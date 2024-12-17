O Salesforce anunciou o Agentforce 2.0, a mais nova versão do Agentforce. Essa é a primeira solução de trabalho digital para empresas que integra agentes voltados para os funcionários diretamente ao Slack, permitindo que eles trabalhem junto com a sua equipe. O Agentforce 2.0 marca o início de uma nova era de inteligência artificial, realizando ações de múltiplas etapas e aplicando raciocínio avançado diretamente no fluxo de trabalho no Slack.

Implantando o Agentforce no Slack, você poderá:

Colaborar com o Agentforce em canais e MDs: o Agentforce 2.0 facilita a integração dos agentes em qualquer conversa no Slack. Os usuários do Slack podem iniciar uma conversa diretamente na Central do Agentforce ou @mencionar os agentes do Agentforce em MDs ou em canais, aproveitando sua força de trabalho digital diretamente no fluxo de trabalho.

Ampliar o Agentforce com ações pré-criadas do Slack: o Criador de agentes agora oferece ações pré-criadas do Slack, como “Criar canvas” ou “Enviar mensagem para o canal”, permitindo que as equipes aprimorem rapidamente o Agentforce e interajam sem esforço com suas equipes no Slack.

o Criador de agentes agora oferece ações pré-criadas do Slack, como “Criar canvas” ou “Enviar mensagem para o canal”, permitindo que as equipes aprimorem rapidamente o Agentforce e interajam sem esforço com suas equipes no Slack. Desbloquear o contexto conversacional com a pesquisa da empresa: o Slack concentra uma riqueza de conhecimento de domínio em MDs, canais e canvas, refletindo as particularidades do seu negócio. Com a pesquisa da empresa do Slack, o Agentforce usa esses dados conversacionais para oferecer respostas e ações mais relevantes, aproveitando informações públicas e autorizadas disponíveis na plataforma.

Esses recursos avançados estarão disponíveis para todos em janeiro. Vamos explorar como a integração do Agentforce no Slack pode elevar a produtividade de agentes a um novo patamar.

Colabore com o Agentforce em canais e MDs

Já imaginou até onde poderia ir com as ferramentas certas ao seu alcance? O Agentforce 2.0 chegou para transformar seu dia a dia. Agora, basta enviar uma MD ou @mencionar o Agentforce em um canal para começar. Seja para discutir ideias, resolver problemas ou gerenciar projetos, você pode contar com sua força de trabalho digital integrada diretamente ao fluxo de trabalho. Não é mais necessário alternar entre plataformas ou esperar por respostas. O Agentforce 2.0 está disponível para ajudar você em tempo real, exatamente onde você precisa.

Isso significa que todos os membros da sua equipe podem trabalhar lado a lado com o Agentforce, assim como fazem com colegas humanos. Precisa extrair dados rapidamente? Quer automatizar uma tarefa repetitiva? Basta @mencionar o Agentforce e deixar que ele cuide do trabalho pesado, liberando sua equipe para se concentrar em atividades mais estratégicas e criativas. Trazendo o Agentforce diretamente para o Slack, não estamos apenas adicionando uma ferramenta; estamos aprimorando a forma como as equipes colaboram.

Você também poderá encontrar essa solução na Central do Agentforce: um repositório do Agentforce no workspace da sua empresa. Pesquise o Agentforce com base no conjunto de habilidades para encontrar o mais relevante para sua tarefa, seja para assistência em negociações, suporte de TI, integração ou até mesmo estratégia de marketing. Na Central do Agentforce, você pode ativar o agente escolhido e iniciar uma conversa. Você também poderá trazer seus modelos de agente personalizáveis do Slack ou implantar seus agentes personalizados em um único lugar.

Por exemplo, os funcionários podem @mencionar o Agentforce para obter ajuda imediata na substituição de um dispositivo perdido, sem precisar preencher um fluxo de trabalho ou formulário de TI separado. O Agentforce no Slack já possui o contexto conversacional correto e é capaz de raciocinar e tomar as medidas necessárias para gerenciar a solicitação do dispositivo de ponta a ponta, tornando o processo mais rápido e eficiente.

