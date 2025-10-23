Slack의 AI: 어디서든 바로 더 빠르고 스마트하게 일하기

핵심 요점 AI 동료를 활용해 개인의 생산성을 극대화해 보세요. 완전히 새롭게 구축된 Slackbot은 업무 배경 정보를 이용해 인사이트를 제공하고, 콘텐츠 초안을 작성하며, 체계적으로 정리할 수 있게 도와줍니다.

일상 업무에 지능을 더해보세요. 요약, 쓰기 지원, 메시지 설명 등 내장된 AI 기능으로 모든 대화와 업무 흐름 속에서 더 빠르고 명확하게 업무를 진행할 수 있습니다.

팀에서 AI를 도입하기는 했지만, 현재 전혀 갈피를 잡지 못하고 있습니다.

여러 도구를 오가며 내용을 복사해서 붙여 넣고, 답변 하나를 찾기 위해 탭을 17개나 열고, 질문 후에 동떨어진 답변을 받는 등 많은 팀에서 AI를 사용하면 일이 더 많아지는 것처럼 느낄 수 있습니다.

Slack에서 저희는 AI가 충분히 똑똑하지 않아서 실패하는 것이 아니라, 회사마다 다른 의사 결정 프로세스, 프로젝트 개발 주기, 문제 해결을 위한 협업에 배경 정보가 부족하기 때문에 실패한다는 사실을 알게 되었습니다. 팀의 대화 맥락에 AI를 접목하면 더 빠르게 실행하고, 더 스마트하게 협업하며, 성장을 가속화하는 관련성 높고 맞춤화된 답을 얻을 수 있습니다. 이처럼 모든 직원과 팀의 생산성을 크게 늘린다면 단순히 효율성만 높이는 것이 아니라 성장까지 촉진할 수 있습니다. 팀이 더 빠르게 답을 찾고, 중요한 일에 집중하며, 아이디어를 실행으로 옮길수록 전체 비즈니스의 발전 속도가 더 빨라집니다.

Dreamforce에서 저희는 Slack에서 바로 사용 가능하여 AI를 일상 업무에 실질적으로 도입할 수 있는 새로운 혁신 기술 몇 가지를 소개했었습니다.

Slackbot: 맞춤형 AI 동료로, 사용자의 작업 방식을 학습하여 모든 사용자가 곧바로 놀랍도록 탁월한 업무 능력을 발휘할 수 있습니다(2026년 초 출시 예정).

엔터프라이즈 검색: 회사의 모든 지식을 한 곳에 모읍니다. 메시지, 파일, 연결된 앱에서 즉시 답을 찾을 수 있습니다.

내장된 Slack의 AI: 일상 업무에 사용되는 내장형 지능입니다. 업무가 이루어지는 곳에서 바로 대화를 요약하고, 콘텐츠 초안을 작성하며, 빠르게 최신 정보를 갖출 수 있습니다.

좀 더 자세히 살펴볼까요.

Slackbot을 통한 개인의 생산성 향상

Slack을 이용하고 있다면 리마인더, 알림, 맞춤형 응답을 보내줄 수 있는 내장형 개인 봇인 Slackbot을 이미 사용해 보셨을 것입니다. 이제 Slackbot은 맞춤형 AI 동료로 완전히 새롭게 구축되어 Slackbot은 대화, 파일, 워크플로에 기반하여 사용자의 정보를 실행 작업으로 전환해 줍니다.

Slackbot은 Slack을 비롯해 Google 드라이브, Salesforce, OneDrive와 같이 연결된 시스템에서 메시지, 파일, 캘린더 이벤트를 활용해 명확한 인사이트를 도출합니다. 일상 업무를 이해하기 때문에 Slackbot은 평범한 답변을 생성하지 않습니다. 사용자의 업무 방식에 맞춰 상황에 맞는 지능적인 답변을 전달할 뿐만 아니라 사용자 고유의 표현과 스타일까지도 반영할 수 있습니다.

Slackbot은 신뢰를 기반으로 구축되었습니다. 이미 액세스 권한을 보유한 채널, 파일, 메시지만 활용하며, 그 밖의 정보는 활용하지 않습니다. 모든 답변이나 요약을 개인 워크스페이스에서 얻을 수 있어 민감한 정보는 안전하게 보호됩니다. Slackbot을 사용하면 집중력을 유지하고 업무를 진행할 수 있게 도와주는 생산성 파트너를 얻게 됩니다.

