Bessere Zusammenarbeit und Produktivität mit diesen 6 Apps

Das Durchforsten von freigegebenen Laufwerken und Ordnern, um die benötigten Informationen zu finden, das Durchsuchen von E-Mails, um längst vergessene Anfragen ausfindig zu machen, und das Übertragen von Daten von einem Ort zum anderen können einen ansonsten produktiven Tag in einen Tag voller Beschäftigungstherapie verwandeln.

Slack ist mit einer Vielzahl von Business-Tools und -Diensten verbunden, mit denen Teammitglieder ihre Arbeit konsolidieren und von einem Ort aus auf die benötigten Informationen zugreifen können. Da dem Verzeichnis ständig weitere Apps hinzugefügt werden, wie z. B. die Reise- und Spesen-App Concur und Adobe Creative Cloud, haben wir eine kurze Liste neuer und bemerkenswerter Apps zusammengestellt, die dir bei allem helfen werden – von der Ausrichtung des Teams auf gemeinsame Ziele und Schlüsselergebnisse (Objectives and Key Results = OKRs) über die Optimierung der Kommunikation zwischen Vertrieb und Marketing bis hin zur Automatisierung des Zugangs von Besucher:innen und Gästen zu deinem Büro.

Verfolge Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) des Teams nach – Ally

Mit der Ally-Integration kannst du die OKRs deines Teams ganz einfach direkt in Slack festlegen und überwachen (und dich von unhandlichen und schnell veralteten Tabellen verabschieden). Wenn dieses Ziel-Management-Framework neu für dich ist, keine Sorge: Die App verfügt über integrierte bewährte Methoden und Automatisierungen, die dich durch den Prozess führen.

Mit der Ally-App für Slack kannst du:

Dein Team auf die wichtigsten Prioritäten, Ziele und Schwerpunkte ausrichten

Die Transparenz über gemeinsame Ziele erhöhen

Dem Team laufend Feedback geben

Das Team-Engagement durch eine konsistente Feedbackschleife verbessern

Schließe schneller Geschäfte ab – Zoho CRM

Neu unter den zahlreichen Slack-Apps und -Integrationen, die Zoho anbietet, ist Zoho CRM, eine Software, mit der Teams Vertrieb, Marketing, Kundensupport und Bestandsverwaltung in einem einzigen System zusammenfassen können. Die Integration von Zoho CRM in Slack bedeutet, dass Teams Daten wie Kundenkontakte und Berichte zur Lead-Generierung einfach aus dem CRM in einen Slack-Channel ziehen können. So verfügen sowohl Stakeholder als auch Teammitglieder über genügend Kontext, um schnelle Entscheidungen zu treffen.

Mit der Zoho CRM-Integration für Slack kannst du:

Einfach Informationen über Neukund:innen, Kontakte, Accounts und Aufträge teilen

Analytik und Berichte im gesamten Team teilen und diskutieren

Zeitaufwand für die Suche nach Informationen in Datenbanken und Ordnern reduzieren

Den Status zum Geschäftsfortschritt aktualisieren

Automatisiere Büro-Sicherheit, Besucher-Check-in und Paketzustellung – Envoy

Du musst nicht mehr in der Lobby herumlaufen, wenn du Besucher:innen oder Pakete erwartest, denn die neueste Version der Envoy-App für Slack kann dir eine Direktnachricht senden, um dich über Lieferungen und Gäste zu informieren. Sie enthält zudem interaktive Funktionen wie Sofortantworten, die das Personal an der Rezeption benachrichtigen, wenn du abwesend bist, dich verspätest oder nicht erreichbar bist.

Mit der Integration von Envoy und Slack kannst du:

Direktnachrichten empfangen und beantworten, wenn Besucher:innen und Pakete eintreffen

Durch sichere Anmelde- und Ausweisdruckfunktionen für Besucher:innen jederzeit wissen, wer sich im Gebäude aufhält

Synchronisiere Nachrichten, Notizen und Dokumente plattformübergreifend – Evernote

Aktionspunkte nach Meetings, Ideen aus Team-Brainstorms: Jede Nachricht, die in einem Slack-Channel gepostet wird, kann in eine praktische Evernote-Notiz umgewandelt werden. Oder wenn du lieber eine Notiz zur Team-Diskussion in Slack teilen möchtest, kopiere einfach die URL der Notiz und füge sie in Slack ein. So sieht das gesamte Team eine Vorschau des Inhalts. Und haben wir schon erwähnt, dass du auch direkt in Slack nach Inhalten in Evernote suchen kannst? Lass Tool- und Kontextwechsel hinter dir und konzentriere dich wieder auf deine eigentliche Arbeit.

Mit der Evernote-App für Slack kannst du:

Slack-Channel-Nachrichten mit Evernote automatisch synchronisieren

Evernote-Notizen von Slack aus durchsuchen

Evernote-Notizen in Slack teilen, ohne den Gesprächsfluss zu unterbrechen

Verwalte Projekte effizienter – Monday.com

Monday.com (ehemals dapulse) ist ein Projektmanagement-Tool, das Teams hilft, produktiv zu bleiben, indem es Aufgaben und Workflows auf Boards abbildet. Durch die Integration in Slack können Teams nun Boards in Monday.com mit bestimmten Slack-Channels verknüpfen. So erhalten Teammitglieder Benachrichtigungen, wenn sich der Status eines Projekts geändert hat oder wenn es ein neues Update oder einen Kommentar gibt. Da all diese Informationen in den Slack-Channels angezeigt werden, haben Führungskräfte und Stakeholder einen besseren Überblick über den Projektverlauf, ohne die einzelnen Teammitglieder zu stören oder abzulenken.

Mit der Integration von Monday.com und Slack kannst du:

Monday.com-Boards mit bestimmten Channels in Slack verknüpfen

Eine neue Aufgabe aus einer Slack-Nachricht oder mit dem Slash-Befehl /monday-pulse erstellen

erstellen Nachrichten in einem bestimmten Slack-Channel erhalten, sobald eine Änderung an einem Board vorgenommen wird

Entwickle deine eigene App für Slack –Slack Developer Tools

Einige Unternehmen haben das Glück, talentierte Mitarbeitende in ihren Teams zu haben, die ihre eigenen benutzerdefinierten Integrationen für Slack erstellen können. Für alle, die in diese Welt einsteigen wollen, erleichtern unsere Entwicklungstools diesen Prozess, indem sie dir z. B. das Debuggen deiner App während der Erstellung ermöglichen. Weitere detaillierte Informationen findest du in unserem Entwicklungs-Blog.

Mit Slack Developer Tools kannst du:

Mehr über die Slack-API-Methoden erfahren

Auf Implementierungsdokumentation zu bestimmten API-Methoden zugreifen

Zugehörige API-Dokumentation direkt anzeigen

Nachrichten untersuchen, um zu sehen, wie sie erstellt wurden, und den Code anzeigen, mit dem sie erstellt wurden

Wenn du deine Tools mit Slack verknüpfst, sind deine Mitarbeitenden produktiver, weil sie die benötigten Informationen genau dann erhalten, wenn sie sie benötigen. Anstatt Zeit damit zu verbringen, zwischen verschiedenen Tools hin- und herzuwechseln, können sie sich auf die anstehenden Aufgaben konzentrieren und sparen so Zeit und Mühe, die sie besser für die Lösung von Problemen, die Kundenzufriedenheit und das Wachstum des Unternehmens verwenden können.

Erfahre, welche anderen Apps und Dienste mit Slack vernetzt sind und wie sie Teams zu mehr Produktivität verhelfen – auf slack.com/apps