Quali sono le migliori applicazioni per il lavoro? Certo, ogni settore ha le sue caratteristiche e requisiti, ma ci sono certe app universali che aiutano a migliorare aspetti come la produttività, la comunicazione e l’organizzazione all’interno di un gruppo di lavoro.

Automatizzare compiti per essere più produttivi, facilitare la comunicazione tra dipartimenti od occuparsi di più e meglio del cliente. Tali obiettivi, condivisi da qualsiasi settore e mestiere, sono sempre più raggiungibili grazie alla tecnologia. Tuttavia, con quasi 9 milioni di app disponibili, trovare quella giusta può risultare molto complicato.

Per questo motivo in questo articolo ti consigliamo le 10 migliori app per lavoro, presentandoti una selezione varia di strumenti popolari, gratuiti, utili e facili da usare.

1. Slack

Per quel che riguarda la produttività, la comunicazione, l’automatizzazione e il lavoro di squadra, Slack è senza dubbio una delle app più complete e popolari sul mercato.

Slack è diventato il centro della comunicazione digitale per milioni di persone, e ha permesso di creare diversi canali per ogni progetto, condividere file, inviare messaggi vocali o effettuare videochiamate. La capacità di integrazione con altri strumenti, le possibilità di automatizzazione e il potenziamento delle funzionalità grazie all’IA stanno rendendo Slack un’app indispensabile.

L’80% delle aziende di Fortune 100 utilizzano Slack, un dato che dice molto sull’impatto e la fiducia che genera questo strumento nell’ambito imprenditoriale. L’interfaccia intuitiva, la sicurezza e la capacità di mantenere connessi in tempo reale team decentralizzati hanno fatto di Slack un must per la comunicazione aziendale.

2. Trello

Trello è un’altra app per lavoro tra le più scaricate al mondo. Più di 50 milioni di utenti in tutto il mondo la utilizzano per gestire progetti, assegnare compiti e collaborare in maniera visiva.

Basata sul metodo Kanban, Trello utilizza tabelle, liste e ticket per organizzare il lavoro in maniera visiva e intuitiva. Il suo punto forte è la semplicità e la flessibilità, che permettono di adattare lo strumento a qualsiasi tipo di progetto, dallo sviluppo di software fino all’organizzazione di eventi.

Trello inoltre dispone di funzionalità di automatizzazione che permettono di risparmiare tempo in operazioni ripetitive e un’ampia gamma di integrazioni con altri strumenti come Slack, Google Drive o GitHub. La sua versione gratuita è abbastanza completa e offre caratteristiche sufficienti per team di piccole e medie dimensioni.

3. Focus To-Do

Focus To-Do è un’app di gestione del tempo e della produttività che unisce il metodo Pomodoro timer con un organizzatore smart delle operazioni. Uno strumento che aiuta a mantenere la concentrazione e ad aumentare la produttività tramite periodi di lavoro brevi e pause programmate.

Il pomodoro timer permette di stabilire intervalli di lavoro personalizzati e offre statistiche sul tempo dedicato a ogni compito. L’app dispone anche di una lista delle operazioni che aiuta a definire le priorità e a organizzare il lavoro quotidiano, insieme a un sistema di monitoraggio delle abitudini per mantenere alta la produttività.

4. ChatGPT

ChatGPT è un’app rivoluzionaria, che ha avvicinato e reso accessibile l’intelligenza artificiale a qualsiasi professionista e settore di lavoro.

Sviluppata da OpenAI e lanciata inizialmente nel 2022, questa IA conversazionale e multimodale è in grado di aiutarci a svolgere operazioni ripetitive come la composizione di testi, l’analisi di dati, la programmazione, la generazione di immagini originali, il brainstorming e la risoluzione di problemi complessi. È un’app senza limiti che sta trasformando il modo in cui lavoriamo.

Anche se qualsiasi professionista o persona può usarla senza difficoltà, il segreto per far funzionare al meglio questa app sta nel sapere formulare bene le domande, i cosiddetti prompt. Più saranno specifiche e chiare, migliori saranno i risultati ottenuti.