“Slackbot을 통해 차세대 생산성이란 무엇인지 알 수 있습니다. 마치 개인용 도우미처럼 모든 직원들 옆에서 함께 일하는 AI인 셈이죠. Salesforce에서는 저희 팀이 업무를 조율하는 데 드는 노력을 줄이고 고객에게 가치를 제공하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있다는 뜻입니다.” Salesforce, Salesforce 기술 부문 상무 Andy White

내년 초 Slackbot의 정식 출시를 준비하면서 내부적으로 테스트를 진행해 왔습니다. Salesforce 직원들이 이미 사용 중인 몇 가지 방법을 소개해 드리겠습니다.

매일 하루의 시작과 모든 회의를 명확성을 갖고 시작합니다. 하루를 시작하든, 중요한 회의를 준비하든 Slackbot은 사용자가 가장 중요한 일에 집중하도록 도와줍니다. 예를 들어, “오늘 가장 중요한 일은 뭐야?”라고 물으면 그날의 회의, 긴급 메시지, 진행 중인 작업을 단 몇 초 만에 표시해 줍니다. 고객에게 발표를 시작하기 전에 “마케팅 회의에 필요한 Acme 계정 비즈니스 리뷰를 캔버스에 요약해 줘.”라거나 “나의 말투와 어조로 프레젠테이션용 대본을 만들어 줘.”라고 요청해 보세요. Slackbot이 최신 업데이트 정보와 파일, 메시지를 간단한 자료 하나로 정리해 주니 준비된 상태로 프레젠테이션에 참여할 수 있습니다. 대화를 고객 인사이트로 전환합니다. 영업 통화와 고객 피드백에는 귀중한 인사이트가 가득하지만, 스크립트를 검토하는 데에는 몇 시간씩 걸릴 수 있습니다. Slackbot은 통화 내용을 즉시 분석하고, 핵심 주제를 요약하며, 다음 단계를 강조해 줘 어떤 것도 놓치지 않게 해줍니다. 예를 들면, “어제 Acme와 한 상담 통화를 요약하고 문제점과 예산 신호, 작업 항목을 표시해 줘.”라고 요청할 수 있습니다. 이렇게 하면 스크립트를 훑어보는 데 걸리는 시간을 줄이고, 거래를 진행시키는 인사이트에 따라 작업을 실행하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 팀과 정보의 격차를 해소합니다. 부서 간 협업하는 프로젝트는 다양한 채널, 도구, 시간대에서 실시간으로 진행됩니다. Slackbot은 이 모든 것을 하나의 보기로 통합해 줍니다. 이해관계자 회의를 진행하기 전에 “#영업-전략과 #재무팀에서 새 가격 책정 모델에 대해 논의한 내용을 요약해 줘.”라고 요청할 수 있습니다. Slackbot은 업데이트 정보를 취합하고, 결정된 사안에 플래그를 지정하며, 답변받지 못한 질문을 표시하여 모든 사람이 조율되고 동일한 정보를 얻은 상태에서 시작할 수 있게 해줍니다. 디버그 및 배포 시간을 단축합니다. 엔지니어링 팀은 Slackbot의 도움을 받아 집단 지식을 공유된 문제 해결 과정으로 전환합니다. 문제가 발생하면 “발생하는 API 지연 문제에 대해 #백엔드에서 이야기한 최근 논의 내용을 요약해 줘.”라거나, “지난 개발 주기에서 언급된 배포 방해 요인을 찾아줘.”라고 요청할 수 있습니다. Slackbot은 기술 스레드와 문제 보고서, 문서를 검색하여 패턴을 파악하고 수정 사항을 요약할 뿐만 아니라 다음 단계를 제안하기까지 하므로 탐색 과정을 건너뛰고 바로 빌드에 착수할 수 있습니다.

