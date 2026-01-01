Slack es el cerebro colectivo de tu equipo.
Muévete más rápido y trabaja de manera más inteligente con las personas, las aplicaciones y la IA a tu lado.
Los mejores equipos confían en nosotros
Planifica lanzamientos
Ejecuta proyectos
Chatea con clientes
Pregunta a un agente
Automatiza tareas
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Reinventa tus posibilidades con la IA y los agentes.
IA en Slack te ahorra esfuerzos y te ayuda a sacar el trabajo adelante. Resume y realiza búsquedas basadas en conversaciones reales. Con los datos obtenidos, hace que las aplicaciones y los agentes tengan más información que nunca para trabajar.
Organiza tu jornada con Slackbot
Resume una conversación que te hayas perdido
Obtén respuestas rápido con Claude
Activa las notas automáticas con IA en las juntas
Revisa código con GitHub Copilot
Consulta datos de clientes en Agentforce
Knowledge
Ofrece información a todo el mundo, al instante.
Consulta todos los archivos, decisiones y conversaciones para aprovechar la información compartida en lugar de tener que empezar desde cero.
Te presentamos Slackbot: tu agente personal para el trabajo
Slackbot no es una IA cualquiera. Es una IA que conoce a tu equipo como si llevara toda la vida con él. Se adapta a tu estilo, busca lo que necesites y te ayuda a sacar el trabajo adelante más rápido.Más información sobre Slackbot
Una búsqueda para gobernarlas a todas
La búsqueda con IA te pone toda la información de la empresa al alcance de la mano.Más información sobre las búsquedas con IA
Incorpora los datos de CRM en la conversación.
La información de los clientes ahora se ubica en el mismo lugar que las conversaciones para sacar las negociaciones adelante.Más información sobre Salesforce en Slack
97 min
media de tiempo que los usuarios pueden ahorrar a la semana con la IA en Slack1
People
Conexión humana entre equipos.
La interfaz conversacional de Slack hace que la colaboración sea más cercana, ya sea con un compañero o con un agente.
Todo comienza en los canales.
Los canales son espacios flexibles y transparentes para trabajar con tu equipo, asistentes de IA y agentes.Explorar los canales
Hablar es más fácil que escribir...
... inicia una junta, nuestra herramienta de vídeo integrada. Con IA en Slack, las notas de tus reuniones se toman solas.Más información sobre las juntas
Olvídate de las conversaciones perdidas en bandejas de entrada de correo.
Slack Connect te permite chatear con clientes y proveedores en tiempo real desde Slack. El correo electrónico no te permite hacerlo.Más información sobre Slack Connect
“Slack ha sido un componente esencial de nuestro crecimiento, nuestra agilidad y nuestra capacidad para remar en la misma dirección durante nuestra expansión”
Kate Jenson, directora de la región América, Anthropic
Process
Gestiona todo tu trabajo desde un solo lugar.
Automatiza las reuniones de sincronización, las novedades de los proyectos y las aprobaciones para que tu equipo pueda centrarse en el trabajo que de verdad importa.
Todo el mundo puede automatizar procesos en Slack.
Con tu ratón o a través de código, Slack permite que cualquier persona automatice sus procesos para ahorrar tiempo.Más información sobre los flujos de trabajo
Gestiona proyectos y tareas.
Supervisar. Aprobar. Marcar como completado. Todo sin salir de la conversación.Más información sobre las listas
Una forma más sencilla de empezar.
¿El gestor de proyectos está bloqueado? ¿Vas a comenzar una reunión informativa? Tenemos la plantilla que necesitasVer todas las plantillas
35 %
de aumento en el tiempo ahorrado gracias a las automatizaciones para usuarios de Slack2
Platform
Seguridad. Adaptabilidad. Sin silos.
Nuestra plataforma abierta y flexible está diseñada para integrar los mejores agentes y servicios de IA para cada empresa. Además, se puede adaptar a la forma de trabajar de tus equipos.
Desde Atlassian a Zoom.
Google Drive. ChatGPT. Vercel. Box. Asana. Workday. Si te suena, seguramente se pueda usar en Slack.Ver todas las integraciones
Adapta Slack a tus necesidades.
Nuestra plataforma es flexible para que puedas crear soluciones específicas para tu negocio.Más información sobre las herramientas de desarrollo
Trabaja sin preocupaciones.
Si se comparte en Slack, la seguridad está garantizada. Nuestro programa de seguridad protege tus datos en todos los aspectos.Más información sobre la seguridad
“El trabajo comienza en las conversaciones. Por eso, Slack es el lugar ideal para crear nuestros agentes”.
Guillermo Rauch, director general, Vercel
Nuestro negocio es que crezca tu negocio.
90
%
de los usuarios afirman que Slack les ayuda a estar más conectados4
43
El número medio de aplicaciones usadas por los equipos de Slack3
87
%
de los usuarios afirman que Slack les ayuda a colaborar de forma más eficiente4
A millones de personas les encanta trabajar en Slack.
700 M
Mensajes enviados diariamente3
4 M
Usuarios de Slack Connect que trabajan directamente con equipos externos cada semana3
3 M
Flujos de trabajo diarios3
1,7 M
Aplicaciones usadas activamente cada semana3
No lo decimos nosotros.
Slack es líder en más de 314 informes de mercado de G2.5
Empieza aquí a explorar Slack con más detalle.
¿Preparado para el futuro de la IA en Slack?
Permite a todo el personal acceder la productividad de los agentes
Agentforce 2.0: Agentforce llega a Slack
10 formas de reducir las reuniones improductivas con Slack
1Información basada en un análisis interno durante la prueba piloto de las funciones de IA de Slack (síntesis de canales, resúmenes de hilos de conversaciones y respuestas de búsqueda mediante IA).
2Principales métricas de satisfacción del cliente del año fiscal 2024 Base: N.º total = 247-1696, datos internos de Slack.
3Datos internos de Slack del año fiscal 2025, análisis de uso del producto.
4Encuesta de seguimiento de clientes de Slack, AF25 Encuesta interna de usuarios activos semanales de Slack en EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia. N.º total = 2410.
5Informes de mercado de invierno de 2026 de G2 para gestión de trabajo, gestión de flujos de trabajo, software de colaboración en proyectos, búsqueda empresarial, base de conocimientos, preguntas y respuestas para empleados, conferencias de audio, mensajería instantánea empresarial, espacios de trabajo unificados y mucho más.