Salesforce 發布了 Agentforce 2.0。這是最新的 Agentforce 版本，也是第一個為企業而設的數位勞動力平台，可將專為員工開發的代理直接帶入 Slack，使代理可以與團隊一起工作。Agentforce 2.0 將掀起全新人工智慧浪潮，它能夠執行多步驟操作和進階推理，而且一切就在 Slack 工作流程中發生。
在 Slack 中部署 Agentforce 後，你可以：
- 在頻道和私訊中與 Agentforce 協作：Agentforce 2.0 讓團隊可以輕鬆將 Agentforce 帶入任何 Slack 對話。Slack 使用者可以直接從 Agentforce Hub 發起對話，或者在私訊或頻道中使用 @ 提及 Agentforce，就能在工作流程中直接運用代理的數位勞動力。
- 透過預先建立的 Slack 操作強化 Agentforce 能力：代理建立工具現在提供預先建立的 Slack 操作，例如「建立畫板」或「傳送訊息至頻道」，讓團隊能夠快速強化 Agentforce 能力，並輕鬆地在 Slack 中與團隊成員互動。
- 透過企業搜尋功能取得對話情境資料：Slack 的私訊、頻道和畫板中包含大量專業知識，這些資料體現了公司的特質。Agentforce 可透過 Slack 企業搜尋功能擷取對話資料，藉由取得這些 Slack 中的公開和受限資訊，Agentforce 在回應和採取操作時會更符合使用者的需求。
所有這些進階功能將於 1 月正式發布。現在先來深入瞭解在 Slack 中部署 Agentforce 如何提升代理級產能。
在頻道和私訊中與 Agentforce 協作
你是否曾想過，如果可以輕鬆取得合適的工具，就可以完成更多工作？Agentforce 2.0 正是你需要的工具。現在，你可以直接傳送私訊或在頻道中使用 @ 提及 Agentforce。無論是構思點子、排解問題，還是管理專案，都可以在工作流程中直接發揮數位勞動力。無需在平台之間切換或等待回應，Agentforce 2.0 會在你需要的時候即時提供協助。
也就是說，每位團隊成員都可以與 Agentforce 並肩合作，就像與人類同事一起工作一樣。需要快速擷取資料？想要將重複性工作自動化？只需使用 @ 提及 Agentforce，它就會處理麻煩的工作，讓團隊專注於更具策略性和創造性的工作。將 Agentforce 直接帶入 Slack，我們不只是增加了一個工具，更是提升了團隊協作。
你也可以在 Agentforce Hub 中找到 Agentforce。Agentforce Hub 是公司工作空間中的 Agentforce 儲存庫。你可以根據功能組合，搜尋最適合處理手邊工作的 Agentforce，例如交易協助、IT 支援、就職手續或者甚至是行銷策略。然後，你可以啟用所選代理並開始對話，也可以在單一位置引入可自訂的 Slack 代理範本，或部署自訂代理。
例如，員工可以使用 @ 提及 Agentforce，請代理即時幫助更換遺失裝置，無需填寫 IT 協助表單，並慢慢等 IT 團隊跑完所有流程。Slack 的 Agentforce 有需要的對話情境，可以推理並採取行動，全程有效管理裝置請求。
以下再舉一個例子說明 Agentforce 怎麼在頻道中提供協助。假設你的明星銷售代表剛與潛在客戶通完電話，需要快速更新提案。這時，銷售代表只需在帳戶頻道使用 @ 提及 Agentforce，要求幫忙處理交易相關工作，例如重新計算提案數據、產生競爭情報報告或將合約送交法務部核准。
透過預先建立的 Slack 操作強化 Agentforce 能力
雖然 Slack 的自動化功能可以加快工作速度，但管理 Slack 操作仍然需要花費精力。如果希望有人能幫你自動設定工作流程，為你提供後續步驟建議或直接幫你操作，Agentforce 正好可以派上用場。
代理建立工具現在提供 Slack 操作，讓團隊可享有更強大的 Agentforce 功能。這些操作包括：
- 建立和更新畫板，幫忙分享點子並讓團隊保持同調
- 建立和管理清單，以追蹤進度
- 建立工作流程，以確保準時交付工作
- 建立頻道，以簡化溝通
- 搜尋結構化和非結構化資料，以回答問題
- 幫你傳送私訊，傳達新資訊給你和團隊
透過 Slack 企業搜尋功能取得對話資料
這正是 Slack 的神奇之處。Agentforce 利用 Slack 的共享知識庫，不但更強大，準確性也有所提升。當你問問題時，Agentforce 不僅可以參考對話內容，還可以參照有權存取的連結應用程式內容，提供 Slack 企業搜尋結果，讓你獲得根據最新資料提供的實用答案。
Slack 企業搜尋功能不僅會顯示相關資訊，還會提示後續行動，建議你開始與其他 Agentforce 對話。在下方的示範中，產品專家在靈活的 Slack 畫板中提供了個人化建議和關鍵指標。這麼一來，你可以更快速地完成工作，確保專案順利進行。
按一下這裡，瞭解 Slack 的搜尋系統如何幫助你找到所需訊息和檔案、因應合規標準調整，以及如何在代理時代中幫助大型全球工作團隊協作。
將 Agentforce 整合到 Slack 之後，團隊可以在工作平台中發揮生成式 AI 的潛力。
Accenture 總是率先採用新興技術，這樣才能幫助我們的客戶快速發展。Accenture 的 Salesforce 業務團隊和 Accenture Song 中的銷售人員已經開始使用 Agentforce 將建立聯絡客戶和成交計畫工作自動化，透過企業搜尋功能取得深入分析，利用動態更新讓團隊保持同調，這有助於他們提高工作成效、加快決策速度，並專注於為客戶提供創新解決方案。
透過 Slack 的 Agentforce 充分發揮代理級產能
有了 Slack 的 Agentforce，就像有一個掌握情境資料的數位團隊成員一樣。Agentforce 是讓事情事半功倍的最佳幫手，它可以幫助簡化工作、提供即時資訊、加強協作，還能提升生產力和減少工作量，並讓你有時間專注在真正重要的事情上。
想立即瞭解怎麼以創新方式提升生產力？歡迎報名參加我們於太平洋時間 1 月 22 日上午 10 點舉行的網路研討會「隆重介紹 Slack 的 Agentforce：為每位員工帶來代理級產能」，或者在 Salesforce+ 上串流播放我們錄製的數位活動「Agentforce 2.0：讓每個團隊充分利用數位勞動力」。
