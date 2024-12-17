Salesforce anunció el lanzamiento de Agentforce 2.0, la versión más reciente de Agentforce. Esta es la primera plataforma de trabajo digital para empresas que incorpora agentes diseñados para los empleados directamente en Slack y hace posible que trabajen junto a tu equipo. Agentforce 2.0 marca el inicio de la próxima generación de inteligencia artificial y aplica acciones de varios pasos y razonamiento avanzado en el corazón de tu flujo de trabajo: Slack.

Al implementar Agentforce en Slack, podrás hacer lo siguiente:

Colaborar con Agentforce en canales y mensajes directos: Agentforce 2.0 permite a los equipos incorporar fácilmente Agentforce a cualquier conversación de Slack. Los usuarios de Slack pueden iniciar una conversación directamente desde el Centro de Agentforce, o @ mencionar a los agentes de Agentforce a través de mensajes directos o en los canales, para aprovechar su labor digital directamente en el transcurso del trabajo.

Ampliar la utilidad de Agentforce con acciones de Slack prediseñadas: El generador de agentes ahora presenta acciones de Slack prediseñadas, como «Crear canvas» o «Enviar un mensaje al canal», con las que los equipos pueden mejorar Agentforce rápidamente y los agentes digitales pueden interactuar fácilmente con los equipos en Slack.

El generador de agentes ahora presenta acciones de Slack prediseñadas, como «Crear canvas» o «Enviar un mensaje al canal», con las que los equipos pueden mejorar Agentforce rápidamente y los agentes digitales pueden interactuar fácilmente con los equipos en Slack. Aprovechar el potencial del contexto conversacional con la búsqueda empresarial: Slack contiene un acervo de conocimiento temático en mensajes directos, canales y canvas que recoge la naturaleza única de tu negocio. Con la búsqueda empresarial de Slack, Agentforce puede recuperar información de los datos conversacionales y, de esta manera, aumentar la pertinencia de las respuestas y acciones obteniendo recursos de información pública y bajo autorización en Slack.

Todas estas prestaciones avanzadas estarán disponibles a nivel general en enero. Veamos de qué manera implementar Agentforce en Slack potenciará la productividad de los agentes.

Colabora con Agentforce en canales y mensajes directos

¿Alguna vez sentiste que podrías lograr aún más si tuvieras las herramientas adecuadas al alcance de la mano? Agentforce 2.0 llegó para ayudarte. Ahora puedes enviar un mensaje directo a Agentforce o mencionarlo directamente en un canal. Ya sea que estés haciendo una lluvia de ideas, resolviendo problemas o gestionando proyectos, ahora puedes aprovechar tu fuerza laboral digital sin rodeos en el flujo de trabajo. Ya no tendrás que alternar entre plataformas ni esperar respuestas: Agentforce 2.0 está aquí para ayudarte en tiempo real, justo donde lo necesitas.

Esto significa que todos los miembros de tu equipo pueden trabajar codo a codo con Agentforce, al igual que lo harían con sus colegas humanos. ¿Necesitas recuperar datos rápidamente? ¿Quieres automatizar una tarea repetitiva? Simplemente menciona a Agentforce y observa cómo se ocupa del trabajo pesado y permite que tu equipo se centre en las tareas más estratégicas y creativas. Al integrar Agentforce directamente en Slack, no solo estamos sumando una herramienta, sino que estamos mejorando el modo en que los equipos colaboran.

También podrás encontrar a Agentforce en el Agentforce Hub, un repositorio para Agentforce en el espacio de trabajo de la empresa. Haz una búsqueda en Agentforce según un conjunto de habilidades a fin de encontrar el agente más adecuado para la tarea, ya sea que se trate de ayuda con negociaciones, TI, incorporación de empleados o incluso estrategias de marketing. A partir de allí, puedes activar el agente seleccionado e iniciar una conversación. Asimismo, podrás incorporar tus plantillas de agentes de Slack personalizables o implementar agentes desarrollados a medida, todo desde un solo lugar.

Por ejemplo, los empleados pueden mencionar a Agentforce para solicitar ayuda en el acto con el reemplazo de un dispositivo extraviado, en lugar de completar un formulario o un flujo de trabajo de TI independiente. Agentforce en Slack dispone del contexto conversacional adecuado y puede razonar y tomar medidas para gestionar con eficacia la solicitud del dispositivo de principio a fin.

