Slack 的 AI：讓你隨處都能更快速、更聰明地工作

你的團隊接受了 AI 功能。現在，他們已深陷其中，難以割捨。
在工具間複製貼上；開啟 17 個索引標籤只為尋得一個答案；提出問題，然後得到毫不相干的回應。對許多團隊來說，使用 AI 好像工作不減反增。
在 Slack，我們瞭解到 AI 功能表現不彰，原因不在於它的智慧不足而是在於缺乏可參考的背景資料；而決策流程、專案開發週期，以及協作型問題解決方法等等，都決定了每間公司的樣貌。將 AI 融入團隊對話的環境中，即可獲得所需的且具相關性的個人化答案，讓你能夠更迅速地採取行動，更聰明地協作，進而帶動業務成長。當你讓每位員工、每個團隊的生產力都達到倍速成長時，你提升的除了效率之外還有成長。團隊越快找到所需的答案，專注於重要的事務上並將想法化為具體行動，整個企業的發展速度就越快。
在 Dreamforce 年會上，我們隆重推出 Slack 的多項全新創新並提供實質做法，告訴你如何將 AI 融入你的日常工作中：
- Slackbot：你的個人化 AI 夥伴。它會學習你的工作方式，讓每位使用者都能擁有即時的超能力 (即將於 2026 年初推出)。
- 企業搜尋：公司的知識全部集中於一處。可以在訊息、檔案與已連線應用程式中即時找到答覆。
- Slack 的原生 AI：內建的智慧功能可協助處理日常工作。產生對話摘要、撰寫內容草稿、更快速掌握狀況，工作一蹴可成。
一起深入瞭解。
透過 Slackbot 提升個人生產力
如果你使用 Slack，那麼你一定接觸過 Slackbot，它是內建的個人化機器人，能夠傳送提醒和通知給你並自訂回應。現在，我們將 Slackbot 徹底改造成為個人化的 AI 夥伴。Slackbot 能夠根據你的對話、檔案和工作流程，將背景資料轉化成實際的動作。
Slackbot 能跨 Slack 和已連結的系統 (例如 Google 雲端硬碟、Salesforce 和 OneDrive)，從你的訊息、檔案與行事曆活動中提取資訊，產生清楚明瞭的見解。由於 Slackbot 理解你的日常工作內容，因此不會產生通用的回應。它能針對你的環境背景，提供有見地的答案，適應你的工作方式，甚至能反映你個人的聲音和語調。
Slackbot 建立在信任的基礎上。它只處理你有權存取的頻道、檔案與訊息，僅此而已。每一個答覆或摘要都是從你的個人工作空間提取而來；因此，敏感資訊都受到保護。有了 Slackbot 就如同擁有一位饒富生產力的合作夥伴，它能幫助你保持專注，讓工作順利進行。
「Slackbot 讓我們看到未來生產力時代的樣貌：AI 將如同個人夥伴一般與每位員工並肩合作。就 Salesforce 而言，這代表我們團隊花在工作拼湊的時間減少了，我們有更多時間可以用來為客戶創造價值。」
隨著 Slackbot 將在明年初全面上市，我們已經就 Slackbot 進行內部測試。以下是 Salesforce 員工已經在使用的幾種方式：
- 每一天、每一場會議都有清晰明確的開始。無論是開始新的一天或是準備重要會議，Slackbot 都能幫助我們專心投入最重要的事務。例如，你可以問它：「我今天有哪些優先事項？」它會在幾秒內顯示當天的會議、緊急的訊息以及尚未完成的工作。進行客戶簡報之前可以要求它：「在畫板中產生 A 公司客戶業務檢視摘要，作為我在行銷會議之用。」或者「用我的聲音和語調建立簡報用的談話腳本。」，接著 Slackbot 就會將最新的更新、檔案和訊息匯集在一起製作成單一簡報內容，讓你從容地走進會議室準備展開演說。
- 將對話轉化成客戶見解。銷售通話和客戶意見反應蘊藏著寶貴的見解，但是可能要花不少時間檢視相關的文字轉出。Slackbot 能夠即時分析通話內容，產生關鍵主題的摘要並醒目提示後續步驟，確保不會有任何疏漏。舉例來說，你可以要求：「就昨天與 A 公司 進行的探索性通話產生摘要並醒目提示痛點、預算訊號和行動項目。」如此一來，不僅花在過濾文字轉出的時間減少了，同時有更多時間針對見解採取行動，進而推進交易進度。
