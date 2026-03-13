IA en Slack: trabaja más rápido y de forma más inteligente sin moverte del sitio

Principales conclusiones: Aumenta la productividad del personal con la IA de tu lado. Hemos recreado Slackbot desde cero para que utilice el contexto de trabajo y, de este modo, te ofrezca información, elabore borradores del contenido y mantenga el trabajo organizado.

Hemos recreado Slackbot desde cero para que utilice el contexto de trabajo y, de este modo, te ofrezca información, elabore borradores del contenido y mantenga el trabajo organizado. Encuentra respuestas al instante con la búsqueda empresarial. La búsqueda empresarial conecta tus herramientas, conversaciones y archivos en un solo eje centralizado y consultable, lo que aporta a tus equipos una vía unificada y contextual de encontrar con rapidez todo lo que necesitan.

La búsqueda empresarial conecta tus herramientas, conversaciones y archivos en un solo eje centralizado y consultable, lo que aporta a tus equipos una vía unificada y contextual de encontrar con rapidez todo lo que necesitan. Integra la inteligencia en el trabajo cotidiano. Las funciones de IA integradas como los resúmenes, la asistencia para la redacción, y las explicaciones de los mensajes aumentan la claridad y rapidez en todas las conversaciones y flujos de trabajo.

Tu equipo ha comprado la IA y ahora está desbordado.

Copiar y pegar de una herramienta a otra. Abrir 17 pestañas para obtener una sola respuesta. Hacer preguntas y recibir respuestas irrelevantes. Para muchos equipos, utilizar la IA puede antojarse como un trabajo adicional.

En Slack, hemos aprendido que la IA no falla porque no sea lo bastante inteligente, sino porque carece de contexto, es decir, de los procesos para tomar decisiones, los ciclos de desarrollo del proyecto y la resolución colaborativa de problemas que define a cada empresa. Fundamentar la IA en el contexto de las conversaciones de tus equipos te aporta las respuestas pertinentes y personalizadas que necesitas para actuar más rápido, colaborar de forma más inteligente e impulsar el crecimiento. Cuando multiplicas esos incrementos de la productividad en todo el personal y todos los equipos, no solo abres la puerta a la eficiencia, sino también al crecimiento. Cuanto más rápido puedan tus equipos encontrar respuestas, centrarse en lo importante y poner en práctica las ideas, con mayor velocidad avanzará toda tu empresa.

En Dreamforce, hemos introducido nuevas innovaciones plenamente integradas en Slack que te aportan formas tangibles de incorporar la IA a tu trabajo cotidiano:

Slackbot: tu asistente de IA personalizado. Aprende de tu forma de trabajar y confiere superpoderes a todos tus usuarios al instante (próximamente, a principios de 2026).

Búsqueda empresarial: todos los conocimientos de tu empresa concentrados en un solo lugar. Encuentra respuestas al instante en todos los mensajes, archivos y aplicaciones conectadas.

IA nativa en Slack: inteligencia integrada para las tareas cotidianas. Resume conversaciones, elabora borradores de contenidos y ponte al día más rápido directamente en el motor de tu trabajo.

Veámoslo con mayor detalle.

Desata la productividad del personal con Slackbot

Si usas Slack, ya has conocido a Slackbot, tu bot personal integrado que puede enviarte recordatorios, notificaciones y respuestas personalizadas. Ahora, hemos rediseñado Slackbot desde cero como tu asistente de IA personalizado. Slackbot se fundamenta en tus conversaciones, archivos y flujos de trabajo para actuar basándose en el contexto.

Slackbot se basa en tus mensajes, archivos y eventos del calendario (en todo Slack y los sistemas conectados como Google Drive, Salesforce y OneDrive) para producir información clara. Dado que conoce tu trabajo cotidiano, Slackbot no produce contestaciones genéricas, sino respuestas inteligentes específicas para tu contexto, adaptándose a tu forma de trabajar, y puede incluso reflejar tu propia voz y tono.

