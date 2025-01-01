工作一蹴可成

AI 智慧代理與你並肩作戰，一同分享和討論，解決大小事務。

將人員、應用程式和 AI 智慧代理匯集在一起。

協作
知識
整合
AI
代理
協作
與同事及 AI 智慧代理協作。
Slack 為匯集人員與資訊而建。打打字就能與別人溝通，也可以直接討論。輕輕鬆鬆邀請外部組織加入對話。還能利用 AI 智慧代理完成工作。
80%
的財富雜誌全球百大企業使用 Slack Connect 與合作夥伴和客戶合作1
知識
獲取團隊集體智慧。
想回顧 6 個月前做這個決定的原因嗎？還是想知道誰核准這些合約條款？只要在 Slack 中提問，即可搜尋任何過去的對話、檔案或專案更新。
47%
運用 Slack 的團隊在生產力方面的提升比率2
整合
連結你已經在使用的工具。
超過 2,600 個應用程式可直接與 Slack 連結，讓你將多步驟任務 (例如客戶意見回饋請求和 IT 支援單請求) 轉化為 Slack 中的自動動作。
35%
Slack 使用者使用自動化功能後多省下的時間比率3
AI
有了已融入團隊的 AI，起步速度更迅速。
替休假期間錯過的對話串產生摘要、找出每次會議的行動項目，還能在你撰寫下一份策略文件時根據情境提供協助。
97 分鐘
使用者採用 Slack 的 AI 後，每週平均省下的時間4
代理

為工作選擇最適合的 AI 智慧代理。

直接在 Slack 頻道中，透過 Agentforce、Claude、Google Agentspace 和 Vercel v0 協作創作文案、建立程式碼與制定策略。

深入瞭解

這些最具創新能力的公司都使用 Slack 處理業務。

OpenAI 如何運用 Slack 與客戶聯繫並擴大 ChatGPT 的使用效益

播放影片

Slack 幫助 Box 讓每位員工都能享有代理服務

播放影片

Caraway 將所有關鍵元素都匯聚於 Slack

播放影片

Slack 協助 Rivian 迅速處理業務

播放影片
開始使用尋找適合的方案

我們致力於推動企業成長。

90
%
的使用者表示 Slack 讓他們與他人交流更密切5
43
團隊在 Slack 中使用的應用程式平均數量3
87
%
的使用者表示 Slack 幫助他們更有效率地協作5

數百萬人都喜歡在 Slack 中工作。

7 億
每天傳送的訊息1
400 萬
每週與外部團隊直接合作的 Slack Connect 使用者1
300 萬
每天使用的工作流程1
170 萬
每週頻繁使用的應用程式1
不要只聽信單方說法。
在超過 314 份 G2 市場報告中，Slack 均名列前茅6
Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reports榮獲企業最容易使用獎 - G2 2026 年冬季市場報告Awarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Small Business- Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in mid-market - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reports

從此處開始深入探索 Slack。

A picture of a group of people at Dreamforce taking a selfie.
活動

一起來參加全球規模最大、最具口碑的科技盛會 Dreamforce。

Slack Agentforce mascot along with various others.
網路研討會

為每位員工解鎖代理級產能

Slack user interface with a floating agentforce mascot.
部落格

Agentforce 2.0：Agentforce 進駐 Slack

An image of a Slack workspace with a number of users chatting.
指南

利用 Slack 取代效率不彰的會議的十種方式

