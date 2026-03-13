IA in Slack: lavora in modo più rapido e intelligente, ovunque tu sia

Punti chiave: Sblocca la produttività personale con il tuo assistente IA. Completamente riprogettato, Slackbot utilizza il contesto lavorativo per offrirti informazioni dettagliate, creare contenuti e aiutarti a mantenere il lavoro organizzato.

Completamente riprogettato, Slackbot utilizza il contesto lavorativo per offrirti informazioni dettagliate, creare contenuti e aiutarti a mantenere il lavoro organizzato. Trova subito le risposte con la ricerca aziendale. La ricerca aziendale connette strumenti, conversazioni e file in un unico hub consultabile, offrendo ai team un modo unificato e contestuale per trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno.

La ricerca aziendale connette strumenti, conversazioni e file in un unico hub consultabile, offrendo ai team un modo unificato e contestuale per trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno. Porta l'intelligenza nel lavoro di ogni giorno. Le funzioni IA integrate, come i riepiloghi, l’assistenza alla scrittura e le spiegazioni dei messaggi, migliorano la chiarezza e la velocità in ogni conversazione e flusso di lavoro.

Il tuo team ha acquistato l’IA. Ora ne è sommerso.

Copiare e incollare tra strumenti. Aprire 16 schede per ottenere una risposta. Fare domande e ottenere risposte irrilevanti. Per molti team, l'utilizzo dell'IA si traduce in più lavoro.

In Slack, abbiamo imparato che l'IA non fallisce perché non è abbastanza intelligente. Fallisce perché manca di contesto: i processi decisionali, i cicli di sviluppo dei progetti e la collaborazione nella risoluzione dei problemi che definiscono ogni azienda. Basare l'IA sul contesto delle conversazioni dei team significa ottenere risposte pertinenti e personalizzate che ti aiutano ad agire più rapidamente, collaborare in modo più intelligente e favorire la crescita. Quando moltiplichi questi guadagni di produttività per ogni persona e ogni team, non liberi solo efficienza: si sblocca la crescita. Più velocemente i team riescono a trovare risposte, concentrarsi su ciò che conta e trasformare le idee in azioni, più velocemente l'intera azienda progredisce.

A Dreamforce abbiamo presentato nuove innovazioni integrate direttamente in Slack che offrono modi concreti per portare l'IA nel lavoro di tutti i giorni:

Slackbot: il tuo assistente IA personalizzato. Impara come lavori e offre a ogni utente superpoteri istantanei (in arrivo all’inizio del 2026).

Ricerca aziendale: tutte le conoscenze della tua azienda in un unico posto. Trova subito risposte in messaggi, file e app connesse.

IA nativa in Slack: intelligenza integrata per il lavoro quotidiano. Riepiloga le conversazioni, crea contenuti e aggiornati più velocemente, proprio nel cuore del lavoro.

Diamo un’occhiata più da vicino.

Libera la produttività personale con Slackbot

Se usi Slack, hai già conosciuto Slackbot, il bot personale integrato che può inviarti promemoria, notifiche e risposte personalizzate. Ora abbiamo completamente riprogettato Slackbot trasformandolo in un assistente IA personalizzato. Basato sulle tue conversazioni, file e flussi di lavoro, Slackbot trasforma il contesto in azione.

Slackbot attinge da messaggi, file ed eventi del calendario, sia in Slack che nei sistemi connessi come Google Drive, Salesforce e OneDrive, per produrre informazioni chiare. Poiché comprende il tuo lavoro quotidiano, Slackbot non genera risposte generiche: fornisce risposte intelligenti specifiche per il contesto, adattandosi al tuo modo di lavorare e arrivando persino a riflettere la tua voce e il tuo tono.

Slackbot è costruito sulla fiducia. Funziona solo con i canali, i file e i messaggi a cui hai già accesso, niente di più. Ogni risposta o riepilogo proviene dalla tua area di lavoro personale, quindi le informazioni sensibili rimangono protette. Con Slackbot hai a disposizione un partner per la produttività che ti aiuta a mantenere la concentrazione e a portare avanti il ​​lavoro.

“Slackbot ci sta mostrando come sarà la prossima era della produttività: un'IA che lavora al fianco di ogni dipendente come un assistente personale. Per Salesforce, questo significa che i nostri team dedicano meno tempo a mettere insieme i pezzi e più tempo a offrire valore ai nostri clienti.” Andy White Vicepresidente senior, Tecnologia Salesforce su Salesforce

Mentre ci prepariamo alla disponibilità generale di Slackbot prevista per l’inizio del prossimo anno, lo stiamo già testando internamente. Ecco solo alcuni dei modi in cui le persone in Salesforce lo stanno già utilizzando:

Inizia ogni giornata e ogni riunione con chiarezza. Che si tratti di cominciare la giornata o di prepararsi per una riunione importante, Slackbot ti aiuta a concentrarti su ciò che conta davvero. Ad esempio, puoi chiedere: “Quali sono le mie priorità oggi?” e in pochi secondi ti mostrerà le riunioni della giornata, i messaggi urgenti e le attività aperte. Prima di una presentazione a un cliente, chiedi: “Riassumi l’analisi aziendale dell'account Azienda in un canvas per la riunione di marketing” o “Crea uno schema di presentazione con la mia voce e il mio tono” e Slackbot raccoglierà i file, i messaggi e gli aggiornamenti più recenti in un unico briefing, così arriverai con tutto ciò che ti serve per dare il tuo contributo. Trasforma le conversazioni in informazioni sui clienti. Le chiamate di vendita e il feedback dei clienti sono ricchi di informazioni preziose, ma rivedere le trascrizioni può richiedere ore. Slackbot può analizzare una chiamata all’istante, riassumere i temi principali ed evidenziare i passi successivi in ​​modo che nulla vada perso. Ad esempio, potresti chiedere: “Riassumi la chiamata di presentazione di ieri con Azienda ed evidenzia i punti critici, i segnali di budget e le azioni da intraprendere”. Questo significa meno tempo a esaminare le trascrizioni e più tempo per agire sulla base delle informazioni che fanno avanzare le trattative. Colma le lacune tra team e contesto. I progetti interfunzionali si sviluppano tra canali, strumenti e fusi orari diversi. Slackbot riunisce tutto in un'unica vista. Prima di una riunione con gli stakeholder, potresti chiedere: “Riepiloga le discussioni sul nuovo modello di prezzo da #strategia-di-vendita e #finanza”. Slackbot raccoglie gli aggiornamenti, segnala le decisioni e mette in evidenza le questioni aperte in modo che tutti partano allineati e informati. Risolvi i problemi e distribuisci più velocemente. Per i team di progettazione, Slackbot aiuta a trasformare la conoscenza collettiva in risoluzione condivisa dei problemi. Quando emergono criticità, puoi chiedere: “Riepiloga le discussioni recenti sulla latenza delle API in #backend” oppure “Trova gli ostacoli alla distribuzione menzionati nell'ultimo sprint”. Slackbot esegue ricerche in conversazioni tecniche, report sugli incidenti e documentazione per evidenziare schemi ricorrenti, riassumere le correzioni e persino suggerire i passi successivi, in modo da evitare lunghe ricerche e passare subito all’azione.

“Slackbot è un moltiplicatore di capacità: è come avere un partner esperto in tutto e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per i professionisti delle vendite, il cui successo dipende dalla capacità di comprendere, interagire e offrire valore rapidamente, è un vero punto di svolta. Nessun'altra funzione di Slack ha avuto un impatto così forte sul mio lavoro come Slackbot.” Jason Cohen Account executive, Salesforce

Questi esempi sono solo una piccola parte di ciò che è possibile fare con un assistente IA personale integrato in Slack. Dall'analisi alla sintesi, dall'organizzazione alla creazione, le opportunità sono infinite: Slackbot può aiutarti a mantenere la concentrazione, aumentare la produttività e far progredire il lavoro.

Trova tutto ciò di cui hai bisogno con la ricerca aziendale

Le informazioni sono ovunque: nelle conversazioni, nei file e in una miriade di strumenti. E quando sono difficili da trovare, i dipendenti perdono tempo a cercarle, invece di concentrarsi sul lavoro. Ecco perché, all'inizio di quest'anno, abbiamo lanciato la ricerca aziendale, connettendo le app e i drive di terze parti a Slack e creando un hub centrale e consultabile per tutte le conoscenze e i dati della tua azienda. Offre ai team un unico modo conversazionale per trovare ciò di cui hanno bisogno direttamente nel flusso di lavoro, senza più dover passare da un'app all'altra.

Con la ricerca aziendale, ogni domanda trova subito risposta. Estrae informazioni da messaggi, canvas e sistemi connessi per offrire ai team un quadro completo senza interrompere il flusso di lavoro. Che tu stia cercando un file sepolto, una decisione annotata nelle minute di una riunione, lo stato di un progetto o metriche chiave nascoste in un documento, la ricerca aziendale ti fornisce le informazioni giuste nel contesto giusto.

E la connessione continua a crescere. Un nuovo connettore API personalizzato, in arrivo a breve, ti consentirà di effettuare ricerche in modo sicuro nei repository di conoscenza interni e nei software on-premise, mentre nuovi connettori pronti all'uso, inclusi quelli per Gmail, Outlook, Dropbox e Notion, ampliano l'accesso a un numero ancora maggiore di strumenti che i tuoi team utilizzano quotidianamente. Il risultato? Un'unica fonte attendibile di informazioni, basata sull'IA, radicata nel contesto e integrata direttamente nel modo in cui i tuoi team già lavorano.

IA nativa che lavora dove lavori tu

L'IA funziona al meglio quando è integrata nel tuo ambiente di lavoro. Abbiamo incorporato l'IA nativa in ogni componente di Slack, rendendo semplice aggiungere un potenziamento IA alle attività e ai flussi di lavoro quotidiani.

I team di vendita, assistenza, marketing e prodotto utilizzano già l'IA in Slack per:

Concentrarsi sulla conversazione: acquisire automaticamente gli appunti delle riunioni con gli incontri basati sull’IA

acquisire automaticamente gli appunti delle riunioni con gli incontri basati sull’IA Collaborare a livello globale: tradurre i messaggi in tempo reale per comunicare nella lingua preferita

tradurre i messaggi in tempo reale per comunicare nella lingua preferita Accelerare le consegne importanti: creare più velocemente in un canvas grazie ai riepiloghi generati dall'IA

creare più velocemente in un canvas grazie ai riepiloghi generati dall'IA Aggiornarsi al volo: decifrare istantaneamente acronimi e abbreviazioni con le spiegazioni dell’IA

Con l'IA integrata in Slack, ogni team può lavorare con maggiore chiarezza, sicurezza e velocità.

Slack è il luogo in cui IA, agenti e persone collaborano per favorire crescita e produttività

Per crescere nell'era agentica è necessario ripensare il lavoro stesso, non limitarsi a sovrapporre l'IA ai vecchi flussi di lavoro. Come interfaccia conversazionale in cui persone, dati, app e agenti di IA si incontrano per far progredire il business, Slack è l’ambiente ideale per questo nuovo modo di lavorare.

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