Este es otro ejemplo de cómo funciona Agentforce en un canal. Supongamos que tu mejor representante de ventas acaba de finalizar una llamada con un cliente potencial y necesita actualizar rápidamente una propuesta. El representante puede simplemente mencionar a Agentforce en el canal de la cuenta y solicitarle ayuda con tareas de apoyo para negociaciones, como volver a calcular una propuesta, generar un informe de análisis competitivo o enviar un contrato al área de asuntos legales para su aprobación.

Amplía el alcance de Agentforce con acciones de Slack prediseñadas

Mientras que las automatizaciones de Slack aceleran el trabajo, gestionar estas acciones de Slack siguen requiriendo esfuerzo. Si alguna vez deseaste que alguien más preparara tus flujos de trabajo automáticamente y recomendara los próximos pasos o los llevara a cabo por ti, Agentforce puede ayudarte.

Con las acciones de Slack, ahora disponibles en el generador de agentes, un equipo puede mejorar Agentforce con acciones como las siguientes:

Crear y actualizar canvas para compartir ideas y mantener alineados a los equipos

Crear y gestionar listas para controlar el progreso

Crear flujos de trabajo para garantizar la entrega de tareas de conformidad con los plazos

Crear canales para optimizar las comunicaciones

Buscar datos estructurados y no estructurados para responder preguntas

Enviar mensajes directos por ti para que tú o tu equipo estén al día

Usa los datos conversacionales con la búsqueda empresarial de Slack

Aquí es donde ocurre la magia de Slack. Agentforce recurre a la base de conocimientos compartidos de Slack y la hace más potente y precisa. Cuando formulas una pregunta, Agentforce puede ofrecer resultados de la búsqueda empresarial de Slack no solo a partir de conversaciones, sino también del contenido de las aplicaciones vinculadas a las que tiene acceso, con lo que obtendrás las respuestas más actualizadas y útiles.

La búsqueda empresarial de Slack no solo saca a relucir información pertinente, sino que también genera acciones de seguimiento que inician conversaciones con el resto de tu Agentforce. En la demostración a continuación, un especialista en productos aporta recomendaciones y parámetros clave a medida en un canvas de Slack flexible. Esto te ayuda a hacer el trabajo con aún mayor rapidez y garantiza el desarrollo fluido de los proyectos.

Haz clic aquí para obtener información sobre cómo el sistema de búsqueda de Slack favorece la visibilidad de mensajes y archivos, se adapta a las normas de cumplimiento y puede ampliarse para conectar a una fuerza de trabajo global en la era de los agentes.

Con la integración de Agentforce en Slack, los equipos pueden maximizar el potencial de la IA generativa en su plataforma de trabajo.

En Accenture, decidimos incorporar las tecnologías emergentes primero para poder ayudar a los clientes a avanzar con mayor rapidez. Nuestro equipo de ventas de Salesforce Business Group de Accenture y Accenture Song están empezando a usar Agentforce para automatizar el contacto y cerrar la creación de planes, obtener información a través de la búsqueda empresarial y mantener a los equipos alineados con actualizaciones dinámicas. Esto ayuda a acelerar el tiempo hasta el logro de la eficacia y a agilizar la toma de decisiones, además de permitir que los equipos se concentren en ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes. Stephanie Sadowski Jefa de Salesforce Business Group, Accenture

Libera la productividad de los agentes con Agentforce en Slack

Con Agentforce en Slack, ahora dispones de compañeros de equipo digitales que tienen en cuenta el contexto. Te ayudan a optimizar las tareas, aportan información oportuna y mejoran la colaboración, lo que los convierte en un factor clave para lograr más con menos. Agentforce en Slack te ayuda a impulsar la productividad, disminuir la carga de trabajo y concentrarte en lo que verdaderamente importa.

¿Todo listo para reimaginar cómo impulsar la productividad hoy mismo? Regístrate en nuestro seminario web «Presentamos Agentforce en Slack: desbloquea la productividad de los agentes para todos los empleados» el 22 de enero a las 10:00 (PT). También puedes transmitir una grabación de nuestro evento digital «Agentforce 2.0: saca partido a la mano de obra digital para todos los equipos» en Salesforce+.