Visite guidée des dernières améliorations de Slack

Pour bon nombre d’utilisateurs (et bientôt tous), Slack a légèrement changé. Nous sommes en train de déployer une nouvelle interface plus simple et mieux organisée qui permettra à chacun de tirer le meilleur parti de Slack. Mais si vous utilisez Slack depuis plusieurs mois (ou plusieurs années), cette nouvelle version peut nécessiter un temps d’adaptation. C’est normal : l’interface actualisée a pas mal changé.

Il y avait de bonnes raisons de procéder à cette actualisation, qui vous plaira certainement. Nous avons élaboré ce petit guide pour que vous vous adaptiez rapidement aux changements. Il vous aidera à trouver tout ce dont vous avez besoin et vous offrira des conseils d’utilisation pour toutes les nouvelles options.

Les recherches s’effectuent désormais au même endroit

L’ancienne interface de Slack comportait deux barres de recherche différentes. L’une servait uniquement à chercher les canaux et les conversations tandis que l’autre concernait le contenu des messages et des fichiers. Parfois, vous lanciez une recherche dans la mauvaise barre et vous deviez relancer la recherche dans la barre appropriée. Déroutant, non ? Désormais, il y a une barre de recherche unique en haut de l’écran, qui permet de lancer automatiquement n’importe quelle recherche (canaux, utilisateurs, messages, fichiers…).

Essayez ce raccourci : pour ceux d’entre vous qui se servent des raccourcis clavier pour naviguer sur Slack, le raccourci ctrl/cmd + T ou K fera toujours apparaître une fenêtre de recherche réservée aux canaux tandis que la nouvelle combinaison ctrl/cmd + G fera apparaître une fenêtre de recherche réservée au contenu des messages et des fichiers.

Découvrez le contenu essentiel situé en haut de votre barre latérale



Oubliez les boutons et menus situés en haut de l’écran qui conduisaient à certains contenus (fichiers, répertoire des membres de l’espace de travail). Désormais, un menu bien plus maniable et intuitif permet d’accéder à ces éléments en haut de la barre latérale, qui vous permet de passer facilement de l’un à l’autre.

Les Favoris sont maintenant appelés Enregistrés

Dans la nouvelle liste des éléments en haut à gauche de l’écran (où se trouve l’icône marque-page) figure Enregistrés. Ces contenus qu’on appelait les Favoris étaient situés ailleurs auparavant, et même si l’on pouvait ajouter un canal ou un message aux Favoris, cela avait un effet différent sur l’application.

Désormais, les choses sont un peu plus simples : Les Éléments enregistrés sont les messages et fichiers que vous souhaitez suivre en privé en les ajoutant à une liste personnelle figurant dans ce menu, et les Canaux ajoutés aux Favoris continueront d’apparaître sous un en-tête dans les canaux de votre application.

Vous pouvez ajouter n’importe quel message ou fichier à votre liste Enregistrés en appuyant sur l’icône marque-page qui apparaît dans le menu Action lorsque vous déplacez le curseur au-dessus d’un message.

Découvrez les sections : des dossiers permettant d’organiser vos canaux



La fonctionnalité la plus importante entre celles proposées sur l’ensemble des forfaits payants Slack concerne sans doute les sections personnalisées. Je ne répéterai jamais assez à quel point celles-ci peuvent vous faire gagner en productivité. Si vous vous êtes déjà senti(e) dépassé(e) par le grand nombre de canaux à suivre, vous pouvez désormais créer autant de dossiers que vous le souhaitez pour les organiser (et les réduire).



Ma configuration personnelle comprend :

une section « Téléphone rouge » ou « Prioritaire » de premier niveau pour mes 2 à 3 canaux et messages directs les plus importants

une section Équipe pour suivre les projets et comités dont je fais partie

une section Canaux liée à mon département dans l’entreprise

une section dédiée aux annonces récurrentes concernant l’équipe et toute l’entreprise

Prenez le temps d’organiser vos canaux les plus importants en haut tout en regroupant les canaux associés en dessous avec les libellés les plus logiques compte tenu de votre travail. Les membres du service commercial peuvent créer une liste sur laquelle figurent tous leurs comptes et clients et les faire figurer en haut. Les développeurs de logiciels peuvent faire de même avec leurs propres projets et ajouter une autre collection en dessous de ceux-ci concernant les mises à jour du codebase pour toute l’équipe.

