Salesforce ha annunciato Agentforce 2.0, la nuova versione di Agentforce. Si tratta della prima piattaforma di lavoro digitale per le aziende che integra agenti rivolti ai dipendenti direttamente in Slack, permettendo loro di lavorare al fianco del tuo team. Agentforce 2.0 inaugura la nuova ondata di intelligenza artificiale, eseguendo azioni a più passaggi e ragionamenti avanzati direttamente nel flusso di lavoro: Slack.

Implementando Agentforce in Slack, potrai:

Collaborare con Agentforce nei canali e negli MD: Agentforce 2.0 consente ai team di integrare facilmente Agentforce in qualsiasi conversazione di Slack. Gli utenti di Slack possono iniziare una conversazione direttamente dall’Hub Agentforce o @ taggare gli agenti Agentforce tramite MD o nei canali, avvalendosi di una forza lavoro digitale direttamente nel flusso di lavoro.

Estendere Agentforce con azioni Slack predefinite: Agent Builder ora include azioni Slack predefinite come “Crea canvas” o “Invia messaggio al canale” che consentono ai team di migliorare rapidamente Agentforce e interagire in modo fluido con i team in Slack.

Agent Builder ora include azioni Slack predefinite come “Crea canvas” o “Invia messaggio al canale” che consentono ai team di migliorare rapidamente Agentforce e interagire in modo fluido con i team in Slack. Sbloccare il contesto conversazionale con la ricerca aziendale: Slack contiene un ampio patrimonio di conoscenze di dominio nei messaggi diretti, canali e canvas che riflettono la natura unica della tua azienda. Con la ricerca aziendale di Slack, Agentforce può attingere ai dati conversazionali, migliorando la rilevanza delle risposte e delle azioni, utilizzando informazioni pubbliche e autorizzate in Slack.

Tutte queste funzionalità avanzate saranno generalmente disponibili a gennaio. Vediamo come l'implementazione di Agentforce in Slack potenzierà la produttività basata sugli agenti.

Collabora con Agentforce nei canali e negli MD

Hai mai pensato che potresti ottenere risultati migliori se avessi gli strumenti giusti a portata di mano? Agentforce 2.0 è qui per aiutarti. Ora puoi inviare messaggi diretti o @ taggare Agentforce direttamente nel canale. Che tu stia raccogliendo idee, risolvendo problemi o gestendo progetti, ora puoi avvalerti di una forza lavoro digitale direttamente nel flusso di lavoro. Non è più necessario passare da una piattaforma all'altra o attendere risposte: Agentforce 2.0 è disponibile per assisterti in tempo reale, proprio dove ne hai bisogno.

Questo significa che tutti i membri del team possono lavorare fianco a fianco con Agentforce proprio come fanno con i loro colleghi umani. Hai bisogno di una rapida estrazione di dati? Vuoi automatizzare un'attività ripetitiva? Basta @ taggare Agentforce e osservare come gestisce il lavoro pesante, consentendo al tuo team di concentrarsi su attività più strategiche e creative. Integrando Agentforce direttamente in Slack, non stiamo solo aggiungendo uno strumento, stiamo migliorando il modo in cui i team collaborano.

Potrai anche trovare Agentforce nell’Hub Agentforce, un archivio per Agentforce all'interno dell'area di lavoro della tua azienda. Cerca Agentforce in base alle competenze per trovarne uno più pertinente per la tua attività, che si tratti di supporto nelle trattative, assistenza IT, onboarding o anche strategia di marketing. Da lì, puoi attivare l'agente scelto e iniziare una conversazione. Potrai anche importare i tuoi modelli Slack Agent personalizzabili o distribuire i tuoi agenti personalizzati, da un unico posto.

Ad esempio, i dipendenti possono @ taggare Agentforce per ricevere assistenza immediata per la sostituzione di un dispositivo smarrito, invece di compilare un workflow IT o un modulo separato. Agentforce in Slack ha il giusto contesto di conversazione e può ragionare e agire per gestire in modo efficace la richiesta del dispositivo end-to-end.

