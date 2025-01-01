Salesforce 宣布推出 Agentforce 的全新版本—— Agentforce 2.0。作为企业首个数字劳动力平台，它能将面向员工的代理直接连接至 Slack，使其与团队紧密协作。Agentforce 2.0 无疑掀起了人工智能的新热潮，在你现有的 Slack 工作流程中实现多步骤运转及高级推理。

在 Slack 中部署 Agentforce，你将解锁以下能力：

在频道和私信中与 Agentforce 协同作业： Agentforce 2.0 能轻松将 Agentforce 接入任何 Slack 对话。Slack 用户可以 直接从 Agentforce 中心发起对话，或 在私信或频道中提及 (@) Agentforce，在工作流程中直接调用数字劳动力。

借助预构建的 Slack 操作拓展 Agentforce 能力： 如今，Agent Builder 新增了“建立画板”、“向频道发送消息”等预构建的 Slack 操作，助力团队迅速强化 Agentforce，并在 Slack 中与团队成员轻松实现互动协作。

如今，Agent Builder 新增了“建立画板”、“向频道发送消息”等预构建的 Slack 操作，助力团队迅速强化 Agentforce，并在 Slack 中与团队成员轻松实现互动协作。 利用企业搜索功能解锁对话语境：Slack 涵盖了来自私信、频道和画板等海量知识，这些知识彰显了你所在行业的独特之处。借助 Slack 企业搜索这一功能，Agentforce 可从对话数据中挖掘信息，结合 Slack 公开且获授权的信息，生成更相关的回复及操作。

上述所有高级功能将于一月份普遍可用。接下来，就让我们深入探讨，在 Slack 中部署 Agentforce 将如何大力提升代理级生产力。

在频道和私信里与 Agentforce 携手协作

你是否曾有过这样的想法：要是手头有适当的工具，自己就能完成更多事呢？Agentforce 2.0 可以助你一臂之力。现在，你能直接在频道内发送私信或者提及 (@) Agentforce 了。不论是头脑风暴、排查疑难问题，还是项目管理，你都可以在工作流程中调用自己的数字劳动力资源，再也不用在各个平台之间来回切换，也无需苦苦等待回复，Agentforce 2.0 可在你需要的地方为你提供实时帮助。

这意味着，团队里的每位成员都能像与现实生活中的同事合作那样，和 Agentforce 并肩作战。想要快速提取数据？想要自动化处理重复性的任务？只需提及 (@) Agentforce，它能直接帮你处理繁琐的工作。这样一来，团队成员就能把精力集中在更具战略性、更需创造性的任务上了。把 Agentforce 直接整合进 Slack 不仅仅意味着添加了一款工具，更意味着优化了团队协作的方式。

此外，你还可以在 Agentforce 中心找到 Agentforce，这个中心是公司工作区专门存放 Agentforce 的地方。你可以依据技能集来搜索 Agentforce，找到与你的任务最契合的代理，不管你的任务是协助交易、提供 IT 支持、开展入职培训，还是制定营销策略等。在 Agentforce 中心，你能激活选中的代理，与之展开对话。在同一个地方还能引入可定制的 Slack 代理模板，或部署自己定制打造的代理。

举例来说，如果设备遗失需要更换，你不用再单独填写 IT 工作流程或者表格，只需提及 (@) Agentforce，就能获得即时帮助。Slack 中的 Agentforce 拥有恰当的对话语境，并能够分析推理、采取行动，针对设备请求提供端对端管理服务。

看看下一个关于 Agentforce 如何在频道中运作的例子。假设你们的明星销售代表刚刚结束了与一位潜在客户的通话，现在急需快速更新一份提案。这位代表只需在客户频道里提及 (@) Agentforce，然后针对与交易支持相关的任务寻求帮助即可，这些任务可以是重新计算提案、生成竞争情报报告，或者把合同发送给法务部门审批。

借助预构建的 Slack 操作拓展 Agentforce

虽然 Slack 自动化能够提高工作效率，但管理这些 Slack 操作仍需耗费精力。如果你曾希望有人能自动为你设置工作流程，还能为你推荐或者执行后续步骤，那么 Agentforce 可以助你一臂之力。

如今，Agent Builder 已支持 Slack 操作，团队可以通过以下操作来强化 Agentforce：

建立并更新画板，以分享各自的想法，确保团队步调一致

建立并管理列表，以追踪进展情况

构建工作流程，以保障按时交付工作

建立频道，以简化沟通过程

搜索结构化和非结构化的数据，以完成答疑解惑

代你发送私信，以向你或你的团队告知最新动态

利用 Slack 企业搜索功能解锁对话数据

这就是 Slack 产生魔力的地方。Agentforce 能够挖掘 Slack 的共享知识库，让自身变得更为强大、精准。当你提出问题时，Agentforce 不但可以调用对话信息，还能利用其有权访问的关联应用中的内容来提供 Slack 企业搜索结果，这样你就能获得最新且最实用的答案。

Slack 企业搜索的功能不仅能呈现相关信息，还能推进后续操作，而这些操作能够触发与你 Agentforce 接下来的对话交流。在下列演示中，一位产品专家会在灵活便捷的 Slack 画板中，提供量身定制的建议以及关键指标信息。这有助于你更高效地完成工作，并顺利开展项目。

点击此处，了解 Slack 的搜索系统如何支持消息和文件的可见性以适应合规标准；并如何在人工智能代理时代日渐扩展，以连接全球劳动力。

将 Agentforce 融入 Slack 后，团队就能在其工作平台上充分挖掘生成式 AI 的潜力。

在 Accenture，我们会率先采用新兴技术，助力客户实现快速发展。Accenture 旗下 Salesforce 业务集团和 Accenture Song 的销售团队已经着手运用 Agentforce 来实现联系人及成交计划创建的自动化流程、通过企业搜索挖掘洞察信息，并依靠动态更新让团队保持步调一致。这一举措不仅有助于缩短取得成效的周期、加快决策速度，还使得团队成员可以专注于为客户提供创新解决方案。 Accenture Salesforce 业务集团领导人 Stephanie Sadowski

利用 Slack 中的 Agentforce 开发代理级生产力

借助 Slack 中的 Agentforce，你相当于拥有了一批能感知语境的数字伙伴。它们可以帮你简化任务流程、及时提供信息，还能强化协作能力，这都使其成为事半功倍的关键所在。Slack 中的 Agentforce 更能助力你提高生产力、减轻工作负担，让你可以专注于真正重要的事情上。

重新构想如何在今天提高生产力，你准备好了吗？欢迎报名参加我们的网络会议“重磅推出 Slack 中的 Agentforce：让每位员工体验代理级生产力”，会议时间为太平洋时间 1 月 22 日上午 10 点。你还可以在 Salesforce+ 收看我们的数字活动“Agentforce 2.0：释放每支团队的数字劳动力潜能”的录影。