercado de invierno de 2026 de G2 para gestión de trabajo, gestión de flujos de trabajo, software de colaboración en proyectos, búsqueda empresarial, base de conocimientos, preguntas y respuestas para empleados, conferencias de audio, mensajería instantánea empresarial, espacios de trabajo unificados y mucho más.