- 弭平團隊與背景資料的落差。跨職務專案存在於各頻道、工具與時區之中。Slackbot 將所有這一切匯集於一個檢視畫面。在利害關係人會議之前，你可以要求：「將 #銷售策略和 #財務中關於新定價模式的討論內容產生摘要。」Slackbot 就會匯編更新、將決策打暗號並顯示待解決的問題，讓所有人在一開始就保持相同步調並且掌握現況。
- 偵錯及出貨更迅速。針對工程團隊，Slackbot 可幫助將集體知識轉化成可共用的問題解決方法。問題發生時，你可以要求：「將最近關於 #後端 API 延遲的討論內容產生摘要」或「找出上次設計衝刺中提及的部署障礙。」Slackbot 便會搜尋整個技術對話串、事件報告與文件，以便呈現模式、產生修復摘要，甚至會建議後續步驟；如此一來，你就可以省略挖掘資料的工作，直接著手建構。
「Slackbot 讓你能力倍增，宛如身邊有一位萬事通的合作夥伴，能全天候提供服務。對銷售人員來說，他們的成功與否取決於我們是否能快速理解、交流及提供價值；因此，Slackbot 可說是改變遊戲規則的關鍵。Slackbot 對我工作影響之大，是 Slack 的其他功能比不上的。」
以上的範例僅僅說明 Slack 內建的個人 AI 夥伴所提供的一小部分功能。從深入分析、產生摘要到整理與創作，Slackbot 有無限的機會能夠協助你保持專注、提高生產力並推動工作進度。
利用企業搜尋查找一切所需
資訊無處不在，它們散落在對話、檔案和數不清的工具中。而當這些資訊變得難以尋得時，員工們耗費時間為的是找出資訊而不是完成工作。基於這個原因，我們於今年初推出企業搜尋功能；它能將你的第三方應用程式與硬碟連結到 Slack、能為全公司的知識與資料建立一個可搜尋的中央樞紐。企業搜尋讓團隊能夠以單一、交談式的方式直接在工作流程中找到所需資訊，再也不必在應用程式間切換。
有了企業搜尋，每個問題都能立即得到答覆。它能從你的訊息、畫板和已連結的系統中找出見解，讓團隊無需中斷流程也能掌握事情的全貌。無論你是要尋找遭到埋沒的檔案、一項記錄在會議記錄中的決策，還是專案狀態或隱藏在某一文件中的關鍵指標，企業搜尋都能根據背景資料為你提供正確的資訊。
而且連結只會更趨緊密。一項即將推出的新自訂 API 連接器將可讓你安全地搜尋整個內部知識存放庫和用戶端軟體；而一些包括適用於 Gmail、Outlook、Dropbox 和 Notion 且可開箱即用的新連接器則擴充權限以存取更多你團隊每天使用的工具。這一切所帶來的成果是什麼呢？你將能預見一個單一且可茲信賴的事實來源，此事實來源有 AI 支援並以背景資料為依據，同時直接融入你團隊現有的工作方式。
無處不在的原生 AI 幫手
無論在何處工作，AI 都能在你身旁展現極致。我們已在 Slack 內嵌原生 AI，讓你輕鬆地在日常工作與工作流程中加入 AI 的增強力量。
銷售、服務、行銷和產品等團隊已經在 Slack 中使用 AI 來：
- 專注於對話：利用有 AI 支援的微型會議自動擷取會議記錄
- 全球協作：即時翻譯訊息，用你偏好的語言溝通
- 快速啟動大型交付內容：使用 AI 摘要更快地在畫板中創作
- 迅速進入狀況：使用 AI 詮釋立即解譯縮寫詞與簡寫
隨著 Slack 內建 AI 功能，每個團隊都能更清楚、更有自信且更迅速的工作。
Slack 匯集 AI、代理與人類的力量提升生產力並帶動成長。
想要在代理級的年代茁壯成長，不該只是將 AI 嵌入舊有的工作流程，還需要重新思考工作本身。由於交談式介面將人員、資料、應用程式與 AI 智慧代理匯集在一起而推動業務發展，Slack 已是這種新工作方式的起源。
準備好提升員工生產力了嗎？
- 找出適合團隊的理想方案
- 聯絡 Slack 管理員請求存取權
- 洽詢銷售團隊以深入瞭解並取得存取權
