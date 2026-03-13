IA en Slack: trabajo más rápido e inteligente sin cambiar de contexto

Puntos clave: Desbloquea la productividad personal con tu compañero de IA. Slackbot, que fue completamente renovado, usa el contexto de tu trabajo para brindar información, crear borradores de contenido y mantener el orden.

Slackbot, que fue completamente renovado, usa el contexto de tu trabajo para brindar información, crear borradores de contenido y mantener el orden. Encuentra respuestas al instante con la búsqueda empresarial. La búsqueda empresarial reúne al instante tus herramientas, conversaciones y archivos en un centro con capacidad de búsqueda, lo que brinda a los equipos una manera unificada y con contexto para encontrar rápidamente lo que necesitan.

La búsqueda empresarial reúne al instante tus herramientas, conversaciones y archivos en un centro con capacidad de búsqueda, lo que brinda a los equipos una manera unificada y con contexto para encontrar rápidamente lo que necesitan. Incorpora la inteligencia al trabajo diario. Las funciones integradas de IA, como los resúmenes, la asistencia de escritura y las explicaciones de mensajes, impulsan la claridad de la información y la velocidad dentro de todas las conversaciones y flujos de trabajo.

Tu equipo adquirió la IA, pero no parece estar ayudando.

Copiar y pegar entre herramientas, abrir 17 pestañas para conseguir una única respuesta, hacer preguntas que reciben respuestas irrelevantes… Para muchos equipos, el uso de la IA puede sentirse como más trabajo.

En Slack, aprendimos que cuando falla la IA no es porque no sea lo suficientemente inteligente, sino porque le falta contexto, es decir, los datos de los procesos de toma de decisiones, los ciclos de desarrollo de proyectos y la resolución de problemas colaborativa que definen a cada empresa. Cuando la IA se basa en el contexto de las conversaciones de tu equipo, brinda las respuestas personalizadas y relevantes que necesitas para actuar con más velocidad, colaborar de forma más inteligente e impulsar el crecimiento. Cuando se multiplica ese aumento en la productividad para cada empleado y equipo, no solo se desbloquea la eficacia, sino también el crecimiento. Cuanto más rápido puedan los equipos encontrar respuestas, concentrarse en lo importante y transformar ideas en acciones, más rápido avanzará el negocio entero.

En Dreamforce, presentamos innovaciones integradas en Slack que te brindan formas tangibles de incorporar la IA a tu trabajo diario:

Slackbot: tu colega de IA personalizado. Aprende cómo trabajas y otorga al instante superpoderes a todos los usuarios (programado para principios de 2026).

Búsqueda empresarial: todo el conocimiento de tu empresa en un solo lugar. Busca al instante respuestas en mensajes, archivos y aplicaciones conectadas.

IA nativa en Slack: inteligencia integrada para el trabajo diario. Resume conversaciones, crea borradores de contenido y ponte al día más rápido en el mismo lugar donde ya trabajas.

Veamos más detalles.

Libera la productividad personal con Slackbot

Si usas Slack, ya conoces a Slackbot, nuestro bot integrado personal que puede enviar recordatorios, notificaciones y respuestas personalizadas. Ahora, reconstruimos Slackbot desde cero para que sea un compañero personalizado de IA. Slackbot transforma el contexto en acciones, ya que opera según tus conversaciones, archivos y flujos de trabajo.

Slackbot obtiene información de tus mensajes, archivos y eventos de calendario dentro de Slack y en los sistemas conectados, como Google Drive, Salesforce y OneDrive, para brindar información clara. Gracias a que entiende tu trabajo diario, Slackbot no genera respuestas genéricas, sino que brinda respuestas inteligentes específicas a tu contexto al adaptarse a tu manera de trabajar. Incluso puede replicar tu estilo y tono propios de comunicación.

Slackbot se creó con base en la confianza. Solo funciona con los canales, archivos y mensajes a los que ya tienes acceso. Nada más. Cada respuesta y resumen se crea con base en tu espacio de trabajo personal, por lo que se protege la información confidencial. Con Slackbot, obtienes un compañero de productividad que te ayuda a mantener la concentración y avanzar con el trabajo.

«Slackbot nos muestra cómo es la próxima era de la productividad: IA que trabaja en colaboración con cada empleado como compañera personal. Para Salesforce, esto implica que los equipos se esfuerzan menos en descifrar el trabajo y pasan más tiempo produciendo valor para los clientes». Andy White Vicepresidente sénior, Tecnología Salesforce en Salesforce

Mientras preparamos a Slackbot para la disponibilidad general a principios del año próximo, hemos estado probándolo de forma interna. Las siguientes son algunas formas en las que las personas de Salesforce ya lo usan:

