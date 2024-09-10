10 activités de cohésion d’équipe pour renforcer votre culture d’entreprise

Le discours sur le « retour au bureau » est très répandu aujourd’hui, mais en réalité le télétravail a augmenté ces dernières années, et ce même avant la crise sanitaire. Une enquête récente d’Accenture montre qu’aujourd’hui, 83 % des actifs préfèrent un modèle de travail hybride. Ainsi, même si certains salariés reviennent au bureau à plein temps, cette période de télétravail forcé a démontré aux employeurs et aux salariés que la collaboration numérique fonctionne dans la plupart des cas. Cela signifie que les entreprises doivent s’adapter pour prospérer dans ce nouveau monde de télétravail et de travail hybride.

Et pour ce faire, elles doivent organiser des activités de renforcement de la cohésion d’équipe. Il est essentiel aujourd’hui d’améliorer l’approche numérique du travail en organisant des activités créatives qui renforcent l’esprit d’équipe, afin que tous les collaborateurs puissent travailler ensemble même à distance.

1. Deux vérités et un mensonge

« Deux vérités et un mensonge » est un jeu classique qui fonctionne toujours aussi bien, même dans un environnement numérique. Tour à tour, les participants donnent 3 informations à leur sujet, sauf que l’une d’entre elles n’est pas vraie.

Pourquoi cela fonctionne : apprendre des choses sur vos collègues est amusant, mais le réel intérêt est de s’entraider pour déceler le vrai du faux. Par exemple, vous n’imaginiez sans doute pas que votre collègue discret et réservé jouait de la basse dans un groupe de punk rock !

2. Création d’une histoire

Si vous êtes déjà allé au centre aéré ou en camping avec des amis, vous avez peut-être déjà joué à ce jeu. Les participants commencent à raconter une histoire, ajoutent une phrase ou deux, et l’histoire est poursuivie par la personne suivante.

Au fur et à mesure que l’histoire se construit et que chacun ajoute ses propres idées, le récit devient de plus en plus amusant.

Pourquoi cela fonctionne : la création d’une histoire stimule la créativité (notamment pour ceux qui n’occupent pas un poste « créatif » dans l’entreprise), amuse les participants et les laisse exprimer leur personnalité.

3. Questions sur l’entreprise

Préparez des questions spécifiques à votre entreprise. Posez des questions amusantes sur des collègues, sur la mission ou le slogan de l’entreprise, ainsi que d’autres questions liées au travail.

Pourquoi cela fonctionne : quelques anecdotes sur l’entreprise, à la fois amusantes et instructives, peuvent améliorer le processus d’intégration d’une nouvelle recrue lors de son premier mois. Des collègues plus expérimentées peuvent également partager leur savoir.

4. La rose et l’épine

Certaines activités de cohésion d’équipe n’ont pas besoin d’être programmées à l’avance. La rose et l’épine est une activité quotidienne ou hebdomadaire qui n’interrompt pas les flux de travail des équipes.

Chaque participant partage une rose (une chose positive) et une épine (une chose négative) concernant son travail ou sa vie personnelle. Cela aide les équipes à garder le contact et à en savoir plus les uns sur les autres, sans demander beaucoup d’efforts.

Pourquoi cela fonctionne : pour les équipes en télétravail, il peut être difficile de nouer des liens en dehors du travail. L’exercice de la rose et de l’épine permet aux personnes de partager leurs petites victoires (ou échecs), comme une tarte aux pommes réussie (ou brûlée). C’est ainsi qu’est né le canal #pâtisserie.

5. GeoGuessr

GeoGuessr est un jeu en ligne gratuit amusant, notamment pour les équipes internationales. Il choisit aléatoirement un emplacement dans Street view, sur Google Maps, dans le monde entier. Scindez le groupe en binômes et organisez une compétition pour voir quelle équipe est la plus précise pour se repérer dans le monde.

Pourquoi cela fonctionne : c’est amusant de se balader aux quatre coins du monde et de tester ses connaissances en géographie.

6. Among Us

Vous vous ferez peut-être assassiner par l’un de vos collègues, mais n’y voyez rien de personnel. Among Us est un jeu en ligne dans lequel les joueurs évoluent dans un vaisseau spatial et doivent accomplir des tâches pour gagner. Cependant, l’un des membres de l’équipe est un imposteur. Son but est de tuer les autres joueurs, sans que personne ne l’identifie comme meurtrier.

Plus il y a de joueurs, plus la session est amusante, c’est donc un jeu idéal pour une équipe de collègues. Il s’agit d’une occasion toute trouvée pour les membres de l’équipe de travailler leur talent de persuasion.

Pourquoi cela fonctionne : c’est un jeu amusant, interactif et simple à appréhender.

7. Top 5 de vos memes ou GIF préférés

Classer les meilleurs memes ou GIF est une activité amusante et inclusive. La liste peut être mise à jour chaque mois ou chaque semaine.

Pourquoi cela fonctionne : la plupart des gens qui passent du temps sur leur ordinateur ou leur smartphone connaissent des memes et des GIF amusants et percutants. C’est aussi l’occasion de découvrir l’humour de vos collègues.

8. Créer un tableau visuel numérique partagé

Partager des photos, des captures d’écran, des vidéos et des liens via Pinterest ou un site similaire demande peu d’investissement, mais peut fortement contribuer à votre culture d’entreprise.

Pourquoi cela fonctionne : il est important d’organiser des exercices de cohésion d’équipe asynchrones qui respectent l’emploi du temps de chacun. Les membres de l’équipe peuvent publier des éléments quand ils le souhaitent, et l’aspect du tableau évolue au fil du temps.

9. Les batailles de PowerPoint

Pour participer à une bataille de PowerPoint (ou de Slidedeck), chaque participant doit créer une présentation rapide sur un sujet sélectionné. Les participants s’affrontent en prenant des positions différentes sur un sujet commun, par exemple les chats contre les chiens, ou présentent un sujet qui leur tient à cœur, comme la cuisine de leur pays d’origine.

Pourquoi cela fonctionne : les opportunités de présentation distrayantes demandent de l’empathie et de la force de persuasion.

10. Faire du bénévolat local

Ces activités et ces jeux peuvent à un moment soulever la question suivante : « à quoi ça sert, tout ça ? »

Pour y faire face, coordonnez une activité pour une bonne cause, par exemple en vous engageant dans une marche ou une course caritative, ou en collectant des vêtements ou des objets pour des organismes bénévoles.

Pourquoi cela fonctionne : faire du bénévolat pour un organisme local booste le moral des équipes, aide la communauté, et permet aux membres de l’équipe de collaborer en dehors du travail.