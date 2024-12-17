Salesforce a annoncé Agentforce 2.0, la toute dernière version d’Agentforce. Il s’agit de la première plateforme de travail numérique pour les entreprises qui intègre des agents destinés aux collaborateurs directement dans Slack afin de renforcer la collaboration. Agentforce 2.0 marque le début d’une nouvelle ère pour les solutions IA, permettant à des agents IA capables de raisonnement d’exécuter des actions directement dans vos processus de travail Slack.

Voici ce que vous pourrez faire en déployant Agentforce dans Slack :

Collaborer avec Agentforce au sein des canaux et messages directs : Agentforce 2.0 permet aux équipes d’intégrer facilement Agentforce aux conversations Slack. Les utilisateurs Slack peuvent ainsi lancer une conversation directement depuis le hub Agentforce, ou mentionner les agents Agentforce dans les messages directs et les canaux afin de s’appuyer sur des agents numériques directement dans leurs processus de travail.

Renforcer Agentforce grâce à des actions Slack préconçues : le générateur d’agent inclut des actions Slack préconçues, par exemple pour la création de canevas ou l’envoi de messages dans un canal, permettant à Agentforce de collaborer plus efficacement avec vos équipes dans Slack.

le générateur d’agent inclut des actions Slack préconçues, par exemple pour la création de canevas ou l’envoi de messages dans un canal, permettant à Agentforce de collaborer plus efficacement avec vos équipes dans Slack. Contextualiser vos conversations avec la recherche d’entreprise : Slack contient une mine de connaissances spécialisées, éparpillées dans les messages directs, les canaux et les canevas, relatives à vos activités. Grâce à la recherche d’entreprise dans Slack, Agentforce peut s’appuyer sur toutes les conversations et proposer des réponses et actions pertinentes, basées sur les informations publiques ou confidentielles dans Slack.

Toutes ces fonctionnalités avancées seront disponibles en janvier. Voyons en détail comment vous pouvez tirer parti d’Agentforce dans Slack pour booster la productivité des agents IA.

Collaborez avec Agentforce au sein des canaux et messages directs

Vous avez l’impression que vous pourriez travailler bien plus efficacement si vous aviez les bons outils ? Agentforce 2.0 va changer la donne. Vous pouvez désormais envoyer des messages directs ou mentionner Agentforce directement dans les canaux. Qu’il s’agisse de mettre des idées en commun, de résoudre des problèmes ou de gérer des projets, vous pouvez faire appel à des agents numériques directement dans vos processus de travail. Plus besoin de jongler entre vos différents outils ou d’attendre des réponses qui s’éternisent : Agentforce 2.0 vous aide en temps réel, directement dans votre plateforme de travail.

Tous les membres de votre équipe pourront collaborer avec Agentforce de la même manière qu’avec leurs collègues humains. Vous avez besoin d’accéder à des données ? Vous souhaitez automatiser une tâche répétitive ? Il vous suffit de mentionner Agentforce, qui s’occupe de tout, vous permettant de vous focaliser sur des tâches plus stratégiques. Agentforce dans Slack est bien plus qu’un simple outil : cette solution transforme la collaboration au sein des équipes.

Vous pourrez également retrouver Agentforce dans un hub dédié au cœur de l’espace de travail de votre entreprise. Recherchez des agents en fonction de leurs compétences pour trouver les plus adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’obtenir de l’aide pour vos contrats, de régler un problème informatique, de faciliter l’intégration des nouvelles recrues, ou même de réfléchir à votre stratégie marketing. Ce hub vous permet d’activer des agents et de commencer à communiquer avec eux. Par ailleurs, vous pourrez intégrer vos modèles d’agents Slack personnalisables, ou déployer vos propres agents, le tout de manière centralisée.

Les collaborateurs peuvent par exemple mentionner Agentforce afin d’obtenir de l’aide pour remplacer un appareil égaré, au lieu de devoir recourir à un flux de travail ou à un formulaire spécifique. Agentforce dans Slack propose des conversations contextualisées et est doté de capacités de raisonnement pour effectuer des actions et gérer vos requêtes de bout en bout.

