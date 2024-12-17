Salesforce에서 Agentforce의 최신 버전인 Agentforce 2.0을 발표했습니다. 이는 최초의 기업용 디지털 인력 플랫폼으로, 직원이 직접 사용하는 에이전트를 바로 Slack으로 가져와 팀과 협력하도록 만들 수 있습니다. Agentforece 2.0은 차세대 인공 지능을 선도하며, Slack에서 이뤄지는 업무 흐름 가운데 바로 다단계 작업과 고급 추론을 수행합니다.

Slack 내 Agentforce를 배포하면 다음과 같은 일들이 가능해집니다.

채널 및 DM에서 Agentforce와 협업: Agentforce 2.0을 이용하면 팀이 모든 Slack 대화에 Agentforce를 쉽게 불러올 수 있습니다. Slack 사용자는 Agentforce 허브에서 바로 대화를 시작하거나 DM을 통해, 또는 채널에서 Agentforce 에이전트를 @ 멘션하여 업무 흐름에서 직접 디지털 인력을 활용할 수 있습니다.

미리 구축된 Slack 작업들로 Agentforce 확장: 이제 에이전트 빌더에 “캔버스 만들기” 또는 “채널에 메시지 보내기” 등 사전에 구축된 Slack 작업이 포함되어 있어 팀은 Agentforce를 빠르게 강화하고 Slack에서 팀과 쉽게 소통할 수 있습니다.

엔터프라이즈 검색을 통한 대화형 정보 활용: Slack에는 DM, 채널, 캔버스 전반에 기업의 고유한 특성이 반영된 풍부한 도메인 지식이 포함되어 있습니다. Agentforce는 Slack 엔터프라이즈 검색을 사용해 대화형 데이터를 추출할 수 있어 Slack에서 공개 및 승인된 정보를 추출해 응답과 업무 조치의 관련성을 높일 수 있습니다.

모든 고급 기능들은 1월에 출시될 예정입니다. Slack 내 Agentforce를 배포하는 것이 에이전트를 통한 생산성을 어떻게 높일 수 있는지 알아보겠습니다.

채널 및 DM에서 Agentforce와 협업

적합한 도구를 쉽게 활용할 수 있게 된다면 더 많은 목표를 이룰 수 있을 것 같나요? Agentforce 2.0이 도와드릴 수 있습니다. 이제 Agentforce에게 DM을 보내거나 채널에서 바로 멘션할 수 있습니다. 아이디어를 브레인스토밍 중이든, 문제를 해결하고 있든, 프로젝트를 관리 중이든 이제 업무 흐름 내에서 바로 디지털 인력을 활용할 수 있습니다. 더 이상 플랫폼들을 오가거나 응답을 기다릴 필요가 없죠. Agentforce 2.0은 도움이 필요한 곳에서 실시간으로 사용자를 지원합니다.

즉, 모든 팀원은 실제 동료와 협력하듯이 Agentforce와 함께 협력할 수 있습니다. 빠르게 데이터를 가져와야 하나요? 반복적인 작업을 자동화하고 싶으신가요? Agentforce를 멘션하기만 하면 Agentforce가 어려운 작업을 해결해 주므로 팀은 더욱 전략적이고 창의적인 작업에 집중할 수 있습니다. Slack에 Agentforce를 바로 가져오는 건 단순히 도구 하나를 더하는 게 아닙니다. 팀의 협업 방식 자체를 개선하는 것이죠.

또한 회사 워크스페이스 내에 있는 Agentforce용 저장소인 Agentforce 허브에서 Agentforce를 찾을 수 있습니다. 거래 지원, IT 지원, 온보딩 또는 마케팅 전략 등의 기술 세트에 기반해 Agentforce를 검색하여 당신의 작업과 가장 관련된 것을 찾을 수 있으며, 여기서 선택한 에이전트를 활성화하고 대화를 시작할 수 있습니다. 또한 맞춤 설정이 가능한 Slack 에이전트 템플릿을 가져오거나 한 곳에서 사용자가 구축한 에이전트를 배포할 수도 있습니다.

예를 들어, 직원들이 분실한 기기의 교체와 관련해 즉각적인 도움이 필요할 경우 별도의 IT 워크플로 또는 양식을 작성하는 대신 Agentforce를 멘션할 수 있습니다. Slack 내 Agentforce는 올바른 대화형 정보를 파악하고 추론하여, 기기 요청에 대한 전반적인 사항을 효과적으로 관리하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.

