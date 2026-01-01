Salesforce 發布了 Agentforce 2.0。這是最新的 Agentforce 版本，也是第一個為企業而設的數位勞動力平台，可將專為員工開發的代理直接帶入 Slack，使代理可以與團隊一起工作。Agentforce 2.0 將掀起全新人工智慧浪潮，它能夠執行多步驟操作和進階推理，而且一切就在 Slack 工作流程中發生。

在 Slack 中部署 Agentforce 後，你可以：

在頻道和私訊中與 Agentforce 協作： Agentforce 2.0 讓團隊可以輕鬆將 Agentforce 帶入任何 Slack 對話。Slack 使用者 可以直接從 Agentforce Hub 發起對話，或者 在私訊或頻道中使用 @ 提及 Agentforce，就能在工作流程中直接運用代理的數位勞動力。

透過預先建立的 Slack 操作強化 Agentforce 能力： 代理建立工具現在提供預先建立的 Slack 操作，例如「建立畫板」或「傳送訊息至頻道」，讓團隊能夠快速強化 Agentforce 能力，並輕鬆地在 Slack 中與團隊成員互動。

透過企業搜尋功能取得對話情境資料：Slack 的私訊、頻道和畫板中包含大量專業知識，這些資料體現了公司的特質。Agentforce 可透過 Slack 企業搜尋功能擷取對話資料，藉由取得這些 Slack 中的公開和受限資訊，Agentforce 在回應和採取操作時會更符合使用者的需求。

所有這些進階功能將於 1 月正式發布。現在先來深入瞭解在 Slack 中部署 Agentforce 如何提升代理級產能。

在頻道和私訊中與 Agentforce 協作

你是否曾想過，如果可以輕鬆取得合適的工具，就可以完成更多工作？Agentforce 2.0 正是你需要的工具。現在，你可以直接傳送私訊或在頻道中使用 @ 提及 Agentforce。無論是構思點子、排解問題，還是管理專案，都可以在工作流程中直接發揮數位勞動力。無需在平台之間切換或等待回應，Agentforce 2.0 會在你需要的時候即時提供協助。

也就是說，每位團隊成員都可以與 Agentforce 並肩合作，就像與人類同事一起工作一樣。需要快速擷取資料？想要將重複性工作自動化？只需使用 @ 提及 Agentforce，它就會處理麻煩的工作，讓團隊專注於更具策略性和創造性的工作。將 Agentforce 直接帶入 Slack，我們不只是增加了一個工具，更是提升了團隊協作。

你也可以在 Agentforce Hub 中找到 Agentforce。Agentforce Hub 是公司工作空間中的 Agentforce 儲存庫。你可以根據功能組合，搜尋最適合處理手邊工作的 Agentforce，例如交易協助、IT 支援、就職手續或者甚至是行銷策略。然後，你可以啟用所選代理並開始對話，也可以在單一位置引入可自訂的 Slack 代理範本，或部署自訂代理。

例如，員工可以使用 @ 提及 Agentforce，請代理即時幫助更換遺失裝置，無需填寫 IT 協助表單，並慢慢等 IT 團隊跑完所有流程。Slack 的 Agentforce 有需要的對話情境，可以推理並採取行動，全程有效管理裝置請求。

以下再舉一個例子說明 Agentforce 怎麼在頻道中提供協助。假設你的明星銷售代表剛與潛在客戶通完電話，需要快速更新提案。這時，銷售代表只需在帳戶頻道使用 @ 提及 Agentforce，要求幫忙處理交易相關工作，例如重新計算提案數據、產生競爭情報報告或將合約送交法務部核准。

透過預先建立的 Slack 操作強化 Agentforce 能力

雖然 Slack 的自動化功能可以加快工作速度，但管理 Slack 操作仍然需要花費精力。如果希望有人能幫你自動設定工作流程，為你提供後續步驟建議或直接幫你操作，Agentforce 正好可以派上用場。

代理建立工具現在提供 Slack 操作，讓團隊可享有更強大的 Agentforce 功能。這些操作包括：

建立和更新畫板，幫忙分享點子並讓團隊保持同調

建立和管理清單，以追蹤進度

建立工作流程，以確保準時交付工作

建立頻道，以簡化溝通

搜尋結構化和非結構化資料，以回答問題

幫你傳送私訊，傳達新資訊給你和團隊

透過 Slack 企業搜尋功能取得對話資料

這正是 Slack 的神奇之處。Agentforce 利用 Slack 的共享知識庫，不但更強大，準確性也有所提升。當你問問題時，Agentforce 不僅可以參考對話內容，還可以參照有權存取的連結應用程式內容，提供 Slack 企業搜尋結果，讓你獲得根據最新資料提供的實用答案。

Slack 企業搜尋功能不僅會顯示相關資訊，還會提示後續行動，建議你開始與其他 Agentforce 對話。在下方的示範中，產品專家在靈活的 Slack 畫板中提供了個人化建議和關鍵指標。這麼一來，你可以更快速地完成工作，確保專案順利進行。

按一下這裡，瞭解 Slack 的搜尋系統如何幫助你找到所需訊息和檔案、因應合規標準調整，以及如何在代理時代中幫助大型全球工作團隊協作。

將 Agentforce 整合到 Slack 之後，團隊可以在工作平台中發揮生成式 AI 的潛力。

Accenture 總是率先採用新興技術，這樣才能幫助我們的客戶快速發展。Accenture 的 Salesforce 業務團隊和 Accenture Song 中的銷售人員已經開始使用 Agentforce 將建立聯絡客戶和成交計畫工作自動化，透過企業搜尋功能取得深入分析，利用動態更新讓團隊保持同調，這有助於他們提高工作成效、加快決策速度，並專注於為客戶提供創新解決方案。 Accenture Salesforce 業務團隊負責人 Stephanie Sadowski

透過 Slack 的 Agentforce 充分發揮代理級產能

有了 Slack 的 Agentforce，就像有一個掌握情境資料的數位團隊成員一樣。Agentforce 是讓事情事半功倍的最佳幫手，它可以幫助簡化工作、提供即時資訊、加強協作，還能提升生產力和減少工作量，並讓你有時間專注在真正重要的事情上。