Slackbot se fundamenta en la confianza. Trabaja únicamente con los canales, archivos y mensajes a los que ya tienes acceso, ni más ni menos. Cada respuesta o resumen se basa en tu espacio de trabajo personal, por lo que la información confidencial permanece a buen recaudo. Con Slackbot, dispones de un socio de productividad que te ayuda a mantener el foco y sacar el trabajo adelante.

“Slackbot nos muestra cómo será la próxima era de la productividad: una IA que trabaja codo con codo con cada integrante de la plantilla como si fuera un asistente personal. En el caso de Salesforce, esto significa que nuestros equipos dedican menos esfuerzo a hilvanar los componentes del trabajo y más a aportar valor a nuestra clientela”. Andy White VPS, Salesforce en Salesforce Technology

Hemos estado probando Slackbot internamente mientras lo preparábamos para que esté disponible de forma generalizada a principios del año que viene. Estas son solo algunas de las formas en las que ya se utiliza en Salesforce:

Empezar cada día y reunión con claridad. Ya sea para comenzar la jornada o preparar una nueva reunión, Slackbot nos ayuda a centrarnos en lo más importante. Por ejemplo, puedes preguntarle: “¿Cuáles son mis prioridades para hoy?”, y revelará las reuniones, los mensajes urgentes y las tareas abiertas en cuestión de segundos. Antes de presentar algo comercialmente ante la clientela, pídele lo siguiente: “Resúmeme la revisión empresarial de la cuenta Ficciones en un canvas para mi reunión de marketing” o “Crea una guía conversacional con mi voz y mi tono para la presentación comercial” y Slackbot recopilará las últimas actualizaciones, archivos y mensajes en un solo resumen para que llegues a la reunión con la preparación necesaria para hacer aportes valiosos. Convertir las conversaciones en información sobre la clientela. Las llamadas de ventas y los comentarios de la clientela están repletos de información valiosa, pero revisar las transcripciones puede llevar horas. Slackbot permite analizar al instante una llamada, resumir los temas principales y poner de relieve los pasos a seguir para que no se te pase nada por alto. Por ejemplo, puedes pedirle lo siguiente: “Resúmeme la llamada de descubrimiento de ayer con Ficciones y resáltame las dificultades, las señales presupuestarias y los elementos de acción”. De este modo, pasarás menos tiempo escrutando las transcripciones y más actuando a partir de la información que permite cerrar negociaciones. Poner a los equipos en contexto. Los proyectos interdisciplinarios se desarrollan en todos los canales, herramienta y husos horarios. Slackbot lo reúne todo en una sola vista. Antes de una reunión con las partes implicadas, puedes pedirle lo siguiente: “Resúmeme las conversaciones sobre el nuevo modelo de precios de #estrategia-de-ventas y #finanzas”. Slackbot compila las actualizaciones, marca las decisiones y saca a relucir las preguntas abiertas para que todo el mundo empiece en sintonía y con información. Agilizar la depuración y el lanzamiento. Slackbot ayuda a los equipos de ingeniería a convertir los conocimientos colectivos en una solución de problemas común. Cuando surgen problemas, puedes pedirle lo siguiente: “Resume las conversaciones recientes sobre la latencia de la API en #backend” o “Encuentra los impedimentos para la implementación mencionados en el último sprint”. Slackbot buscará en todos los hilos de conversaciones técnicas, informes de incidencias y documentos para mostrar los patrones, resumir las correcciones e incluso recomendar los pasos a seguir, de forma que puedas saltarte las indagaciones y ponerte directamente a compilar.