Agentforce가 채널에서 작동하는 방식의 또 다른 예시를 살펴보겠습니다. 우수한 영업 담당자가 방금 잠재 고객과의 통화를 마치고 제안서를 서둘러 업데이트해야 하는 상황을 가정하겠습니다. 담당자는 계정 채널에서 Agentforce를 멘션해 제안서 재검토, 경쟁 정보 보고서 생성 또는 법무 팀에 승인 요청을 위한 계약서 전송 등 거래 지원 업무에 대한 도움을 요청할 수 있습니다.

미리 구축된 Slack 작업들로 Agentforce 확장

Slack 자동화는 업무 속도를 높여주지만, 이러한 Slack 작업을 관리하는 것도 수고로운 일입니다. 누군가가 워크플로를 자동으로 설정하고 다음 단계를 추천하거나 수행해 주기를 원했다면 Agentforce가 도와드릴 수 있습니다.

이제 에이전트 빌더에서 Slack 작업들을 사용할 수 있으므로, 팀은 다음과 같은 작업들로 Agentforce를 강화할 수 있습니다.

아이디어를 공유하고 팀에 최신 정보를 제공하기 위한 캔버스 생성 및 업데이트

진행 상황 추적을 위한 리스트 생성 및 관리

적시에 작업을 전달하기 위한 워크플로 구축

커뮤니케이션 간소화를 위한 채널 생성

질문에 답변하기 위해 구조화된 데이터 및 구조화되지 않은 데이터 검색

사용자 또는 팀에 업데이트된 소식을 전하기 위해 사용자를 대신하여 다이렉트 메시지 전송

Slack 엔터프라이즈 검색을 통한 대화형 데이터 활용

Slack의 마법이 진가를 발휘하는 기능이 여기 있습니다. Agentforce는 Slack의 공유 지식 기반을 활용해 강력함과 정밀도를 높입니다. 사용자가 질문하면 Agentforce는 대화뿐만 아니라 액세스할 수 있는 연결된 애플리케이션의 콘텐츠까지 활용해 Slack 엔터프라이즈 검색 결과를 제공할 수 있으므로 가장 최신 내용의 유용한 답변을 얻을 수 있습니다.

Slack 엔터프라이즈 검색은 관련 정보를 제공할 뿐만 아니라 나머지 Agentforce와의 대화를 시작하는 후속 조치도 표시합니다. 아래 데모 영상을 보면, 제품 전문가가 유연한 Slack 캔버스에서 맞춤화된 추천 및 주요 지표를 제공합니다. 이를 통해 업무 속도를 더욱 높이고 프로젝트를 순조롭게 진행할 수 있죠.

Slack의 검색 시스템을 통해 메시지 및 파일 가시성을 지원하고, 규정 준수 표준에 맞게 조정하며, 에이전트의 시대에서 글로벌 인력과 소통하기 위해 확장하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하세요.

Slack에 Agentforce를 통합하여 팀은 업무용 플랫폼에서 생성형 AI의 잠재력을 극대화할 수 있습니다.

Accenture에서는 고객의 빠른 성장을 지원하기 위해 새로운 기술을 가장 먼저 도입합니다. Accenture의 Salesforce 비즈니스 그룹 및 Accenture Song 내 영업 팀은 연락처 및 거래 체결 계획안 작성을 자동화하고, 엔터프라이즈 검색을 통해 인사이트를 확보하고, 유동적인 업데이트를 통해 팀에 최신 정보를 제공하기 위하여 Agentforce를 사용하기 시작했습니다. 덕분에 효과가 발휘되기까지 걸리는 시간을 단축하고, 의사 결정을 가속화할 수 있었으며, 고객을 위한 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 집중할 수 있게 되었습니다. Accenture Salesforce 비즈니스 그룹 책임자 Stephanie Sadowski

Slack 내 Agentforce로 에이전트를 통한 생산성 활용

Slack 내 Agentforce를 통해 이제 정보를 잘 아는 디지털 팀원을 확보하게 되었으며, 이들이 작업을 간소화하고 적시에 정보를 제공하며 협업을 강화하는 데 도움을 주므로 더 적은 리소스로 더 많은 성과를 내는 데 핵심적으로 작용할 것입니다. Slack 내 Agentforce는 생산성을 높이고, 업무 과부하를 줄이며, 정확히 중요한 일에 집중하도록 도와줍니다.

오늘 생산성을 높이는 방법을 상상할 준비가 되셨나요? 1월 22일 오전 10시(태평양 표준시)에 진행되는 웨비나 Slack 내 Agentforce: 모든 직원의 에이전트를 통한 생산성 향상 소개에 등록하세요. 또한 디지털 이벤트 “Agentforce 2.0: 모든 팀을 위한 디지털 인력 활용”의 녹화본도 Salesforce+에서 스트리밍할 수 있습니다.