5. Google Drive

Accedere ai documenti da qualsiasi dispositivo, condividerli tra collaboratori e lavorare in tempo reale sono solo alcuni dei vantaggi che rendono Google Drive una delle app più utilizzate per il lavoro.

Questo servizio di archiviazione in cloud dispone di un gruppo completo di app come Docs, Sheets e Slides, che permettono di creare e modificare documenti in maniera collaborativa. 15 GB di archiviazione gratuita, sincronizzazione automatica tra dispositivi e potenti strumenti di ricerca interni.

L’integrazione con Gmail permette di aggiungere file direttamente da Google Drive, e il suo sistema di autorizzazioni flessibile rende possibile monitorare chi può accedere, modificare o commentare ogni documento. Inoltre, Google ha integrato l’IA mediante Gemini (a pagamento) per potenziare ulteriormente le sue capacità.

5. Notion

Notion è un’app per lavoro autonoma che ha come punto di partenza un semplice foglio bianco. A partire da qui, in forma personalizzata o a partire da modelli preimpostati, possiamo plasmare il nostro spazio di lavoro condiviso, nel quale potremo scambiare documenti, note, compiti, database, wiki o calendari.

Una flessibilità che permette di adattarlo a qualsiasi flusso di lavoro, dalla gestione di progetti fino alla creazione di un sistema di gestione delle conoscenze aziendali. L’incorporazione dell’IA e la possibilità di collegarsi ad altri strumenti la rendono una piattaforma versatile e potente, adatta a qualsiasi settore professionale.

7. Canva

Canva è una piattaforma di grafica drag & drop che ha reso più accessibile la creazione di contenuti visivi. L’interfaccia intuitiva e le migliaia di modelli preimpostati e risorse grafiche permettono di creare ogni sorta di disegno, immagine per post sui social, presentazioni, biglietti da visita, grafici, ecc.

Inoltre, con l’arrivo di Canva IA, creare illustrazioni professionali è diventato più semplice che mai. L’IA è infatti in grado di generare immagini, suggerire combinazioni di colori, cancellare sfondi e ridimensionare elementi in automatico.

La versione gratuita offre funzionalità a sufficienza per la maggior parte degli utenti, e la versione Pro sblocca risorse premium e caratteristiche avanzate.

8. Microsoft Teams

Microsoft Teams è una piattaforma di collaborazione aziendale che unisce chat, videochiamate, archiviazione di file e integrazione con le app di Microsoft 365.

Il suo punto forte è la perfetta integrazione con l’ecosistema Microsoft che permette di modificare documenti Office direttamente dalla piattaforma e programmare riunioni che vengono sincronizzate automaticamente con Outlook.

L’integrazione di Teams con Microsoft Copilot e altri strumenti IA sta perfezionando ulteriormente la produttività, rendendo possibile la trascrizione di riunioni, la generazione di riassunti automatici e la ricerca facilitata di informazioni all’interno della piattaforma.

9. Todoist

Todoist è una delle app per task manager più potenti e versatili disponibili sul mercato. L’interfaccia pulita e minimalista nasconde caratteristiche avanzate come etichette, progetti nascosti, filtri personalizzati e promemoria basati sulla posizione.

L’app spicca per la sua capacità di elaborazione naturale della lingua, permettendo di creare task rapidamente, digitando frasi come “riunione di lavoro domani alle 10”.

La sincronizzazione multipiattaforma rende disponibili le task su tutti i dispositivi, e il sistema di priorità aiuta a definire e rispettare le priorità. Le funzioni collaborative inoltre permettono di assegnare compiti a membri del team e a monitorare i progressi in tempo reale.

10. HootSuite

HootSuite è una piattaforma di gestione social che permette di amministrare diversi profili in un unico pannello di controllo. Lo strumento facilita la programmazione dei contenuti, l’analisi delle metriche e il monitoraggio dei tag e delle conversazioni in tempo reale.

Le funzioni di collaborazione inoltre permettono di coordinare strategie per i contenuti e assegnare ruoli ai vari membri del team. Con il sistema di tag intelligente e flussi di lavoro automatizzati, HootSuite è diventato uno strumento indispensabile per potenziare il marketing digitale.