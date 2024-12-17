Salesforce ha anunciado Agentforce 2.0, la última versión de Agentforce. Esta es la primera plataforma digital de trabajo para empresas que incorpora directamente en Slack agentes orientados al personal, lo que les permite trabajar junto con tu equipo. Agentforce 2.0 introduce la nueva ola de la inteligencia artificial, que lleva a cabo acciones en varios pasos y un razonamiento avanzado directamente en tu flujo de trabajo: Slack.

Con la implementación de Agentforce en Slack, podrás hacer lo siguiente:

Colaborar con Agentforce en canales y mensajes directos: Agentforce 2.0 permite a los equipos incorporar Agentforce con facilidad en cualquier conversación de Slack. Los usuarios de Slack pueden iniciar una conversación directamente desde el centro de Agentforce o @mencionar a agentes de Agentforce mediante mensajes directos o en los canales, y aprovechar así su fuerza laboral digital directamente en el flujo de trabajo.

Ampliar Agentforce con las acciones preintegradas de Slack: el creador de agentes ahora incluye acciones preintegradas de Slack como, por ejemplo, “Crear canvas” o “Enviar un mensaje al canal”, que permiten a los equipos mejorar con rapidez Agentforce e interactuar cómodamente con tus equipos en Slack.

el creador de agentes ahora incluye acciones preintegradas de Slack como, por ejemplo, “Crear canvas” o “Enviar un mensaje al canal”, que permiten a los equipos mejorar con rapidez Agentforce e interactuar cómodamente con tus equipos en Slack. Revelar el contexto de la conversación con la búsqueda empresarial: Slack contiene una gran cantidad de conocimientos del dominio en todos los mensajes directos, canales y canvas que reflejan el carácter único de tu empresa. Con la búsqueda empresarial de Slack, Agentforce puede extraer datos de las conversaciones, lo que mejora la pertinencia de las respuestas y acciones al aprovechar la información pública y autorizada de Slack.

Todas estas prestaciones avanzadas estarán disponibles de forma generalizada en enero. Analicemos en profundidad cómo impulsar al máximo la productividad de los agentes al implementar Agentforce en Slack.

Colabora con Agentforce en canales y mensajes directos

¿Has sentido alguna vez que podrías hacer aún más si tuvieras las herramientas adecuadas al alcance de la mano? Agentforce 2.0 ha venido a ayudarte. Ahora puedes enviar mensajes directos o @mencionar a Agentforce directamente en un canal. Tanto si quieres hacer lluvias de ideas, solucionar problemas o gestionar proyectos, ahora puedes aprovechar tu fuerza laboral digital directamente en el flujo de trabajo. Se acabó el estar saltando de una plataforma a otra o el esperar respuestas: Agentforce 2.0 ha venido para ayudarte en tiempo real, justo donde lo necesitas.

Es decir, que todo el personal de tu equipo puede trabajar codo con codo con Agentforce, justo como lo hace con sus colegas de carne y hueso. ¿Necesitas extraer datos con rapidez? ¿Quieres automatizar una tarea repetitiva? Basta con @mencionar a Agentforce y verás cómo se ocupa del trabajo duro, lo que permite a tu equipo centrarse en tareas más estratégicas y creativas. Al incorporar Agentforce directamente en Slack, no solo añadimos una herramienta, sino que mejoramos la colaboración de los equipos.

Agentforce también está disponible en Agentforce Hub, un repositorio para Agentforce en el espacio de trabajo de tu empresa. Busca Agentforce en función del conjunto de habilidades para dar con la más pertinente para tu tarea, ya se trate de asistencia para una negociación, ayuda informática, incorporación o incluso elaborar una estrategia de marketing. A partir de ahí, puedes activar el agente que elijas e iniciar una conversación. Asimismo, podrás incorporar tus plantillas de agentes de Slack personalizables o implementar tus agentes personalizados desde un solo lugar.

Por ejemplo, el personal puede @mencionar a Agentforce para solicitar una ayuda inmediata con la sustitución de un dispositivo perdido, en vez de cumplimentar un flujo de trabajo o formulario de TI independiente. Agentforce en Slack tiene el contexto conversacional adecuado y puede razonar y actuar para gestionar con eficacia y de forma integral la solicitud del dispositivo.

