Salesforce 宣布推出 Agentforce 的全新版本—— Agentforce 2.0。作为企业首个数字劳动力平台，它能将面向员工的代理直接连接至 Slack，使其与团队紧密协作。Agentforce 2.0 无疑掀起了人工智能的新热潮，在你现有的 Slack 工作流程中实现多步骤运转及高级推理。
在 Slack 中部署 Agentforce，你将解锁以下能力：
- 在频道和私信中与 Agentforce 协同作业：Agentforce 2.0 能轻松将 Agentforce 接入任何 Slack 对话。Slack 用户可以直接从 Agentforce 中心发起对话，或在私信或频道中提及 (@) Agentforce，在工作流程中直接调用数字劳动力。
- 借助预构建的 Slack 操作拓展 Agentforce 能力：如今，Agent Builder 新增了“建立画板”、“向频道发送消息”等预构建的 Slack 操作，助力团队迅速强化 Agentforce，并在 Slack 中与团队成员轻松实现互动协作。
- 利用企业搜索功能解锁对话语境：Slack 涵盖了来自私信、频道和画板等海量知识，这些知识彰显了你所在行业的独特之处。借助 Slack 企业搜索这一功能，Agentforce 可从对话数据中挖掘信息，结合 Slack 公开且获授权的信息，生成更相关的回复及操作。
上述所有高级功能将于一月份普遍可用。接下来，就让我们深入探讨，在 Slack 中部署 Agentforce 将如何大力提升代理级生产力。
在频道和私信里与 Agentforce 携手协作
你是否曾有过这样的想法：要是手头有适当的工具，自己就能完成更多事呢？Agentforce 2.0 可以助你一臂之力。现在，你能直接在频道内发送私信或者提及 (@) Agentforce 了。不论是头脑风暴、排查疑难问题，还是项目管理，你都可以在工作流程中调用自己的数字劳动力资源，再也不用在各个平台之间来回切换，也无需苦苦等待回复，Agentforce 2.0 可在你需要的地方为你提供实时帮助。
这意味着，团队里的每位成员都能像与现实生活中的同事合作那样，和 Agentforce 并肩作战。想要快速提取数据？想要自动化处理重复性的任务？只需提及 (@) Agentforce，它能直接帮你处理繁琐的工作。这样一来，团队成员就能把精力集中在更具战略性、更需创造性的任务上了。把 Agentforce 直接整合进 Slack 不仅仅意味着添加了一款工具，更意味着优化了团队协作的方式。
此外，你还可以在 Agentforce 中心找到 Agentforce，这个中心是公司工作区专门存放 Agentforce 的地方。你可以依据技能集来搜索 Agentforce，找到与你的任务最契合的代理，不管你的任务是协助交易、提供 IT 支持、开展入职培训，还是制定营销策略等。在 Agentforce 中心，你能激活选中的代理，与之展开对话。在同一个地方还能引入可定制的 Slack 代理模板，或部署自己定制打造的代理。
举例来说，如果设备遗失需要更换，你不用再单独填写 IT 工作流程或者表格，只需提及 (@) Agentforce，就能获得即时帮助。Slack 中的 Agentforce 拥有恰当的对话语境，并能够分析推理、采取行动，针对设备请求提供端对端管理服务。
看看下一个关于 Agentforce 如何在频道中运作的例子。假设你们的明星销售代表刚刚结束了与一位潜在客户的通话，现在急需快速更新一份提案。这位代表只需在客户频道里提及 (@) Agentforce，然后针对与交易支持相关的任务寻求帮助即可，这些任务可以是重新计算提案、生成竞争情报报告，或者把合同发送给法务部门审批。
借助预构建的 Slack 操作拓展 Agentforce
虽然 Slack 自动化能够提高工作效率，但管理这些 Slack 操作仍需耗费精力。如果你曾希望有人能自动为你设置工作流程，还能为你推荐或者执行后续步骤，那么 Agentforce 可以助你一臂之力。
如今，Agent Builder 已支持 Slack 操作，团队可以通过以下操作来强化 Agentforce：
- 建立并更新画板，以分享各自的想法，确保团队步调一致
- 建立并管理列表，以追踪进展情况
- 构建工作流程，以保障按时交付工作
- 建立频道，以简化沟通过程
- 搜索结构化和非结构化的数据，以完成答疑解惑
- 代你发送私信，以向你或你的团队告知最新动态
利用 Slack 企业搜索功能解锁对话数据
这就是 Slack 产生魔力的地方。Agentforce 能够挖掘 Slack 的共享知识库，让自身变得更为强大、精准。当你提出问题时，Agentforce 不但可以调用对话信息，还能利用其有权访问的关联应用中的内容来提供 Slack 企业搜索结果，这样你就能获得最新且最实用的答案。
Slack 企业搜索的功能不仅能呈现相关信息，还能推进后续操作，而这些操作能够触发与你 Agentforce 接下来的对话交流。在下列演示中，一位产品专家会在灵活便捷的 Slack 画板中，提供量身定制的建议以及关键指标信息。这有助于你更高效地完成工作，并顺利开展项目。
点击此处，了解 Slack 的搜索系统如何支持消息和文件的可见性以适应合规标准；并如何在人工智能代理时代日渐扩展，以连接全球劳动力。
将 Agentforce 融入 Slack 后，团队就能在其工作平台上充分挖掘生成式 AI 的潜力。
在 Accenture，我们会率先采用新兴技术，助力客户实现快速发展。Accenture 旗下 Salesforce 业务集团和 Accenture Song 的销售团队已经着手运用 Agentforce 来实现联系人及成交计划创建的自动化流程、通过企业搜索挖掘洞察信息，并依靠动态更新让团队保持步调一致。这一举措不仅有助于缩短取得成效的周期、加快决策速度，还使得团队成员可以专注于为客户提供创新解决方案。
利用 Slack 中的 Agentforce 开发代理级生产力
借助 Slack 中的 Agentforce，你相当于拥有了一批能感知语境的数字伙伴。它们可以帮你简化任务流程、及时提供信息，还能强化协作能力，这都使其成为事半功倍的关键所在。Slack 中的 Agentforce 更能助力你提高生产力、减轻工作负担，让你可以专注于真正重要的事情上。
重新构想如何在今天提高生产力，你准备好了吗？欢迎报名参加我们的网络会议“重磅推出 Slack 中的 Agentforce：让每位员工体验代理级生产力”，会议时间为太平洋时间 1 月 22 日上午 10 点。你还可以在 Salesforce+ 收看我们的数字活动“Agentforce 2.0：释放每支团队的数字劳动力潜能”的录影。
