與同事及 AI 智慧代理協作。
Slack 為匯集人員與資訊而建。打打字就能與別人溝通，也可以直接討論。輕輕鬆鬆邀請外部組織加入對話。還能利用 AI 智慧代理完成工作。
80%
的財富雜誌全球百大企業使用 Slack Connect 與合作夥伴和客戶合作1
知識
獲取團隊集體智慧。
想回顧 6 個月前做這個決定的原因嗎？還是想知道誰核准這些合約條款？只要在 Slack 中提問，即可搜尋任何過去的對話、檔案或專案更新。
47%
運用 Slack 的團隊在生產力方面的提升比率2
整合
連結你已經在使用的工具。
超過 2,600 個應用程式可直接與 Slack 連結，讓你將多步驟任務 (例如客戶意見回饋請求和 IT 支援單請求) 轉化為 Slack 中的自動動作。
35%
Slack 使用者使用自動化功能後多省下的時間比率3
AI
有了已融入團隊的 AI，起步速度更迅速。
替休假期間錯過的對話串產生摘要、找出每次會議的行動項目，還能在你撰寫下一份策略文件時根據情境提供協助。
97 分鐘
使用者採用 Slack 的 AI 後，每週平均省下的時間4
代理
為工作選擇最適合的 AI 智慧代理。
直接在 Slack 頻道中，透過 Agentforce、Claude、Google Agentspace 和 Vercel v0 協作創作文案、建立程式碼與制定策略。深入瞭解
我們致力於推動企業成長。
90
%
的使用者表示 Slack 讓他們與他人交流更密切5
43
團隊在 Slack 中使用的應用程式平均數量3
87
%
的使用者表示 Slack 幫助他們更有效率地協作5
數百萬人都喜歡在 Slack 中工作。
7 億
每天傳送的訊息1
400 萬
每週與外部團隊直接合作的 Slack Connect 使用者1
300 萬
每天使用的工作流程1
170 萬
每週頻繁使用的應用程式1
不要只聽信單方說法。
在超過 314 份 G2 市場報告中，Slack 均名列前茅6
從此處開始深入探索 Slack。
一起來參加全球規模最大、最具口碑的科技盛會 Dreamforce。
為每位員工解鎖代理級產能
Agentforce 2.0：Agentforce 進駐 Slack
利用 Slack 取代效率不彰的會議的十種方式
