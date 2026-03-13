L’IA dans Slack accélère et simplifie le travail, sans changement de contexte

Points clés : Boostez votre productivité grâce à votre compagnon IA . Slackbot a été entièrement repensé et utilise le contexte de votre travail pour vous fournir des insights, rédiger du contenu et vous aider à vous organiser.

. Slackbot a été entièrement repensé et utilise le contexte de votre travail pour vous fournir des insights, rédiger du contenu et vous aider à vous organiser. Obtenez des réponses instantanées avec la recherche d’entreprise . La recherche d’entreprise rassemble vos outils, vos conversations et vos fichiers au sein d’une même plateforme. Vos équipes peuvent ainsi effectuer des recherches de façon rapide, unifiée et contextualisée.

. La recherche d’entreprise rassemble vos outils, vos conversations et vos fichiers au sein d’une même plateforme. Vos équipes peuvent ainsi effectuer des recherches de façon rapide, unifiée et contextualisée. Travaillez avec l’IA au quotidien. Les fonctionnalités d’IA intégrées telles que les résumés, l’assistance à la rédaction et les explications des messages permettent des échanges et des flux de travail plus clairs et rapides.

Votre équipe a adopté l’IA mais maintenant, elle ne s’y retrouve plus.

Entre les copier-coller d’un outil à l’autre, la vingtaine d’onglets ouverts pour trouver une réponse, les réponses inutiles aux questions posées, etc. : pour de nombreuses équipes, utiliser l’IA se traduit par davantage de travail.

Chez Slack, nous avons appris que l’IA n’échoue pas parce qu’elle n’est pas assez intelligente, mais parce qu’elle manque de contexte, c’est-à-dire qu’il lui manque la connaissance des processus de prise de décision et de résolution de problème collaboratifs, ainsi que des cycles de développement de projet qui caractérisent chaque entreprise. Autoriser l’IA à exploiter le contexte des conversations de vos équipes vous permet d’obtenir des réponses à la fois personnalisées et utiles pour agir plus vite, collaborer de façon plus intelligente et accélérer votre croissance. Lorsque vous additionnez ces gains de productivité au niveau de chaque collaborateur et de chaque équipe, vous ne devenez pas seulement plus performant : vous donnez un coup d’accélérateur à votre croissance. Plus vite vos équipes peuvent obtenir les réponses à leurs questions, se concentrer sur l’essentiel et concrétiser leurs idées, plus vite votre entreprise peut avancer.

Lors du Dreamforce, nous avons lancé plusieurs innovations, intégrées à Slack, pour que vous puissiez utiliser l’IA de façon concrète au quotidien :

Slackbot, votre compagnon IA personnalisé. Cet outil apprend de votre façon de travailler pour vous donner instantanément des superpouvoirs (disponible début 2026).

Recherche d’entreprise : l’intégralité des connaissances de votre entreprise regroupée au même endroit. Trouvez instantanément des réponses qui s’appuient sur vos messages, vos fichiers et vos applications connectées.

IA native dans Slack : l’intelligence intégrée pour le travail au quotidien. Résumez des conversations, rédigez du contenu et mettez-vous à jour plus rapidement, directement là où vous travaillez.

Voyons tout cela plus en détail.

Boostez votre productivité avec Slackbot

Si vous utilisez Slack, vous connaissez déjà Slackbot, l’assistant personnel intégré, capable de vous envoyer des rappels et des notifications, et de vous fournir des réponses personnalisées. Nous avons entièrement revu cet outil pour en faire un compagnon IA personnalisé. Intégré dans vos conversations, vos fichiers et vos flux de travail, Slackbot convertit ce contexte en action.

Slackbot s’appuie sur vos messages, vos fichiers et les événements de vos calendriers (aussi bien ceux de Slack que des systèmes connectés comme Google Drive, Salesforce et OneDrive) pour vous fournir des informations claires. Comme il comprend les tâches que vous réalisez chaque jour, il ne vous fournit pas des réponses génériques, mais des réponses intelligentes qui tiennent compte de votre contexte de travail, en s’adaptant à votre façon de travailler. Il peut même reproduire votre propre style rédactionnel.

