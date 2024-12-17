Salesforce hat die neueste Version von Agentforce, Agentforce 2.0, vorgestellt. Dabei handelt es sich um die erste digitale Arbeitsplattform für Unternehmen, die mitarbeiterorientierte Agenten direkt in Slack einbindet und es ihnen ermöglicht, mit deinem Team zusammenzuarbeiten. Agentforce 2.0 läutet die nächste Phase der künstlichen Intelligenz ein und führt mehrstufige Aktionen durch und weist fortgeschrittene Logik auf, und zwar direkt in deinem Arbeitsablauf: Slack.

Durch die Bereitstellung von Agentforce in Slack kannst du:

Mit Agentforce in Channels und DMs zusammenarbeiten: Agentforce 2.0 ermöglicht es Teams, Agentforce einfach in jede Slack-Unterhaltung zu integrieren. Slack-Benutzer:innen können direkt von der zentralen Agentforce-Plattform aus eine Unterhaltung starten oder Agentforce-Agenten über DMs oder in Channels mit @ erwähnen und so ihre digitalen Arbeitskräfte direkt in den Arbeitsfluss einbeziehen.

Agentforce mit vorkonfigurierten Slack-Aktionen erweitern: Der Agent-Builder bietet jetzt vorkonfigurierte Slack-Aktionen wie „Canvas erstellen“ oder „Nachrichten-Channel“, mit denen Teams Agentforce schnell erweitern und mühelos mit deinen Teams in Slack interagieren können.

Der Agent-Builder bietet jetzt vorkonfigurierte Slack-Aktionen wie „Canvas erstellen“ oder „Nachrichten-Channel“, mit denen Teams Agentforce schnell erweitern und mühelos mit deinen Teams in Slack interagieren können. Unterhaltungskontext mit der Enterprise-Suche erschließen: Slack enthält eine Fülle von Fachwissen über Direktnachrichten, Channels und Canvases, die die Einzigartigkeit deines Unternehmens abbilden. Mit der Slack Enterprise-Suche kann Agentforce auf Unterhaltungsdaten zurückgreifen und die Relevanz von Antworten und Aktionen verbessern, indem es auf öffentliche und genehmigte Informationen in Slack zurückgreift.

All diese erweiterten Funktionen stehen ab Januar allgemein zur Verfügung. Werfen wir einmal einen Blick darauf, wie die Bereitstellung von Agentforce in Slack die Agentenproduktivität ankurbeln wird.

Arbeite mit Agentforce in Channels und Direktnachrichten zusammen

Hattest du jemals das Gefühl, dass du noch mehr erreichen könntest, wenn du die richtigen Tools zur Hand hättest? Agentforce 2.0 hilft dir dabei. Du kannst Agentforce jetzt direkt im Channel eine Direktnachricht senden oder es mit @ erwähnen. Ob du Ideen sammelst, Probleme behebst oder Projekte verwaltest, du kannst jetzt direkt im Arbeitsablauf auf deine neue digitale Arbeitskraft zurückgreifen. Kein Wechseln zwischen Plattformen oder Warten auf Antworten mehr – Agentforce 2.0 unterstützt dich in Echtzeit, genau dort, wo du es brauchst.

Das bedeutet, dass alle Mitglieder deines Teams direkt mit Agentforce zusammenarbeiten können, genau wie mit ihren menschlichen Kolleg:innen. Benötigst du eine schnelle Datenabfrage? Möchtest du eine wiederkehrende Aufgabe automatisieren? Erwähne Agentforce einfach per @ und sieh zu, wie es einen Großteil der Arbeit erledigt, sodass sich dein Team auf wichtigere strategische und kreative Aufgaben konzentrieren kann. Indem wir Agentforce direkt in Slack integrieren, fügen wir nicht nur ein weiteres Tool hinzu, sondern verbessern auch die Art und Weise, wie Teams zusammenarbeiten.

Du findest Agentforce auch im Agentforce Hub – einer Datenbank für Agentforce innerhalb des Workspace deines Unternehmens. Suche nach Agentforce anhand der Fähigkeiten, um den für deine Aufgabe am besten qualifizierten Agenten zu finden, sei es für die Unterstützung bei Geschäftsabschlüssen, IT-Hilfe, Onboarding oder sogar Marketingstrategien. Von dort aus kannst du den ausgewählten Agenten aktivieren und eine Unterhaltung beginnen. Du kannst auch deine individuell anpassbaren Slack-Agentenvorlagen einbinden oder deine maßgeschneiderten Agenten von einem einzigen Ort aus einsetzen.

Zum Beispiel können Mitarbeitende Agentforce mit @ erwähnen, um sofortige Hilfe beim Ersetzen eines verlorenen Geräts zu erhalten, anstatt einen separaten IT-Workflow oder ein Formular auszufüllen. Agentforce in Slack stellt den richtigen Unterhaltungskontext bereit und kann die Geräteanfrage von Anfang bis Ende effektiv verwalten.

