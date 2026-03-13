IA no Slack: trabalhe de forma mais rápida e inteligente, diretamente onde você está

Principais aprendizados: Alcance sua produtividade pessoal com seu parceiro de IA. Reformulado do zero, o Slackbot usa seu contexto de trabalho para fornecer insights, elaborar conteúdo e manter a organização.

Reformulado do zero, o Slackbot usa seu contexto de trabalho para fornecer insights, elaborar conteúdo e manter a organização. Encontre respostas na mesma hora com a pesquisa empresarial. O recurso conecta suas ferramentas, conversas e arquivos a um único espaço pesquisável, oferecendo às equipes uma maneira unificada e contextual para encontrar o que necessitam com rapidez.

O recurso conecta suas ferramentas, conversas e arquivos a um único espaço pesquisável, oferecendo às equipes uma maneira unificada e contextual para encontrar o que necessitam com rapidez. Leve inteligência ao trabalho diário. Recursos de IA integrados como resumos, assistência à escrita e explicações de mensagens aumentam a clareza e a agilidade nas conversas e nos fluxos de trabalho.

Sua equipe adquiriu a IA. Mas agora está se perdendo nela.

Copiar e colar entre ferramentas. Abrir 17 guias para ter uma resposta. Fazer perguntas e receber respostas irrelevantes. Para muitas equipes, usar IA pode parecer mais trabalho.

No Slack, aprendemos que a IA não comete erros porque não é inteligente o suficiente. Comete erros porque lhe falta contexto: os processos de tomada de decisões, os ciclos de desenvolvimento de projetos e a resolução de problemas colaborativa que definem toda empresa. Basear a IA no contexto das conversas das suas equipes proporciona as respostas relevantes e personalizadas das quais você precisa para agir com mais rapidez, colaborar de forma mais inteligente e impulsionar o crescimento. Ao multiplicar esses ganhos de produtividade para cada funcionário e equipe, você não apenas alcança eficiência, como também crescimento. Quanto mais rápido as equipes encontrarem respostas, priorizarem o que mais importa e transformarem ideias em ação, mais rápido toda a sua empresa avançará.

No Dreamforce, apresentamos recentes inovações que estão disponíveis no Slack e oferecem maneiras concretas de levar a IA para seu trabalho diário:

Slackbot: seu parceiro de IA personalizado. Ele aprende a forma como você trabalha e concede a cada usuário superpoderes instantâneos (lançamento no início de 2026).

Pesquisa empresarial: todo o conhecimento da sua empresa em um único lugar. Encontre respostas em mensagens, arquivos e apps conectados instantaneamente.

IA nativa no Slack: inteligência integrada para o trabalho diário. Resuma conversas, elabore conteúdo e fique a par dos assuntos mais rápido, diretamente onde o trabalho acontece.

Vamos ver mais detalhes.

Impulsione a produtividade pessoal com o Slackbot

Se você usa o Slack, já deve ter conhecido o Slackbot, seu bot pessoal integrado que envia lembretes, notificações e respostas personalizadas. Agora reformulado do zero, ele surge como um parceiro de IA personalizado. Baseado nas suas conversas, arquivos e fluxos de trabalho, o Slackbot transforma contexto em ação.

O Slackbot obtém dados das suas mensagens, arquivos e eventos da agenda, no Slack e em sistemas conectados, como Google Drive, Salesforce e OneDrive, para produzir insights claros. Como ele entende seu trabalho diário, não gera respostas genéricas. Fornece respostas inteligentes, específicas ao seu contexto, adaptando-se ao modo como você trabalha, e pode até mesmo refletir seu próprio tom e estilo.

O Slackbot baseia-se na confiança. Trabalha somente com os canais, arquivos e mensagens aos quais você já tem acesso, nada mais do que isso. Cada resposta ou resumo é obtido do seu workspace pessoal. Assim, informações confidenciais ficam protegidas. Com o Slackbot, você tem um parceiro de produtividade que ajuda a manter o foco e agilizar o trabalho.

“O Slackbot está nos mostrando como é a próxima era da produtividade: a IA que trabalha junto com cada funcionário como parceiro pessoal. Para a Salesforce, isso significa que nossas equipes gastam menos energia desvendando o trabalho e dedicam mais tempo agregando valor para nossos clientes.” Andy White Vice-presidente sênior, Salesforce na Tecnologia Salesforce

Enquanto preparamos o Slackbot para disponibilidade geral no início do ano que vem, estamos fazendo testes internos com ele. Confira algumas formas como o pessoal na Salesforce já está usando o recurso:

Comece cada dia e cada reunião com clareza. Independentemente de estarmos iniciando o dia ou nos preparando para uma reunião decisiva, o Slackbot ajuda a nos concentrar no que é mais importante. Por exemplo, você pergunta “Quais são minhas prioridades hoje?” e recebe como resposta as reuniões do dia, as mensagens urgentes e as tarefas em aberto em questão de segundos. Antes de uma apresentação para o cliente, peça “Resuma a análise de negócios da conta da Empresa em um canvas para minha reunião de marketing” ou “Crie um roteiro com meu tom e estilo para a apresentação”, e o Slackbot reunirá as últimas atualizações, arquivos e mensagens em um único briefing. Assim, você demonstra preparo e disposição para contribuir. Transforme conversas em informações sobre clientes. Chamadas de vendas e feedback de clientes estão repletos de informações valiosas, mas a análise das transcrições pode levar horas. O Slackbot consegue analisar uma chamada, resumir os temas principais e destacar as próximas etapas instantaneamente, para que nada passe despercebido. Por exemplo, você pode pedir: “Resuma a chamada de descoberta feita ontem com a Empresa e destaque os pontos críticos, os sinais orçamentários e os itens de ação”. Isso significa menos tempo analisando as transcrições e mais tempo agindo com base nas informações que fazem os negócios avançarem. Reduza as lacunas entre as equipes e o contexto. Projetos multifuncionais envolvem diferentes canais, ferramentas e fusos horários. O Slackbot reúne tudo isso em uma única exibição. Antes de uma reunião com as partes interessadas, você pode pedir: “Resuma discussões sobre o novo modelo de preços nos canais #estratégia-de-vendas e #financeiro”. O Slackbot compila atualizações, sinaliza decisões e identifica dúvidas em aberto, para que todos iniciem alinhados e informados. Depure e entregue mais rapidamente. No caso de equipes de engenharia, o Slackbot ajuda a transformar conhecimento coletivo em resolução de problemas compartilhada. Quando surgem problemas, você pode pedir: “Resuma discussões recentes sobre a latência da API no #backend” ou “Encontre os obstáculos para implantação mencionados no último ciclo do projeto”. O Slackbot pesquisa em conversas técnicas, relatórios de incidentes e documentos para identificar padrões, resumir correções e até sugerir próximas etapas. Assim, você não precisa vasculhar informações e pode ir direto para o trabalho de desenvolvimento.

“O Slackbot é um multiplicador de recursos: é como ter um parceiro especialista em tudo e disponível 24 horas por dia. Para profissionais de vendas, cujo sucesso depende da nossa capacidade de entender, conectar e agregar valor com rapidez, isso é um divisor de águas. Nenhum outro recurso do Slack teve tanto impacto no meu trabalho quanto o Slackbot.” Jason Cohen Executivo de contas, Salesforce

Esses exemplos dão apenas um gostinho do que é possível com um parceiro de IA pessoal integrado no Slack. Desde análise, resumo, organização e criação, são infinitas as formas que o Slackbot tem para ajudar você a manter o foco, impulsionar a produtividade e agilizar o trabalho.

Encontre tudo de que precisa com a pesquisa empresarial

As informações estão em toda parte: em conversas, arquivos e inúmeras ferramentas. E, quando fica difícil encontrá-las, os funcionários perdem tempo indo atrás delas, em vez de realizar as tarefas. É por isso que, no início deste ano, lançamos a pesquisa empresarial, que conecta seus apps e sistemas de terceiros ao Slack e cria um espaço central e pesquisável para todo o conhecimento e dados da sua empresa. Ela oferece às equipes uma maneira única e conversacional de encontrar o que necessitam diretamente no fluxo de trabalho, sem precisar alternar entre apps.

Com a pesquisa empresarial, cada pergunta se torna uma resposta instantânea. Ela identifica informações das suas mensagens, canvas e sistemas conectados para dar às equipes o panorama completo sem interromper o fluxo. Quer você esteja procurando um arquivo perdido, uma decisão registrada em anotações de reunião, o status de um projeto ou as métricas principais ocultas em um documento, a pesquisa empresarial leva as informações certas até você, dentro do contexto.

E a conexão está ficando cada vez maior. Vem aí um novo conector de API personalizado, que permitirá pesquisar de maneira segura em repositórios internos de conhecimento e softwares instalados na empresa. Além disso, novos conectores prontos para uso, incluindo para Gmail, Outlook, Dropbox e Notion, ampliam o acesso para uma quantidade ainda maior de ferramentas usadas pelas suas equipes diariamente. O resultado? Uma única fonte confiável de informações, com tecnologia de IA, baseada em contexto e integrada diretamente à forma como as equipes já trabalham.

IA nativa que trabalha junto com você

A IA funciona melhor quando trabalha junto com você. Incorporamos uma IA nativa em todo o Slack, facilitando o uso dela para agilizar suas tarefas diárias e fluxos de trabalho.

Equipes de vendas, atendimento, marketing e produtos já estão usando a IA no Slack para:

Priorizar a conversa: faça anotações de reuniões automaticamente usando círculos com tecnologia de IA

faça anotações de reuniões automaticamente usando círculos com tecnologia de IA Colaborar globalmente: traduza mensagens em tempo real para se comunicar no idioma de sua preferência

traduza mensagens em tempo real para se comunicar no idioma de sua preferência Impulsionar entregas grandes: crie de maneira mais ágil em um canvas com resumos da IA

crie de maneira mais ágil em um canvas com resumos da IA Ficar por dentro rapidamente: entenda siglas e abreviações na mesma hora com explicações da IA

Com a IA integrada ao Slack, cada equipe pode trabalhar com mais clareza, confiança e velocidade.

O Slack é o lugar onde a IA, os agentes e os humanos se reúnem para impulsionar a produtividade e o crescimento

Para ter sucesso na era dos agentes, é necessário repensar o trabalho em si, e não apenas inserir a IA em fluxos de trabalho antigos. Como a interface conversacional em que pessoas, dados, apps e agentes de IA se reúnem para fazer os negócios avançarem, o Slack é o local para essa nova forma de trabalho.

Tudo pronto para acelerar a produtividade dos funcionários?