“Slackbot es un multiplicador de las capacidades que equivale a tener a un socio que sabe de todo y está siempre disponible. Para los profesionales de ventas, cuyo éxito depende de nuestra capacidad para comprender, establecer vínculos y aportar valor con rapidez, es todo un revulsivo. Ninguna otra función de Slack ha mejorado tanto mi trabajo como Slackbot”. Jason Cohen Ejecutivo de cuenta, Salesforce

Estos ejemplos son solo la punta del iceberg de posibilidades que ofrece el tener un asistente de IA personal integrado en Slack. Desde análisis, resúmenes y organización hasta la creación, las oportunidades son infinitas para la forma en que Slackbot puede ayudarte a mantener la concentración, aumentar la productividad y sacar el trabajo adelante.

Encuentra todo lo que necesitas con la búsqueda empresarial

Hay información en todas partes: en las conversaciones, los archivos y un sinfín de herramientas. Y, cuando cuesta encontrarla, el personal pierde tiempo en indagaciones, en vez de sacar el trabajo adelante. Por eso, a principios de este año, lanzamos la búsqueda empresarial, que conecta las aplicaciones y unidades externas con Slack y crea una herramienta centralizada y consultable para todo el conocimiento y los datos de tu empresa. De este modo, ofrece a los equipos una única vía para que encuentren lo que necesitan mediante conversaciones directamente en el flujo de trabajo: se acabó el tener que estar saltando de una aplicación a otra.

Con la búsqueda empresarial, obtienes respuesta al instante para todas tus preguntas, ya que revela información de tus mensajes, canvas y sistemas conectados para ofrecer a los equipos una imagen de conjunto sin interrumpir su proceso de trabajo. Tanto si buscas un archivo enterrado, una decisión de la que se dejó constancia en las notas de una reunión, el estado de algún proyecto o las métricas clave ocultas en un documento, la búsqueda empresarial te brinda la información pertinente de manera contextualizada.

Y esta conexión no ha hecho más que empezar. Un nuevo conector de API personalizado, que estará disponible próximamente, te permitirá buscar de forma segura en todos los repositorios de información internos y el software local, al tiempo que los nuevos conectores listos para usar (por ejemplo, los creados para Gmail, Outlook, Dropbox y Notion) amplían el acceso a un número cada vez mayor de las herramientas que tus equipos utilizan todos los días. El resultado es una única fuente de información certera y fiable, potenciada por IA, fundamentada en el contexto e integrada directamente en la forma actual de trabajar de tu equipo.

IA nativa que se adapta a tu trabajo

Cuando mejor funciona la IA es cuando se adapta a tu trabajo. Hemos integrado IA nativa en todo Slack, gracias a lo cual, impulsar tus tareas y flujos de trabajo cotidianos con IA será tarea fácil.

Los equipos de ventas, atención, marketing y producto ya utilizan la IA en Slack para lograr lo siguiente:

Centrarse en la conversación: accede automáticamente a las notas de las reuniones con juntas potenciadas con IA.

accede automáticamente a las notas de las reuniones con juntas potenciadas con IA. Colaborar en todo el mundo: traduce los mensajes en tiempo real para comunicarte en el idioma que prefieras.

traduce los mensajes en tiempo real para comunicarte en el idioma que prefieras. Acelerar las entregas importantes: crea más rápido en un canvas con resúmenes elaborados mediante IA.

crea más rápido en un canvas con resúmenes elaborados mediante IA. Ponerse al día rápidamente: descifra las siglas y otras abreviaciones al instante con explicaciones generadas mediante IA.

Con la IA integrada en Slack, todos los equipos pueden trabajar con mayor claridad, confianza y rapidez.

Slack es el lugar donde la IA, los agentes y el personal aúnan sus fuerzas para aumentar la productividad y el crecimiento

Para prosperar en la era de los agentes, hay que replantearse el trabajo propiamente dicho; no basta con añadir una capa de IA a los flujos de trabajo anteriores. Al ser la interfaz conversacional en la que el personal, los datos, las aplicaciones y los agentes de IA aúnan sus fuerzas para sacar a la empresa adelante, Slack es donde tiene lugar esta nueva forma de trabajar.

¿Quieres acelerar la productividad de tu personal?