Hier ist ein weiteres Beispiel dafür, wie das in einem Channel funktioniert. Nehmen wir an, dein:e beste:r Vertriebsmitarbeitende:r hat gerade ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden geführt und muss schnell ein Angebot aktualisieren. Die betreffende Person kann Agentforce einfach im Account-Channel mit @ erwähnen und um Unterstützung bei Aufgaben im Zusammenhang mit dem Geschäftsabschluss bitten, wie z. B. die Neuberechnung eines Angebots, die Erstellung eines Konkurrenzanalyseberichts oder die Weiterleitung eines Vertrags an die Rechtsabteilung zur Genehmigung.

Erweitere Agentforce mit vorgefertigten Slack-Aktionen

Automatisierungen in Slack beschleunigen zwar die Arbeit, aber die Verwaltung dieser Slack-Aktionen ist immer noch aufwendig. Wenn du dir jemals gewünscht hast, dass jemand deine Workflows automatisch einrichtet und dir die nächsten Schritte empfiehlt oder für dich erledigt, dann ist Agentforce genau das Richtige für dich.

Da Slack-Aktionen jetzt im Agent-Builder verfügbar sind, kann ein Team Agentforce beispielsweise mit folgenden Aktionen erweitern:

Erstellen und Aktualisieren von Canvas, um Ideen auszutauschen und Teams auf dem Laufenden zu halten

Erstellen und Verwalten von Listen zur Erfassung von Fortschritten

Erstellen von Workflows zur Sicherstellung einer termingerechten Erledigung von Aufgaben

Erstellen von Channels zur Optimierung der Kommunikation

Suchen in strukturierten und unstrukturierten Daten zur Beantwortung von Fragen

Senden von Direktnachrichten in deinem Namen, um dich oder dein Team auf den neuesten Stand zu bringen

Unterhaltungsdaten mit Slack Enterprise-Suche erschließen

Hier entfaltet Slack seine ganze Wirkung. Agentforce greift auf die gemeinsame Wissensdatenbank in Slack zu und macht sie leistungsfähiger und präziser. Wenn du eine Frage stellst, kann Agentforce die Suchergebnisse von Slack Enterprise liefern, indem es nicht nur auf Unterhaltungen, sondern auch auf Inhalte aus deinen vernetzten Anwendungen zugreift, zu denen es Zugang hat, sodass du die aktuellsten und nützlichsten Antworten erhältst.

Die Slack Enterprise-Suche fördert nicht nur relevante Informationen zutage, sondern schlägt auch Folgemaßnahmen vor, die Gespräche mit dem Rest von Agentforce anstoßen. In der folgenden Demo stellt eine Produktspezialistin maßgeschneiderte Empfehlungen und wichtige Kennzahlen in einem flexiblen Slack-Canvas bereit. So kannst du deine Arbeit noch schneller erledigen und Projekte reibungslos ablaufen lassen.

Klicke hier, um zu erfahren, wie das Suchsystem von Slack die Sichtbarkeit von Nachrichten und Dateien unterstützt, Compliance-Standards einhält und skalierbar ist, um eine globale Belegschaft im Zeitalter der Agenten zu vernetzen.

Durch die Integration von Agentforce in Slack können Teams das Potenzial generativer KI auf ihrer Arbeitsplattform maximieren.

Wir bei Accenture setzen auf neue Technologien, damit wir unseren Kund:innen einen Vorsprung verschaffen können. Unser Vertriebsteam innerhalb der Salesforce Business Group von Accenture und Accenture Song setzt Agentforce ein, um die Erstellung von Kontakten und Abschlussplänen zu automatisieren, Erkenntnisse durch die Enterprise-Suche zu gewinnen und Teams mit dynamischen Updates auf dem Laufenden zu halten. Es trägt dazu bei, die Reaktionszeit zu verkürzen, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und ermöglicht es ihnen, sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für ihre Kund:innen zu konzentrieren. Stephanie Sadowski Salesforce Business Group Lead, Accenture

Schöpfe die Agenten-Produktivität mit Agentforce in Slack voll aus

Mit Agentforce in Slack hast du jetzt digitale Teammitglieder, die jeden Kontext kennen. Sie helfen dir, deine Aufgaben zu optimieren, stellen zeitnahe Informationen bereit und erleichtern die Zusammenarbeit. Damit sind sie der Schlüssel, um mit weniger mehr zu erreichen. Agentforce in Slack hilft dir, die Produktivität zu steigern, die Arbeitsbelastung zu reduzieren und dich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Bist du bereit, die Produktivität von heute neu zu definieren? Melde dich für unser Webinar Wir präsentieren Agentforce in Slack: Steigere die Produktivität deiner Mitarbeiter:innen am 22. Januar um 10 Uhr PT (US-Westküstenzeit, 19 Uhr CET) an. Du kannst auch eine Aufzeichnung unserer digitalen Veranstaltung Agentforce 2.0: Entfessle die digitale Arbeitskraft für jedes Team auf Salesforce+ streamen.