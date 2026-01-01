Slack으로 비효율적인 회의를 대체하는 10가지 비법

유연한 대안을 통해 당신과 팀의 소중한 시간을 더 많이 확보하세요.

시간 낭비, 생산성 저하, 쌓이는 불만. 이 세 가지는 회의가 비효율적이라서 일정이 뒤죽박죽되기 쉽고 리소스를 낭비할 수 있다는 신호입니다. 실제로 2023 State of Work 보고서에 따르면 사무직 직원은 회의의 43%를 생략해도 부정적인 결과가 전혀 나타나지 않을 것이라고 답했습니다. 게다가 70%는 회의를 줄이면 생산성이 크게 향상될 것이라는 견해를 밝혔습니다.

어떻게 하면 핵심 업무에 집중할 시간을 확보할 수 있을까요? 이 가이드에서는 비효율적인 회의를 Slack의 유연한 기능으로 대체하는 10가지 방법을 설명합니다.

  • 주요 정보 중앙 집중화
  • 일상적인 프로세스 자동화
  • 업무에 필요한 사람과 데이터의 연결

보다 유연한 업무 방식을 위해 이미 Slack을 활용하고 있는 사람들은 팀 생산성 47% 향상, 거래 성사율 36% 증가, 문제 해결 시간 32% 단축을 경험했습니다.

온 하루를 회의에 쏟지 마세요. Slack으로 팀의 일정을 더 나은 방향으로 바꿀 비결을 알아보세요.