Slackbot est construit sur la confiance. Il s’appuie uniquement sur les canaux, les fichiers et les messages auxquels vous avez déjà accès, et rien d’autre. Chaque réponse et chaque résumé sont générés à partir de votre espace de travail personnel, pour que les informations sensibles restent protégées. Avec Slackbot, vous bénéficiez d’un partenaire de productivité qui vous aide à rester concentré et à avancer dans votre travail.

« Slackbot illustre ce à quoi ressemblera la nouvelle ère de productivité : l’IA est un compagnon personnel de l’utilisateur, qui travaille main dans la main avec lui. Pour les équipes de Salesforce, cela signifie moins d’efforts pour rassembler des informations et plus de temps pour générer de la valeur auprès de nos clients. » Andy White Vice-président senior, Salesforce chez Salesforce Technology

Nous testons actuellement Slackbot en interne, pour pouvoir le proposer à tous en début d’année prochaine. Voici quelques-unes des façons dont nous nous en servons chez Salesforce :

Démarrer chaque journée et chaque réunion avec les idées claires. Que ce soit pour commencer la journée ou nous préparer pour une réunion importante, Slackbot nous aide à nous concentrer sur ce qui compte le plus. Par exemple, vous pouvez demander : « Quelles sont mes priorités aujourd’hui ? » Slackbot vous liste alors, en quelques secondes, les réunions du jour, les messages urgents et les tâches en cours. Avant une présentation à un client, vous pouvez demander « Résume-moi le rapport d’activité du compte Fiction S.A. dans un canevas pour ma réunion marketing » ou « Crée un argumentaire de vente dans mon style rédactionnel pour la présentation ». Slackbot rassemble alors les dernières infos, les fichiers et les messages dans un même briefing pour que vous arriviez fin prêt pour votre présentation. Convertir les conversations en insights clients. Les appels commerciaux et les retours des clients regorgent d’informations précieuses, mais passer en revue les retranscriptions de ces échanges peut prendre des heures. Slackbot est capable d’analyser un appel, de résumer les sujets principaux et de présenter les prochaines étapes instantanément, pour que rien ne vous échappe. Par exemple, vous pouvez demander : « Résume-moi l’appel de prise de contact d’hier avec Fiction S.A., en mettant en avant les problèmes, les signaux budgétaires et les éléments d’action. » Vous passez ainsi moins de temps à parcourir les retranscriptions et plus de temps à exploiter les informations qu’elles contiennent pour faire avancer vos contrats. Rapprocher les équipes et combler les lacunes contextuelles. Les projets transversaux couvrent plusieurs canaux, s’étendent sur plusieurs fuseaux horaires et nécessitent une variété d’outils. Slackbot rassemble tout cela dans une seule vue. Avant une réunion entre les diverses parties prenantes à votre projet, vous pouvez demander : « Résume-moi les discussions des canaux #stratégie-commerciale et #finance sur le nouveau modèle de tarification. » Slackbot compile alors les informations, et met en avant les décisions et les questions en cours pour que tous les participants arrivent à la réunion informés et coordonnés. Accélérer la résolution de problèmes et la publication des versions. Pour les équipes d’ingénieurs, Slackbot permet de transformer les connaissances collectives en un processus partagé de résolution de problème. Lorsqu’un problème surgit, vous pouvez demander : « Résume-moi les discussions récentes dans le canal #backend sur la latence de l’API » ou « Trouve les obstacles au déploiement mentionnés dans le dernier sprint ». Slackbot lance alors une recherche dans les fils de discussion techniques, les rapports d’incident et la documentation pour révéler des tendances, résumer les correctifs et même suggérer les prochaines étapes, afin que vous puissiez abréger l’étape de collecte d’informations et passer plus vite au développement.

