Le blog Slack
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Visite guidée des dernières améliorations de Slack
Le rédacteur en chef Matt Haughey explique les dernières nouveautés et ce qui a changé dans la dernière version de Slack pour ordinateur
Cinq nouveaux modèles du générateur de flux de travail à l’usage des équipes en télétravail
Gardez vos équipes productives et connectées avec ces modèles d’automatisation des tâches quotidiennes (points d’équipe, demandes, validations, etc.).
L’IA dans Slack accélère et simplifie le travail, sans changement de contexte
IA, agents et collaborateurs se retrouvent ensemble dans Slack pour accélérer la croissance.
Les meilleurs prompts Slackbot pour les équipes du service client
Les membres du service client utilisent leur agent IA personnel dans Slack pour résoudre les cas plus vite et se concentrer sur les interactions client à forte valeur ajoutée.
Qu’est-ce qu’un workflow ?
Le workflow est une suite organisée de tâches automatisées ou manuelles visant à améliorer l'efficacité et la productivité d'une entreprise.
Planning de gestion de projet : comment le créer et l’utiliser efficacement en 2026
Le planning en gestion de projet vous aide à identifier les objectifs, organiser les tâches et respecter les ressources ainsi que les délais imposés.
Organisation des tâches : tout savoir sur l’organisation du travail
Vous faites face à une avalanche d’échéances et de documents ? Pas d’inquiétude, voici quelques conseils pour vous aider à vous organiser efficacement.
Comment nous avons reconstruit Slackbot
Histoire secrète de la transformation du bot emblématique de Slack : le passage d’un simple système de notifications à un agent IA sophistiqué.