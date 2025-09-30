6 nuevas aplicaciones de Slack para aumentar la productividad de tu equipo

Peinar discos y carpetas compartidas para encontrar la información que necesitas, cribar correos electrónicos para desenterrar solicitudes recibidas hace tiempo o transferir datos de un sitio a otro puede provocar que un día, que de otro modo habría sido productivo, se convierta en una jornada de trabajo innecesario.

Slack se conecta con una serie de herramientas y servicios empresariales que permiten que integrantes de cualquier equipo consoliden su trabajo y accedan a la información que necesitan desde un único lugar. Dado que se trata de un directorio al que no dejamos de agregar aplicaciones en todo momento, como la aplicación de viajes y gastos Concur o Adobe Creative Cloud, hemos recopilado una breve lista de las más nuevas y notables que te pueden ayudar con cualquier cosa: desde coordinar al equipo en torno a los objetivos y resultados clave (OKR) comunes hasta optimizar la comunicación entre los departamentos de ventas y de marketing o automatizar el acceso de visitas o invitados a tus oficinas.

Lleva un seguimiento de los objetivos y resultados clave (OKR) del equipo: integración Ally

Con la integración Ally, puedes definir y supervisar fácilmente los OKR del equipo directamente desde Slack (y despedirte de esas hojas de cálculo difíciles de manejar y que enseguida dejan de estar actualizadas). Si este marco de gestión de objetivos es nuevo para ti, no te preocupes: la aplicación integra las prácticas recomendadas y una automatización que te lo explicará paso a paso.

Utiliza la aplicación Ally en Slack para:

Alinear al equipo en torno a las prioridades, objetivos y puntos de interés más importantes

Aumentar la transparencia en torno a objetivos compartidos

Ofrecer sugerencias al equipo en todo momento

Mejorar la implicación del equipo con un hilo de sugerencias coherente

Cierra las negociaciones de ventas más rápido: integración Zoho CRM

La última incorporación a la gama de aplicaciones e integraciones para Slack que ofrece Zoho es Zoho CRM, un software que permite que los equipos integren las ventas, el marketing, la atención al cliente y la gestión de inventario en un único sistema. Integrar Zoho CRM con Slack significa que los equipos pueden extraer fácilmente datos de CRM (como el contacto de un cliente o los informes de generación de candidatos) y enviarlos a un canal de Slack para que tanto las partes interesadas como los integrantes del equipo tengan el contexto suficiente para tomar decisiones con agilidad.

Utiliza la integración de Zoho CRM en Slack para:

Compartir información fácilmente acerca de nuevos candidatos, contactos, cuentas y negocios

Compartir y comentar los análisis de datos e informes con todo el equipo

Reducir el tiempo invertido en buscar la información en diferentes bases de datos y carpetas

Actualizar el progreso de una negociación

Automatiza la seguridad de la oficina, la entrada de visitas y la entrega de paquetes: integración Envoy

Olvídate de dar vueltas por el vestíbulo mientras esperas a que llegue alguien o a que te entreguen un paquete, la última versión de la aplicación Envoy para Slack te envía un mensaje directo para avisarte de una entrega o de cualquier visita. También incorpora características interactivas como respuestas instantáneas que pueden avisar al personal de recepción si estás fuera, si llegas tarde o si no estás disponible.

Utiliza la integración de Envoy y Slack para:

Recibir y responder mensajes directos cuando llegue una visita o recibas un paquete

Saber quién está en el edificio en todo momento mediante acceso seguro y opciones de impresión de insignias para visitas

Sincroniza mensajes, notas y documentos entre plataformas: integración Evernote

Tareas pendientes después de una reunión, propuestas tras la lluvia de ideas del equipo... cualquier mensaje publicado en un canal de Slack se puede convertir en una práctica nota de Evernote. O si prefieres compartir una nota con el equipo para debatir en Slack, simplemente copia y pega la URL de la nota en Slack y todo el equipo podrá acceder a la vista previa de su contenido. ¿Y te hemos dicho ya que también puedes hacer búsquedas en Evernote directamente desde Slack? Olvídate de cambiar de un entorno a otro y concéntrate en el trabajo.

La aplicación Evernote para Slack te permite:

Sincronizar automáticamente mensajes de un canal de Slack con Evernote

Buscar en las notas de Evernote desde Slack

Compartir notas de Evernote en Slack sin interrumpir el flujo de la conversación

Gestiona proyectos de forma más eficiente: integración Monday.com

Monday.com (antes dapulse) es una herramienta de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a ser productivos plasmando tareas y flujos de trabajo en tableros. Ahora que está integrada con Slack, los equipos pueden conectar tableros de Monday.com con canales específicos de Slack, para que los integrantes del equipo reciban notificaciones cuando el estado de un proyecto cambie o cuando haya alguna novedad o comentario. Y con toda esta información disponible en los canales de Slack, responsables y partes interesadas acceden a una mayor visibilidad de cómo avanza el proyecto sin alterar ni distraer a nadie del equipo.

Utiliza la integración Monday.com y Slack para:

Vincular los tableros de Monday.com con canales específicos de Slack

Crear una nueva tarea a partir de un mensaje de Slack o con el comando de barra diagonal /monday-pulse

Recibir mensajes en un canal específico de Slack cada vez que se realice un cambio en cualquier tablero

Desarrolla tu propia aplicación para Slack: integración Herramientas de desarrollo para Slack

Algunas organizaciones tienen la inmensa suerte de contar con gente talentosa en sus equipos que sabe desarrollar sus propias integraciones personalizadas para Slack. Nuestras herramientas de desarrollo le facilitan este proceso cualquiera que quiera adentrarse en este mundo, pues te permiten cosas como depurar la aplicación a medida que la desarrollas. Puedes consultar el meollo del asunto en nuestro blog de desarrolladores.

Qué puedes hacer con las herramientas de desarrollo para Slack:

Aprender sobre los métodos API de Slack

Acceder a documentación de implementación sobre métodos API específicos

Consultar al instante documentación relacionada con API

Inspeccionar mensajes para ver cómo se han desarrollado y acceder al código que se ha utilizado en ellos

Cuando vinculas tus herramientas con Slack, los empleados son más productivos porque cuentan con la información que necesitan justo cuando la necesitan. En lugar de estar saltando de una herramienta a otra, pueden concentrarse en aquello que tengan entre manos; lo que les ahorra un tiempo y un esfuerzo que pueden dedicar a resolver problemas, sorprender a los clientes y hacer que el negocio crezca.

Consulta otras aplicaciones y servicios que puedes conectar con Slack y cómo pueden ayudar a los equipos a ser más productivos en el trabajo: slack.com/apps