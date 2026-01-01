인력, 앱, AI 에이전트를 한데 모으세요.
동료 및 AI 에이전트와 함께 작업하세요.
Slack은 인력과 정보를 한데 모으기 위해 설계되었습니다. 텍스트를 입력하세요. 설명을 시작하세요. 대화에 외부 조직을 초대하세요. 그리고 AI 에이전트로 업무를 처리하세요.
80%
파트너 및 고객과 협업하기 위해 Slack Connect를 사용하는 포춘지 선정 100대 기업의 비율1
지식
팀의 집단 지성을 활용하세요.
6개월 전 결정한 사안을 기억해야 할 때가 있나요? 아니면 그 계약 조건을 누가 승인했는지 알아야 할 때가 있나요? Slack에서 질문만 하면 예전 대화, 파일, 프로젝트 업데이트를 모두 찾을 수 있습니다.
47%
Slack을 사용하는 팀에서 향상된 생산성의 비율2
통합
이미 사용 중인 도구를 그대로 활용하세요
2,600개 이상의 앱을 Slack에서 바로 연결할 수 있어 고객 피드백 요청이나 IT 티켓 요청 같이 여러 단계로 진행해야 하는 작업을 Slack에서 자동화된 작업으로 전환할 수 있습니다.
35%
Slack 사용자를 위한 자동화 기능으로 절약된 업무 시간이 증가한 비율3
AI
이미 팀의 일원이 된 AI로 더 빠르게 시작하세요.
휴가 중 놓친 스레드를 요약하고, 모든 미팅의 실행 항목을 집중적으로 파악하며, 다음 전략 문서에서 상황별 도움을 받으세요.
97분
사용자가 Slack의 AI로 매주 절약할 수 있는 평균 업무 시간4
에이전트
작업에 딱 맞는 AI 에이전트를 선택하세요.
Agentforce, Claude, Google Agent Space 및 Vercel v0를 활용하여 Slack 채널 내에서 바로 협업하며 문구, 코드 및 전략을 함께 만들어 보세요.자세히 알아보기
Slack은 기업을 성장시키는 기업입니다
90
%
서로 더 긴밀히 연결되도록 Slack이 도와준다고 응답한 사용자의 비율5
43
Slack에서 팀이 사용하는 평균 앱의 수3
87
%
더 효율적으로 협업하는 데 Slack이 도움이 되었다고 대답한 사용자의 비율5
수백만 명의 사람들이 일하기 좋아하는 공간, Slack
7억
매일 전송된 메시지 수1
400만
매주 외부 팀과 직접 작업하는 Slack Connect 사용자 수1
300만
매일 사용되는 워크플로 수1
170만
매주 활발히 사용되는 앱의 수1
여러 인증을 통해 입증되었습니다
Slack은 314개가 넘는 G2 시장 보고서에서 인정받은 선두주자입니다6
여기서 Slack을 심층적으로 살펴보세요
세계 최대 규모이자 가장 공신력 있는 기술 이벤트인 Dreamforce에 참여해 보세요.
모든 직원을 위해 에이전트를 통한 생산성을 활용하세요
Agentforce 2.0: Slack에 Agentforce가 찾아옵니다
Slack으로 비효율적인 회의를 대체하는 10가지 방법