Aqui está outro exemplo de como isso funciona em um canal. Digamos que seu principal representante de vendas acabou de sair de uma ligação com um cliente em potencial e precisa atualizar rapidamente uma proposta. O representante pode simplesmente @mencionar o Agentforce no canal da conta e solicitar ajuda com tarefas de suporte ao negócio, como recalcular uma proposta, gerar um relatório de inteligência competitiva ou enviar um contrato ao departamento jurídico para aprovação.

Amplie o Agentforce com ações pré-criadas do Slack

Embora as automações do Slack acelerem o trabalho, o gerenciamento dessas ações ainda exige esforço. Se você já quis que alguém configurasse seus fluxos de trabalho automaticamente e recomendasse ou seguisse as próximas etapas por você, o Agentforce está aqui para ajudar.

Com as ações do Slack agora disponíveis no Criador de agentes, uma equipe pode aprimorar o Agentforce com ações como:

Criar e atualizar canvas para compartilhar ideias e manter as equipes alinhadas

Criar e gerenciar listas para acompanhar o progresso

Criar fluxos de trabalho para garantir a entrega dos trabalhos em tempo hábil

Criar canais para otimizar as comunicações

Pesquisar dados estruturados e não estruturados para responder a perguntas

Enviar mensagens diretas em seu nome para atualizar você ou sua equipe

Desbloqueie dados conversacionais com a pesquisa da empresa do Slack

É aqui que a mágica do Slack acontece. O Agentforce explora a base de conhecimento compartilhada do Slack, tornando-a ainda mais avançada e precisa. Quando você faz uma pergunta, o Agentforce pode fornecer resultados da pesquisa da empresa do Slack, explorando não apenas as conversas, mas também o conteúdo dos apps conectados aos quais tem acesso. Isso garante que você obtenha as respostas mais atualizadas e úteis.

A pesquisa da empresa do Slack não apenas apresenta informações relevantes, mas também solicita acompanhamentos que iniciam conversas com o restante do Agentforce. Na demonstração abaixo, um especialista em produtos fornece recomendações personalizadas e métricas importantes em um Slack canvas flexível. Isso permite que você execute tarefas mais rapidamente e mantenha os projetos em andamento sem interrupções.

Clique aqui para saber como o sistema de pesquisa do Slack garante a visibilidade de mensagens e arquivos, se adapta a padrões de conformidade e escala para conectar a força de trabalho global na era dos agentes.

Com a integração do Agentforce ao Slack, as equipes podem explorar todo o potencial da IA generativa em sua plataforma de trabalho.

Na Accenture, somos pioneiros na adoção de tecnologias emergentes para ajudar nossos clientes a avançar rapidamente. Nossa equipe de vendas do Salesforce Business Group da Accenture e da Accenture Song está começando a usar o Agentforce para automatizar a criação de contatos e planos de fechamento, obter insights por meio da pesquisa da empresa e manter as equipes alinhadas com atualizações dinâmicas. Isso está ajudando a aumentar a eficácia, acelerar a tomada de decisões e permitir que as equipes se concentrem em fornecer soluções inovadoras para seus clientes. Stephanie Sadowski Líder do Salesforce Business Group, Accenture

Aproveite a produtividade de agentes com o Agentforce no Slack

Com o Agentforce no Slack, agora você conta com colegas de equipe digitais que reconhecem o contexto. Eles ajudam a simplificar suas tarefas, fornecem informações oportunas e aprimoram a colaboração, tornando-os essenciais para fazer mais com menos. O Agentforce no Slack impulsiona sua produtividade, reduz a carga de trabalho e permite que você se concentre no que realmente importa.

Tudo pronto para descobrir novas maneiras de aumentar a produtividade? Inscreva-se no nosso webinar Introdução do Agentforce no Slack: desbloqueie a produtividade de agentes para todos os funcionários, no dia 22 de janeiro, às 10h BRT. Além disso, você pode assistir à gravação do evento digital “Agentforce 2.0: desbloqueie o trabalho digital para todas as equipes” no Salesforce+.