Mentions et réactions : le nouveau flux d’activité



L’ancienne interface de Slack comportait une fonctionnalité très pratique, l’onglet Activité, qui relevait chaque fois que votre nom d’utilisateur était mentionné et chaque réaction émoji à vos messages. Ces informations seront désormais rangées dans la section Mentions et réactions à déplier de votre barre latérale pour plus de clarté.



Si vous préférez qu’elles apparaissent à droite de l’écran comme avec l’ancien onglet Activité, cliquez sur l’icône ci-dessus. Le flux des mentions et des réactions sera décalé à mesure que vous naviguerez entre les canaux et les autres fenêtres dans l’application.

Personnes : votre nouveau répertoire des employés



La fenêtre Personnes, accessible via la barre latérale, est un répertoire complet des employés (dont le rendu est très joli si vos collègues ajoutent une photo de profil). Vous pouvez cliquer sur un profil pour faire apparaître une petite bio qui vous aidera à faire connaissance avec vos collègues.

La zone de recherche en haut de l’écran tiendra compte de tout texte figurant dans un profil. Donc si vous cherchez l’assistant de direction de votre directeur général, vous devriez le trouver en cherchant « assistant ».

L’historique est plus facile à trouver



En haut de l’écran, à gauche de la zone de recherche, figure une icône montre. Elle vous donnera accès à la liste des conversations et canaux récents que vous avez consultés dans Slack. J’utilise très souvent cette fonctionnalité. Qui m’a envoyé un message direct juste avant ma pause déjeuner ? Ah oui, son nom apparaît dans mon historique, en quatrième position en partant du haut.

Les boutons flèches adjacents permettent de naviguer en avant et en arrière dans l’historique (comme sur un navigateur web), mais rien de tel que de pouvoir afficher vos 10 derniers emplacements en un clic.

Effectuez le suivi de vos brouillons



Appuyez sur le bouton Nouveau message pour écrire de nouveaux messages. Vous n’êtes pas obligé de les envoyer immédiatement. Vous les retrouverez tous dans la liste des Brouillons, où vous pourrez y ajouter des idées plus développées en plusieurs sessions ou expérimenter un formatage avant d’envoyer une grande annonce à un groupe.

Contrairement au fonctionnement antérieur des Brouillons, si vous commencez à rédiger un message dans un canal et vous interrompez sans l’avoir envoyé, le canal ne sera plus déplacé dans la barre latérale. Au contraire, il restera là où il est et une nouvelle entrée sera ajoutée à vos Brouillons.

Essayez ce raccourci : appuyez sur ctrl/cmd + N pour créer un nouveau brouillon depuis le clavier.

Effectuez d’autres actions depuis l’éditeur de messages



L’éditeur de messages a lui aussi fait peau neuve. Outre les options de formatage de message existantes, vous trouverez un nouveau menu Raccourcis tout à gauche et le menu Pièce jointe tout à droite.

Appuyer sur le bouton des raccourcis avec un éclair fait apparaître une liste des actions que vous pouvez effectuer en utilisant les applis que vous avez installées dans Slack. Depuis cet emplacement, vous pouvez aussi lancer les automatisations du Générateur de flux de travail, et l’icône éclair s’allumera en couleur si un flux de travail peut être utilisé dans le canal que vous voyez.

Vous pouvez charger un fichier ou en partager un via un fournisseur de cloud en cliquant sur l’icône trombone en bas à droite. Cette fonctionnalité était auparavant de l’autre côté de l’éditeur, mais elle n’a guère changé.

Essayez ce raccourci : appuyez sur ctrl/cmd + U pour charger un fichier depuis le clavier.

Remarques finales :

Si jamais vous êtes coincé(e), l’aide se trouve dans le coin supérieur droit de l’écran. Cliquez sur le point d’interrogation entouré pour accéder au centre d’assistance ou laissez des commentaires à notre équipe d’assistance.

Une fois que vous aurez testé et vous serez familiarisé(e) avec ces nouvelles fonctionnalités, Slack sera plus simple et plus agréable à utiliser. Et comme toujours, ces changements ont été mis en œuvre en s’appuyant sur vos précieux commentaires d’utilisateur. Envoyez une remarque ou un tweet à @SlackHQ pour faire connaître les vôtres.