“Slackbot은 상시 근무하며 모든 분야에 전문가인 파트너를 둔 것처럼 업무 역량을 크게 늘려줍니다. 상대를 파악하여 연락하고, 가치를 신속히 전달하는 능력에 성공 여부가 달린 영업 전문가들에게는 획기적인 도구죠. Slackbot만큼 제 업무에 큰 영향을 준 Slack 기능은 없었습니다.” Salesforce 계정 경영진 Jason Cohen

이러한 예는 Slack에 내장된 개인용 AI 동료를 활용해 구현할 수 있는 것들의 극히 일부에 불과합니다. 분석, 요약, 정리, 작성 등 사용자가 집중력을 유지하고, 생산성을 높이며, 업무를 추진하도록 Slackbot이 도움을 줄 수 있는 기회는 무궁무진합니다.

엔터프라이즈 검색으로 필요한 모든 정보 찾기

정보는 대화, 파일, 수많은 도구 등 어디에나 존재합니다. 정보를 찾기가 어려울 때 직원들은 업무 처리가 아니라 정보 검색에 시간을 사용하게 됩니다. 그래서 Slack은 올해 초 엔터프라이즈 검색을 출시하여 타사 앱과 드라이브를 Slack에 연결하고, 회사의 모든 지식과 데이터를 위한 검색 가능한 중앙 허브를 만들었습니다. 이로 인해 팀원들은 더 이상 앱을 오갈 필요 없이 단일한 대화형 방식으로 업무 흐름 속에서 바로 필요한 정보를 찾을 수 있습니다.

엔터프라이즈 검색을 사용하면 모든 질문에 즉각적인 답을 찾을 수 있습니다. 메시지, 캔버스, 연결된 시스템에서 인사이트를 도출해 팀의 흐름을 방해하지 않으면서 전체적인 상황을 파악할 수 있습니다. 숨겨진 파일, 회의록에 기록된 결정 사항, 프로젝트 상태, 문서에 숨겨진 핵심 지표 등 어떤 정보를 찾든 엔터프라이즈 검색은 상황에 맞는 올바른 정보를 제공합니다.

또한 연결성은 계속 향상되고 있습니다. 곧 출시될 예정인 새로운 맞춤형 API 커넥터를 사용하면 내부 지식 저장소와 온프레미스 소프트웨어에서 안전하게 검색할 수 있습니다. 동시에 Gmail, Outlook, Dropbox, Notion을 비롯한 새로운 기본 제공 커넥터를 통해 팀에서 매일 사용하는 보다 많은 도구로 액세스 권한이 확장됩니다. 그 결과, 맥락적 정보를 바탕으로 하는 AI 기반의 신뢰할 수 있는 단일 정보 출처 역할을 하며, 팀의 기존 업무 방식에 바로 통합됩니다.

어디서든 사용 가능한 내장형 AI

AI는 사용자가 일하는 곳에서 사용할 때 가장 효과적입니다. Slack 전체에 AI가 기본으로 내장되어 있어 일상 업무와 업무 흐름에 AI 기능을 쉽게 추가할 수 있습니다.

영업, 서비스, 마케팅, 제품 담당 부서를 아우르는 여러 팀에서 이미 Slack의 AI를 활용해 다음과 같은 작업을 수행하고 있습니다.

대화에 집중: AI로 구동되는 허들을 사용하면 회의록을 자동으로 기록

AI로 구동되는 허들을 사용하면 회의록을 자동으로 기록 세계적인 협업: 메시지를 실시간으로 번역해 선호하는 언어로 소통

메시지를 실시간으로 번역해 선호하는 언어로 소통 중요한 결과물을 빠르게 산출: AI 요약을 통해 캔버스에서 더 빠르게 생성

AI 요약을 통해 캔버스에서 더 빠르게 생성 신속한 상황 파악: AI 설명 기능으로 약어나 약칭을 즉시 해설

Slack에 내장된 AI를 사용해 모든 팀이 보다 명확하고, 자신감 있으며, 신속하게 업무를 진행할 수 있습니다.

AI와 에이전트, 인력이 함께 생산성을 높이고 성장을 촉진하는 곳, Slack

에이전트 시대에 살아남기 위해서는 기존 업무 흐름에 AI를 추가하는 것뿐만 아니라 업무 자체를 재구성해야 합니다. 인력과 데이터, 앱, AI 에이전트가 함께 모여 비즈니스를 발전시키는 대화형 인터페이스인 Slack은 이 새로운 업무 방식의 중심지입니다.

직원의 생산성을 가속화할 준비가 되셨나요?