Augmenter la productivité en entreprise : les applications Slack pour une meilleure collaboration d'équipe

Écumer des dossiers partagés à la recherche des informations dont vous avez besoin, éplucher les e-mails pour retrouver une requête qui n’est plus d’actualité, transférer des données d’un endroit à un autre : il en faut peu pour transformer une journée de travail en véritable corvée.

Slack relie un éventail d’outils et de services pour permettre aux équipes d’optimiser leur travail et d’accéder aux informations dont elles ont besoin de manière centralisée. Nous étoffons sans cesse notre catalogue de nombreuses nouvelles applications, comme Concur pour la gestion des frais de déplacement, ou encore Adobe Creative Cloud, alors voici une liste d’applications utiles qui vous permettront de coordonner votre travail avec vos équipes, de rationaliser la communication entre vos services, ou encore d’automatiser les accès pour les invités dans vos locaux.

Suivez les objectifs et résultats clés de votre équipe avec Ally

Grâce à l’intégration Ally, vous pouvez facilement définir et suivre les objectifs et résultats clés de votre équipe, directement dans Slack, et ainsi vous libérer des feuilles de calcul peu flexibles et obsolètes. L’application inclut un ensemble de recommandations et d’automatisations, pour vous aider à bien vous lancer.

Avec Ally pour Slack :

Coordonnez votre équipe en fonction de vos priorités, objectifs et points essentiels

Adoptez une approche transparente pour les objectifs communs

Envoyez régulièrement des commentaires à l’équipe

Renforcez l’investissement de vos équipes grâce à une boucle de retours d’information

Accélérez la signature de vos contrats avec Zoho CRM

Zoho CRM, dernier ajout dans la liste d’applications et intégrations Slack proposées par Zoho, permet de centraliser vos activités de vente, de marketing, d’assistance client et de gestion des stocks. En intégrant Zoho CRM dans Slack, vos équipes peuvent facilement récupérer des données, comme des coordonnées client ou des rapports de génération de leads dans la GRC et les ajouter dans un canal Slack, afin que tous les membres disposent des informations nécessaires pour accélérer la prise de décision.

Avec l’intégration Zoho CRM pour Slack :

Partagez facilement des informations sur les nouveaux leads, les contacts, les comptes et les contrats

Partagez les rapports d’analyse au sein de votre équipe pour en discuter

Réduisez le temps passé à explorer les bases de données et les dossiers pour y trouver des informations

Donnez des informations sur la progression de vos contrats

Automatisez la sécurité de vos bureaux, la vérification des entrées des visiteurs et la livraison de colis avec Envoy

Plus besoin de faire le pied de grue dans votre hall d’entrée en attendant un visiteur ou un colis. Avec la dernière version d’Envoy pour Slack, vous pouvez recevoir un message direct dès qu’un visiteur ou un colis arrive. L’application propose également des fonctionnalités interactives comme les réponses instantanées pour indiquer au personnel d’accueil que vous êtes absent, en retard ou indisponible.

Avec l’intégration Envoy pour Slack :

Recevez et traitez les messages directs indiquant l’arrivée d’un visiteur ou d’un colis

Assurez un suivi des présences à tout moment grâce à l’enregistrement sécurisé ou à l’impression de badges pour les visiteurs

Synchronisez vos messages, notes et documents sur toutes les plateformes avec Evernote

Qu’il s’agisse d’un compte-rendu post-réunion ou d’idées pour des réunions d’équipe, vous pouvez facilement convertir tout message publié dans un canal Slack en note Evernote. Ou si vous préférez partager une note pour permettre à votre équipe de discuter dans Slack, vous pouvez coller son URL dans un canal pour que l’équipe ait accès à son contenu. Et vous pouvez même rechercher du contenu sur Evernote directement dans Slack. Ainsi, vous n’aurez plus à basculer entre vos différentes applications et pourrez mieux vous concentrer sur votre travail.

Avec Evernote pour Slack :

Synchronisez automatiquement les messages publiés dans un canal Slack avec Evernote

Effectuez des recherches dans vos notes Evernote directement depuis Slack

Partagez des notes Evernote dans Slack sans interrompre votre conversation

Gérez vos projets plus efficacement avec Monday.com

Monday.com (anciennement Dapulse) est un outil de gestion de projets qui permet aux équipes d’intégrer les tâches et flux dans des tableaux pour une meilleure organisation. Grâce à une intégration totale avec Slack, vous pouvez connecter des tableaux Monday.com à des canaux spécifiques, pour que les membres reçoivent une notification dès que le statut d’un projet change ou qu’un commentaire est ajouté. Grâce à ces informations accessibles directement dans Slack, tous les intervenants et responsables peuvent suivre les projets sans avoir à déranger les autres membres.

Avec l’intégration Monday.com pour Slack :

Connectez des tableaux Monday.com à des canaux spécifiques dans Slack

Créez une tâche à partir d’un message Slack ou en utilisant la commande barre oblique /monday-pulse

Recevez des messages dans un canal Slack dès qu’un tableau est modifié dans Monday

Créez vos propres applications Slack grâce aux outils pour les développeurs

Certaines entreprises ont des collaborateurs capables de développer leurs propres intégrations pour Slack. Si vous souhaitez le faire vous aussi, nos outils pour les développeurs vous permettent de facilement déboguer vos applications pendant que vous les développez. Pour en savoir plus, consultez notre article sur le sujet.

Avec les outils pour les développeurs Slack, vous pouvez :

En apprendre davantage sur les méthodes API Slack

Accéder à de la documentation sur la mise en œuvre de méthodes API spécifiques

Consulter la documentation sur les API associées

Inspecter les messages pour comprendre comment ils ont été conçus et afficher le code utilisé

Lorsque vous connectez vos outils à Slack, vos équipes gagnent en productivité et ont accès à toutes les informations dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin. Au lieu de devoir constamment jongler entre leurs différents outils, vos collaborateurs peuvent gagner du temps et se focaliser sur leurs tâches stratégiques, pour mieux répondre aux attentes des clients et maximiser les résultats de l’entreprise.

Pour découvrir les autres applications et services que vous pouvez connecter à Slack et aider vos équipes à gagner en productivité au travail, rendez-vous sur slack.com/apps.