Ecco un altro esempio di come questo flusso funziona in un canale. Supponiamo che un rappresentante di vendita abbia appena terminato una chiamata con un potenziale cliente e debba aggiornare rapidamente una proposta. Il rappresentante può semplicemente @ taggare Agentforce nel canale dell'account e chiedere assistenza con attività di supporto per le trattative come il ricalcolo di una proposta, la generazione di un report di analisi della concorrenza o l'invio di un contratto all'ufficio legale per l'approvazione.

Estendi Agentforce con azioni Slack predefinite

Sebbene le automazioni di Slack accelerino il lavoro, gestire queste azioni Slack richiede comunque un certo impegno. Se hai mai desiderato qualcuno che configuri i workflow automaticamente e ti dia consigli o esegua i passaggi successivi per te, Agentforce è qui per aiutarti.

Con le azioni Slack ora disponibili in Agent Builder, un team può migliorare Agentforce con azioni come:

Creazione e aggiornamento di canvas per condividere idee e mantenere allineati i team

Creazione e gestione di elenchi per monitorare i progressi

Creazione di workflow per garantire la consegna puntuale del lavoro

Creazione di canali per semplificare le comunicazioni

Ricerca di dati strutturati e non strutturati per rispondere a domande

Invio di messaggi diretti per aggiornare te o il tuo team

Sbloccare dati conversazionali con la ricerca aziendale di Slack

È qui che avviene la magia di Slack. Agentforce attinge alla base di conoscenze condivise di Slack, diventando più potente e preciso. Quando fai una domanda, Agentforce può fornire risultati della ricerca aziendale di Slack estraendo dati non solo dalle conversazioni ma anche dai contenuti delle applicazioni connesse a cui ha accesso, in modo da ottenere le risposte più aggiornate e utili.

La ricerca aziendale di Slack non solo fa emergere informazioni rilevanti, ma richiede anche follow-up che avviano conversazioni con il resto di Agentforce. Nella demo seguente, uno specialista di prodotto fornisce consigli personalizzati e metriche chiave in un canvas di Slack flessibile. Questo consente di portare a termine il lavoro ancora più velocemente e far avanzare i progetti senza intoppi.

Clicca qui per scoprire come il sistema di ricerca di Slack supporta la visibilità di messaggi e file, rispetta gli standard di conformità e si adatta per connettere una forza lavoro globale nell'era degli agenti.

Integrando Agentforce in Slack, i team possono ottimizzare il potenziale dell'IA generativa nella loro piattaforma di lavoro.

In Accenture, adottiamo prima le tecnologie emergenti per aiutare i nostri clienti a progredire rapidamente. Il nostro team di vendita all'interno del Salesforce Business Group di Accenture e Accenture Song stanno iniziando a utilizzare Agentforce per automatizzare la creazione di piani di contatto e chiusura, ottenere approfondimenti attraverso la ricerca aziendale e mantenere i team allineati con aggiornamenti dinamici. Questo contribuisce ad aumentare l’efficacia e accelerare il processo decisionale, oltre a consentirci di concentrarci sull’offerta di soluzioni innovative ai nostri clienti. Stephanie Sadowski Responsabile Salesforce Business Group, Accenture

Sfrutta la produttività basata sugli agenti con Agentforce in Slack

Con Agentforce in Slack, ora hai membri digitali del team consapevoli del contesto. Ti aiutano a semplificare le attività, fornire informazioni tempestive e migliorare la collaborazione, consentendoti di fare di più con meno sforzo. Agentforce in Slack ti aiuta ad aumentare la produttività, ridurre il carico di lavoro e concentrarti su ciò che conta davvero.

Vuoi scoprire come riuscire a scalare la produttività? Registrati al nostro webinar, Presentazione di Agentforce in Slack: come sbloccare la produttività basata sugli agenti per tutti i dipendenti il 22 gennaio alle 10 PT. Puoi anche trasmettere in streaming una registrazione del nostro evento digitale “Agentforce 2.0: libera il lavoro digitale per tutti i team” su Salesforce+.