Comienza cada día y cada reunión con claridad. Ya sea que estemos comenzando el día o preparándonos para una presentación clave, Slackbot nos ayuda a concentrarnos en lo más importante. Por ejemplo, puedes preguntarle «¿Cuáles son mis prioridades de hoy?», y extraerá datos de las reuniones, mensajes y tareas abiertas de ese día en segundos. Antes de un discurso promocional para un cliente, puedes pedir «Resume la revisión comercial de la cuenta de Ficciones en un canvas para mi reunión de marketing» o «Crea una guía de conversación con mi estilo y tono para el discurso promocional», y Slackbot reunirá las actualizaciones, los archivos y los mensajes más recientes en un único informe que te ayudará en la preparación y los aportes de la reunión. Transforma las conversaciones en información de los clientes. Las llamadas de ventas y los comentarios de los clientes están repletos de información valiosa, pero revisar transcripciones puede tomar horas. Slackbot puede analizar una llamada, resumir temas clave y resaltar los pasos siguientes al instante para que no se pierda ningún dato. Por ejemplo, puedes pedir «Resume la llamada de descubrimiento de ayer con Ficciones y resalta los obstáculos, los indicadores de presupuesto y los elementos de acción». Esto implica pasar menos tiempo analizando transcripciones y más tiempo realizando acciones con base en la información que hace avanzar las negociaciones. Reduce la brecha entre los equipos y el contexto. Los proyectos multidisciplinarios se distribuyen en varios canales, herramientas y zonas horarias. Slackbot los reúne todos en una única vista. Antes de una reunión con partes interesadas, podrías pedir «Resume las discusiones acerca del nuevo modelo de precios de #estrategia-ventas y #finanzas». Slackbot recopila actualizaciones, marca decisiones y extrae preguntas abiertas para que todos comiencen los procesos de forma sincronizada e informada. Resuelve errores y envía soluciones más rápido. Para los equipos de ingeniería, Slackbot ayuda a transformar el conocimiento colectivo en resolución de problemas compartida. Cuando aparecen problemas, puedes pedir «Resume las discusiones recientes acerca de la latencia de API de #backend» o «Busca obstáculos de implementación que se mencionaron en la última sprint». Slackbot busca en hilos técnicos, reportes de incidencias y documentos para descubrir patrones, resumir soluciones e incluso sugerir los pasos siguientes para que omitas el proceso de búsqueda y te dediques a construir.

«Slackbot es un multiplicador de funcionalidades. Es como tener un compañero que es experto en todo y está disponible las 24 horas. Es revolucionario para los profesionales de ventas, ya que nuestro éxito depende de nuestra capacidad de comprender, conectar y brindar valor rápidamente. Ninguna otra función de Slack ha tenido un impacto tan grande en mi trabajo como Slackbot». Jason Cohen Ejecutivo de cuentas, Salesforce

Estos son apenas unos pocos ejemplos de lo que es posible con un compañero personal de IA integrado dentro de Slack. Desde analizar y resumir hasta organizar y crear, son infinitas las maneras en las que Slackbot puede ayudarte a mantener la concentración, impulsar la productividad y avanzar con el trabajo.

Encuentra todo lo que necesitas con la búsqueda empresarial

La información se encuentra en todas partes: conversaciones, archivos e innumerables herramientas. Cuando esa información es difícil de encontrar, los empleados pierden el tiempo buscándola en lugar de completando tareas. Por eso, este año lanzamos la búsqueda empresarial, la cual conecta tus aplicaciones y almacenamiento de terceros con Slack para crear un centro único y con capacidad de búsqueda para todo el conocimiento y los datos de tu empresa. Con ella, los equipos obtienen una forma única y conversacional de encontrar lo que necesitan dentro del flujo del trabajo, lo que evita el cambio entre aplicaciones.

Con la búsqueda empresarial, cada pregunta se transforma en una respuesta instantánea. Extrae conocimientos de tus mensajes, canvas y sistemas conectados para brindar a los equipos un panorama completo sin interrumpir el flujo del trabajo. Ya sea que quieras buscar un archivo enterrado, una decisión registrada en notas de una reunión, el estado de un proyecto o métricas clave ocultas dentro de un documento, la búsqueda empresarial te brinda la información correcta con contexto.

Y las conexiones siguen aumentando. Un nuevo conector de API personalizado (lanzamiento próximamente) te permitirá buscar de forma segura en información interna de repositorios y software local, mientras que nuevos conectores listos para usar (entre ellos, para Gmail, Outlook, Dropbox y Notion) expandirán el acceso a más herramientas de las que usan tus equipos todos los días. El resultado será una fuente única de información de confianza, impulsada por la IA, basada en el contexto e integrada directamente a la forma en la que ya trabajan tus equipos.

Una IA nativa que opera donde sea que estés

La IA trabaja mejor cuando está en el mismo lugar que tú. Integramos IA nativa dentro de Slack para que sea sencillo agregar un impulso de IA a las tareas y los flujos de trabajo de todos los días.

Los equipos de ventas, servicio, marketing y productos ya usan la IA en Slack para:

Concentrarse en las conversaciones: captura notas de reuniones automáticamente con las juntas con tecnología de IA.

captura notas de reuniones automáticamente con las juntas con tecnología de IA. Colaborar de forma global: traduce mensajes en tiempo real para comunicarte en tu idioma de preferencia.

traduce mensajes en tiempo real para comunicarte en tu idioma de preferencia. Comenzar la creación de materiales de entrega: crea más rápido en un canvas con los resúmenes de IA.

crea más rápido en un canvas con los resúmenes de IA. Ponerse al día rápidamente: descifra acrónimos y claves al instante con las explicaciones de IA.

Con la IA integrada en Slack, todos los equipos pueden trabajar con más claridad, confianza y velocidad.

Slack es el lugar donde se reúnen los agentes de IA y los humanos para impulsar la productividad y el crecimiento

Para prosperar en la era de los agentes, es necesario reinventar el trabajo en sí mismo, no solo aplicar la IA a flujos de trabajo antiguos. Como la interfaz conversacional donde se reúnen las personas, los datos, las aplicaciones y los agentes de IA para hacer avanzar los negocios, Slack es el hogar de esta nueva manera de trabajar.

¿Todo listo para acelerar la productividad de los empleados?