Atlas で、包括的なユーザープロフィールと OrG チャートを管理
Slack Atlas は、ともに働く人々についての理解を深めるのに役立ちます。これは、従業員ディレクトリを刷新したもので、同僚に関する役立つ情報を確認できるツールです。
チームが連携相手を理解できるようにサポート
チームメンバーは、互いに深く理解することで、信頼を築き、より迅速に共同作業ができるようになります。Slack Atlas は、ユーザーの所属およびスキルの表示から、動的でインタラクティブな OrG チャートにいたるまで、さまざまな機能で、チームメンバーが仕事関係の相手を迅速に把握するうえで役立ちます。
Atlas の充実したプロフィール情報と、いつでも最新情報が反映されている OrG チャートは、このハイブリッド時代に優れた人間関係を育てるうえで重要な役割を担っています。
エンタープライズクラスのプロフィール管理
HRIS などのエンタープライズシステムは、SCIM 経由で主要なプロフィール情報を入力し、従業員プロフィールの正確性と最新性を確保します。管理者は、特定のプロフィール情報の従業員によるカスタマイズを許可することもできます。
適切な背景情報をすぐに確認
Slack Atlas では、検索可能な充実したプロフィール情報と動的な OrG チャートを、クリックだけで利用できます。メンバーは、共同作業する必要のある同僚を簡単に見つけることができます。ツールを切り替えたり、Slack を離れたりする必要はありません。
名簿以上の役割を果たす
Slack Atlas が提供するのは名前と顔だけではありません。全員が効果的に連携するために使用できるコンテキスト情報も提供します。
カスタマイズ可能なユーザープロフィール
メンバーは関心事、主要なプロジェクト、チームの目標を追加し、背景情報を伝え、互いにつながることができます。
従業員情報の信頼できる情報源
プロフィールデータが同期しているため、Atlas は、組織構造および上司と部下の関係に関する信頼できる情報源になります。
オーガナイゼーションの全体像
Slack ユーザーは、オーガナイゼーション内の全メンバーのプロフィール情報を閲覧できます（Slack に未参加の人も含む）。
よくある質問
料金プラン情報については、Slack アカウントエグゼクティブまたは営業担当者までお問い合わせください。Slack の有料プランについては、料金プランページよりご覧いただけます。
Slack Atlas は Enterprise+ プランに含まれており、同プランをご契約の場合は、追加費用なしでご利用いただけます。ビジネスプラスプランをご契約の場合は、有料のアドオンとして Slack Atlas をご利用いただけます。
はい。Slack Atlas は大規模な企業にぴったりの機能です。エンタープライズシステムからデータを取り込んで、Slack をご利用の方向けの情報豊富なプロフィールを作成できます。オーガナイゼーション内のそれ以外の方については閲覧専用のプロフィールを作成できます。Slack ユーザーの皆さまは、閲覧専用プロフィールを Slack 内で表示、検索、利用できます。ただし、閲覧専用プロフィールでは、プロフィールのカスタマイズやカスタムフィールド作成といった機能は利用できません。
はい。Slack Atlas は Slack に完全に統合されており、エンタープライズグレードのセキュリティとアイデンティティ管理が適用されます。これらは Slack プラットフォームの中核をなす機能として、サードパーティのインテグレーションによって組み込まれています。
Slack Atlas は、Slack がサポートしているすべての地域と言語で利用できます。