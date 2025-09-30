Integrazione per Slack per aumentare la produttività del tuo team

Spulciare tra le unità e le cartelle condivise per trovare le informazioni necessarie, passare al setaccio le e-mail per riportare alla luce richieste finite nel dimenticatoio e trasferire i dati da un luogo all’altro può trasformare una giornata produttiva in una giornata piena di incombenze.

Slack si collega a una serie di strumenti e servizi aziendali che consentono ai membri del team di consolidare il loro lavoro e di accedere alle informazioni necessarie da un unico luogo. Con l’integrazione continua di app, come Concur, l’app per le spese di viaggio, e Adobe Creative Cloud, abbiamo stilato un breve elenco delle nuove app degne di nota che ti aiuteranno a fare di tutto, dall’allineamento del team riguardo a obiettivi e risultati chiave comuni (dall’inglese “Objectives and Key Results”, OKR), alla semplificazione della comunicazione tra i reparti di vendita e marketing, fino all’automatizzazione dell’accesso di visitatori e ospiti al tuo ufficio.

Monitora gli obiettivi e i risultati chiave (OKR) con Ally

Grazie all’integrazione con Ally, puoi impostare e monitorare facilmente gli OKR del team direttamente da Slack (e dire addio a fogli di calcolo voluminosi e superati). Non devi preoccuparti se è la prima volta che usi questa struttura di gestione degli obiettivi perché l’app include procedure consigliate automatismi integrati per guidarti.

Usa l’app Ally per Slack per:

Allineare il team riguardo a priorità, obiettivi e aree di interesse principali

Aumentare la trasparenza relativa agli obiettivi comuni

Offrire feedback continuo al team

Migliorare il coinvolgimento del team garantendo un ciclo di feedback coerente

Chiudi le trattative di vendita più rapidamente con Zoho CRM

Tra le numerose app e integrazioni per Slack offerte da Zoho troviamo Zoho CRM, un software che consente ai team di riunire vendite, marketing, assistenza clienti e gestione dell’inventario in un unico sistema. L’integrazione di Zoho CRM per Slack consente ai team di estrarre facilmente i dati, inclusi i contatti dei clienti e i report sulla generazione di lead, dal CRM e renderli disponibili in un canale Slack, in modo che sia le parti interessate che i membri del team abbiano un contesto sufficiente per prendere decisioni rapide.

Usa l’integrazione di Zoho CRM per Slack per:

Condividere facilmente le informazioni su nuovi lead, contatti, account e trattative

Condividere e discutere analisi e report a livello di team

Ridurre il tempo dedicato alla ricerca di informazioni in database e cartelle

Aggiornare lo stato di avanzamento della trattativa

Automatizza la sicurezza dell’ufficio, il check-in dei visitatori e la consegna dei pacchi con Envoy

Non c’è più bisogno di girare per l’atrio in attesa di visitatori o di pacchi. Con l’ultima versione dell’app Envoy per Slack puoi inviare un messaggio diretto per notificare consegne e ospiti. Include anche funzioni interattive come le risposte istantanee che inviano notifiche al personale della reception in caso di assenze, ritardi o indisponibilità.

Usa l’integrazione di Envoy per Slack per:

Ricevere e rispondere ai messaggi diretti quando arrivano visitatori e pacchi

Sapere chi è presente nell’edificio in ogni momento grazie alle funzioni di accesso sicuro e di stampa dei badge per i visitatori

Sincronizza messaggi, note e documenti su più piattaforme con Evernote

Dalle attività da completare post riunione alle idee frutto del brainstorming del team, tutti i messaggi inviati in un canale Slack possono essere convertiti in comode note Evernote. Oppure, se preferisci condividere una nota da discutere su Slack, basta copiare e incollare l’URL della nota su Slack e tutto il team visualizzerà il suo contenuto in anteprima. E sai che puoi anche cercare i contenuti di Evernote direttamente su Slack? Evita le interruzioni per passare da una piattaforma all’altra e i cambi di contesto e mettiti al lavoro.

L’app Evernote per Slack consente di:

Sincronizzare automaticamente i messaggi dei canali di Slack con Evernote

Cercare le note di Evernote senza uscire da Slack

Condividere le note di Evernote su Slack senza interrompere il filo della conversazione

Gestisci i progetti in modo più efficiente con Monday.com

Monday.com (in precedenza dapulse) è uno strumento di gestione dei progetti che aiuta i team a rimanere produttivi mappando le attività e i workflow nelle bacheche. L’integrazione per Slack consente ai team di collegare le schede di Monday.com a specifici canali Slack, in modo che i membri del team ricevano notifiche quando lo stato di un progetto cambia o quando c’è un nuovo aggiornamento o commento. Avendo accesso a tutte queste informazioni nei canali Slack, i dirigenti e le parti interessate possono avere una panoramica migliore sull’andamento dei progetti, senza dover interrompere o distrarre i singoli membri del team.

Usa l’integrazione di Monday.com per Slack per:

Connettere le schede di Monday.com con canali specifici su Slack

Creare una nuova attività da un messaggio Slack o usando il comando slash /monday-pulse

Ricevere messaggi in un canale Slack specifico ogni volta che viene modificata una scheda

Costruisci la tua app per Slack con gli strumenti per sviluppatori di Slack

Alcune organizzazioni hanno la fortuna di poter contare su sviluppatori di talento in grado di creare integrazioni personalizzate per Slack. Se desideri costruire un’integrazione per Slack, i nostri strumenti per sviluppatori aiutano a semplificare il processo, consentendo di effettuare operazioni come il debug dell’app durante la fase di sviluppo. Puoi trovare ulteriori dettagli sul nostro blog per sviluppatori.

Cosa puoi fare con gli strumenti per sviluppatori di Slack:

Scoprire i metodi API di Slack

Accedere alla documentazione sull’implementazione di specifici metodi API

Visualizzare in un istante la documentazione delle API correlate

Ispezionare i messaggi per vedere il modo in cui le integrazioni sono state costruite e visualizzare il codice utilizzato

Quando usi le integrazioni per Slack, i dipendenti sono più produttivi perché hanno a disposizione le informazioni necessarie al momento giusto. Invece di perdere tempo a passare da uno strumento all’altro, possono concentrarsi sulle attività da completare, risparmiando tempo e fatica che possono dedicare a risolvere i problemi, soddisfare i clienti e far crescere l’azienda.

Dai un’occhiata ad altre app e servizi che puoi connettere a Slack e scopri come favoriscono la produttività sul lavoro dei team su slack.com/apps