Voici un autre cas pratique dans un canal. Imaginons que votre meilleur commercial vient de passer un appel auprès d’un prospect et a besoin de rapidement mettre à jour sa proposition. Il lui suffit de mentionner Agentforce dans le canal du compte et demander un assistant pour l’aider dans ses tâches, comme recalculer une proposition, générer un rapport de veille concurrentielle ou envoyer un contrat au service juridique pour approbation.

Renforcez Agentforce grâce à des actions Slack préconçues

Les automatisations Slack vous permettent de travailler plus rapidement, mais la gestion de ces actions Slack prend du temps. Agentforce vous facilite la tâche, et peut configurer automatiquement vos flux de travail, ou même recommander les étapes à suivre et les exécuter.

Grâce aux actions Slack disponibles maintenant dans le générateur d’agent, une équipe peut facilement renforcer Agentforce avec des actions, par exemple :

Créer et mettre à jour des canevas pour partager des idées et permettre aux équipes de rester coordonnées

Créer et gérer des listes pour le suivi de projet

Concevoir des flux de travail pour garantir l’exécution des tâches en temps voulu

Créer des canaux pour rationaliser la communication

Effectuer des recherches dans les données structurées et non structurées pour trouver des réponses aux questions

Envoyer des messages directs à votre place pour tenir votre équipe informée

Contextualisez vos conversations avec la recherche d’entreprise

Voici comment profiter de la puissance de Slack. Agentforce gagne en puissance et en précision en tirant parti de toutes les connaissances partagées dans Slack. Lorsque vous posez une question, Agentforce propose des résultats en s’appuyant sur l’ensemble des conversations, mais aussi sur toutes vos applications connectées auxquelles l’outil a accès, pour vous faire profiter de réponses pertinentes et à jour.

La recherche d’entreprise de Slack vous permet d’accéder aux informations pertinentes, mais propose également des invites pour engager des conversations avec Agentforce. Dans la démo ci-dessous, un agent spécialiste produit propose des recommandations spécifiques et des indicateurs pertinents dans un canevas Slack pour plus de flexibilité. Ainsi, vous pourrez travailler plus rapidement et optimiser vos projets.

Cliquez ici pour découvrir comment la fonctionnalité de recherche Slack s’appuie sur les messages et fichiers partagés, s’adapte aux exigences en matière de conformité et se développe pour connecter des effectifs distribués à l’ère des agents IA.

En intégrant Agentforce dans Slack, les équipes profitent pleinement des avantages de l’IA générative, directement au cœur de leur plateforme de travail.

Chez Accenture, nous tirons parti des nouvelles technologies pour mieux en faire profiter nos clients. Nos groupes Salesforce Business Group et Accenture Song commencent à utiliser Agentforce pour automatiser la prise de contact et la création de stratégie commerciale, trouver des informations pertinentes avec la recherche d’entreprise, et informer les équipes de manière dynamique pour les mettre au diapason. Cela leur permet de gagner en efficacité et d’accélérer la prise de décision, mais aussi de se focaliser sur le développement de solutions innovantes pour leurs clients. Stephanie Sadowski Responsable Salesforce Business Group, Accenture

Maximisez la productivité des agents IA dans Slack

Avec Agentforce dans Slack, vous disposez désormais de collègues numériques qui ont accès à toutes les informations contextuelles. Ils vous permettent de rationaliser vos tâches, vous fournissent des informations pertinentes et facilitent la collaboration, pour vous aider à repousser les limites de votre productivité. Agentforce dans Slack vous permet de vous affranchir des tâches chronophages pour vous focaliser sur l’essentiel.

Prêt à repousser les limites de votre productivité ? Inscrivez-vous dès maintenant à notre conférence en ligne Introducing Agentforce in Slack: Unlock Agentic Productivity for Every Employee qui aura lieu le 22 janvier à 10 h (heure du Pacifique). Vous pouvez également suivre notre événement Agentforce 2.0: Unleash Digital Labor for Every Team en replay sur Salesforce+.