Aquí tienes otro ejemplo de cómo funciona en un canal. Pongamos que tu representante de ventas estrella acaba de salir de una llamada con un cliente potencial y tiene que actualizar rápidamente una propuesta. Dicho representante puede, simplemente, @mencionar a Agentforce en el canal de la cuenta y solicitar asistencia con tareas de apoyo a la negociación como, por ejemplo, recalcular una propuesta, generar un informe de inteligencia sobre la competencia o enviar un contrato para que lo apruebe el departamento jurídico.

Amplía Agentforce con las acciones preintegradas de Slack

Aunque las automatizaciones de Slack agilizan el trabajo, gestionar estas acciones de Slack sigue requiriendo un esfuerzo. Si alguna vez has deseado que alguien configurara tus flujos de trabajo automáticamente y que te recomendara o diera los pasos que debes seguir, Agentforce está a tu disposición para ayudarte.

Ahora que las acciones de Slack están disponibles en el creador de agentes, un equipo puede mejorar Agentforce con acciones tales como las siguientes:

Crear y actualizar canvas para compartir ideas y mantener a los equipos alineados

Crear y gestionar listas para hacer un seguimiento del progreso

Generar flujos de trabajo para asegurar que el trabajo se entregue a tiempo

Crear canales para optimizar las comunicaciones

Buscar datos estructurados y no estructurados para encontrar respuestas a preguntas

Buscar mensajes directos en tu nombre para ponerte al día o actualizar a tu equipo

Revela datos conversacionales con la búsqueda empresarial de Slack

Aquí es donde se produce la magia de Slack. Agentforce aprovecha la base de conocimientos compartida de Slack, lo que aumenta su eficacia y precisión. Cuando planteas una pregunta, Agentforce puede ofrecerte resultados de la búsqueda empresarial de Slack aprovechando no solo las conversaciones, sino también el contenido de las aplicaciones conectadas a las que puede acceder, para que recibas las respuestas más actualizadas y útiles.

La búsqueda empresarial de Slack no solo saca a la luz información pertinente, sino que también sugiere seguimientos que inician conversaciones con el resto de Agentforce. En la siguiente demo, un especialista de productos proporciona recomendaciones personalizadas y métricas clave en un Slack canvas flexible. Esto te ayuda a sacar el trabajo adelante con mayor rapidez y hace que los proyectos avancen con fluidez.

Haz clic aquí para descubrir cómo el sistema de búsqueda de Slack visibiliza mensajes y archivos, se adapta a los estándares de conformidad y se amplía para conectar una fuerza de trabajo internacional en la era de los agentes.

Con la integración de Agentforce en Slack, los equipos pueden aprovechar al máximo el potencial de la IA generativa en su plataforma para el trabajo.

En Accenture, acogemos con los brazos abiertos la priorización de las tecnologías emergentes para que podamos ayudar a nuestra clientela a trabajar con rapidez. Nuestro equipo de ventas de Salesforce Business Group en Accenture y de Accenture Song está empezando a usar Agentforce para automatizar el contacto y cerrar la creación de planes, sacar a relucir información mediante la búsqueda empresarial y mantener a los equipos alineados con actualizaciones dinámicas. Esto les ayuda a agilizar la eficacia, a acelerar la toma de decisiones y les permite centrarse en ofrecer soluciones innovadoras para sus clientes. Stephanie Sadowski Líder de Salesforce Business Group, Accenture

Aprovecha la productividad de los agentes con Agentforce en Slack

Con Agentforce en Slack, ahora cuentas con compañeros de equipo digitales que tienen en cuenta el contexto. Contribuyen a agilizar las tareas, aportan información oportuna y mejorar la colaboración, lo que los convierte en la clave para hacer más con menos. Agentforce en Slack te ayuda a aumentar la productividad, reducir la carga de trabajo y centrarte en lo que de verdad importa.

¿Todo listo para reinventar ya la forma de escalar la productividad? Regístrate en nuestro webinario, “Presentación de Agentforce en Slack: impulsa la productividad de los agentes para todos los empleados” el 22 de enero a las 10 PT (hora del Pacífico). Además, puedes reproducir una grabación de nuestro evento digital “Agentforce 2.0: saca partido de la fuerza de trabajo digital para todos los equipos” en Salesforce+.