« Slackbot démultiplie nos capacités. C’est comme avoir en permanence à sa disposition un expert dans tous les domaines. Pour les commerciaux, dont la réussite dépend de la capacité à comprendre, échanger et fournir de la valeur rapidement, c’est une vraie révolution. Aucune autre fonctionnalité de Slack n’a eu autant d’impact sur mon travail que Slackbot. » Jason Cohen Chargé de compte, Salesforce

Et ce ne sont là que quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec votre compagnon IA intégré à Slack. Analyse, résumé, organisation, création... Slackbot offre des possibilités infinies pour vous aider à rester concentré, à booster votre productivité et à avancer dans votre travail.

Trouvez tout ce que vous cherchez grâce à la recherche d’entreprise

Les informations sont partout : dans les conversations, dans les fichiers et dans d’innombrables outils. Mais si elles sont difficiles d’accès, les collaborateurs passent plus de temps à les rechercher qu’à travailler. C’est pourquoi, plus tôt cette année, nous avons lancé la recherche d’entreprise, une fonctionnalité qui connecte vos applications et lecteurs tiers à Slack pour créer une plateforme centralisée et consultable, regroupant toutes les données et connaissances de votre entreprise. Vos équipes n’ont ainsi plus besoin de jongler entre les applications et peuvent trouver ce qu’elles cherchent directement dans leur flux de travail, de manière conversationnelle.

Avec la recherche d’entreprise, chaque question trouve instantanément une réponse. Les informations contenues dans les messages, les canevas et les systèmes connectés sont récupérées pour fournir à vos équipes une vue d’ensemble complète sans interrompre leur flux de travail. Que vous recherchiez un fichier enfoui quelque part, une décision consignée dans les notes d’une réunion, le statut d’un projet ou des métriques essentielles contenues dans un document, la recherche d’entreprise vous fournit les bonnes informations, avec le bon contexte.

Et ce n’est pas tout ! Un nouveau connecteur d’API personnalisé sera bientôt disponible pour vous permettre d’effectuer, en toute sécurité, des recherches dans vos bases de connaissance internes ainsi que dans vos logiciels sur site. De nouveaux connecteurs prêts à l’emploi, y compris pour Gmail, Outlook, Dropbox et Notion, étendront également l’accès à davantage d’outils que vos équipes utilisent tous les jours. Résultat : une source d’information unique et fiable, optimisée par l’IA, qui tient compte du contexte et qui est intégrée directement dans le flux de travail de vos équipes.

Une IA native qui travaille à vos côtés

L’IA est plus utile quand elle travaille à vos côtés. Nous avons intégré une IA native dans Slack pour que vous puissiez bénéficier facilement d’un coup de pouce de l’IA dans vos tâches et flux de travail quotidiens.

Les équipes commerciales, d’assistance, marketing et produit utilisent déjà l’IA dans Slack pour :

Se concentrer sur la conversation : transcrivez automatiquement les notes de votre réunion grâce aux appels d’équipe optimisés par IA.

: transcrivez automatiquement les notes de votre réunion grâce aux appels d’équipe optimisés par IA. Collaborer à l’échelle internationale : traduisez les messages en temps réel pour communiquer dans votre langue préférée.

: traduisez les messages en temps réel pour communiquer dans votre langue préférée. Produire des livrables importants : créez des livrables plus vite dans un canevas grâce aux résumés d’IA.

: créez des livrables plus vite dans un canevas grâce aux résumés d’IA. Se mettre à jour rapidement : décodez instantanément acronymes et abréviations grâce aux explications de l’IA.

Grâce à l’IA intégrée dans Slack, chaque équipe travaille en confiance, avec plus de clarté et plus rapidement.

IA, agents et collaborateurs se retrouvent ensemble dans Slack pour booster la productivité et la croissance

Pour prospérer à l’ère des agents IA, il est nécessaire de repenser le travail lui-même plutôt que d’agréger l’IA sur les anciens flux de travail. En tant que plateforme conversationnelle où les collaborateurs, les données, les applications et les agents IA se retrouvent pour faire croître l’entreprise, Slack est l’espace parfait où développer cette nouvelle façon de travailler.

Prêt à décupler la productivité de vos collaborateurs ?