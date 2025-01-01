Slack 中的 AI：就在你工作的地方，更快更智能地工作

核心要点： 与 AI 助手一起释放个人工作效率。 Slackbot 从头开始重新构建，根据你的工作上下文提供见解、起草内容并保持你的工作井然有序。

Slackbot 从头开始重新构建，根据你的工作上下文提供见解、起草内容并保持你的工作井然有序。 使用企业搜索立刻找到答案。 企业搜索将你的工具、对话和文件关联为一个可搜索的中心，从而为团队提供统一的、结合上下文的工作方式，快速查找所需内容。

企业搜索将你的工具、对话和文件关联为一个可搜索的中心，从而为团队提供统一的、结合上下文的工作方式，快速查找所需内容。 将智能带入日常工作。内置的 AI 功能包括汇总、写作辅助和消息解析，能提高每次对话和工作流程的清晰度与效率。

你的团队购入了 AI，却无法发挥其功能。

在不同工具间复制粘贴。打开 17 个标签页只为获取一个答案。提出问题却得到无关的回答。对许多团队而言，使用 AI 反而增加了工作量。

在 Slack，我们发现 AI 的失败并非是因为其不够智能，而是因为缺乏上下文，也就是那些定义每个公司的决策进程、项目开发周期和协作解决问题。以团队对话的上下文为基础的 AI 能够为你提供所需的相关个性化答案，从而实现更快速的行动、更智能的协作并推动发展。当这些工作效率提升在每位员工和每个团队中倍增时，你不仅释放了工作效率，更释放了发展潜力。团队能越快找到答案、专注于重要工作并将想法转化为行动，你的整个业务就能越快推进。

在 Dreamforce，我们推出了直接内置于 Slack 的全新创新功能，让你能够切实将 AI 带入日常工作：

Slackbot：你的个性化 AI 助手。它能学习你的工作方式，为每位用户提供即时的强大能力（将于 2026 年初上线）。

企业搜索：将贵公司的知识集中在一个地方。即时在消息、文件和关联的应用中找到答案。

Slack 中的本机 AI：用于日常工作的内置智能。在开展工作的平台即可汇总对话、起草内容、快速掌握工作进展。

让我们进一步了解一下。

使用 Slackbot 释放个人工作效率

如果你使用 Slack，想必已经认识 Slackbot，这个内置的个人机器人能为你发送提醒、通知和自定义回复。现在我们从头开始重新构建 Slackbot，将其打造为个性化 AI 助手。Slackbot 以你的对话、文件和工作流程为基础，能够将上下文信息转化为行动。

Slackbot 从你的消息、文件和日历事件中提取信息，并通过 Slack 及 Google 云端硬盘、Salesforce、OneDrive 等关联系统生成清晰的见解。因为 Slackbot 了解你的日常工作，所以它不会生成通用回复。它会根据你的上下文提供智能答案，以顺应你的工作方式，甚至可以反映你自己的声音和语气。

Slackbot 建立在信任的基础上。它只会处理你已经获得访问权限的频道、文件和消息，绝不越界。所有答案与摘要都提取自你的个人工作区，确保敏感信息始终受保护。有了 Slackbot，你将拥有帮助你专注推进工作的工作效率合作伙伴。

“Slackbot 向我们展示了工作效率新时代的模样：AI 将作为每位员工的个人助手协助工作。对 Salesforce 而言，这意味着我们的团队可以花费更少的精力处理琐碎的工作，并将更多时间用于为客户创造价值。” 基于 Salesforce 技术的 Salesforce 高级副总裁 Andy White

在我们为明年初 Slackbot 的正式上线做准备期间，团队已在内部进行了测试。以下是 Salesforce 员工当前使用它的几种方式：

清晰地开启每日工作与会议。无论是开始新的一天还是筹备重要会议，Slackbot 都能帮助我们专注于处理最重要的工作。例如，当你询问：“我今天的首要任务是什么？”，它将在几秒内显示当天的会议、紧急消息及待办任务。在客户提案前，询问：“在画板中为营销会议汇总极点创科客户业务审核摘要”或“以我的声音和语气撰写一份提案讲稿”，Slackbot 将会拉取最新动态、文件和消息并生成一份简介，协助你充分准备会议，随时贡献想法。 将对话转化为客户见解。销售通话和客户反馈充满有价值的见解，但转录内容往往需要耗费数小时查看。Slackbot 能即时分析通话内容，汇关键主题并强调后续步骤，确保不遗漏任何内容。例如，你可以询问：“汇总昨天与极点创科的探索性通话，重点强调痛点、预算信号及行动项目。”这意味着可以减少仔细阅读转录内容的时间，将更多时间用于执行推动交易进展的见解。 弥合团队与上下文之间的缺口。跨职能项目横跨不同频道、工具和时区。Slackbot 能将所有内容整合至统一视图。在利益相关者会议前，你可以询问：“从 #销售策略与 #财务中汇总关于新定价模型的讨论。”Slackbot 将汇编更新内容、标记决策并显示待解决的问题，确保所有人在会议开始时都保持一致并知情。 快速调试与交付。对工程团队而言，Slackbot 能将集体知识转化为共享的解决方案。当问题出现时，你可以询问：“汇总 #后端中近期关于 API 延迟的讨论”或“查找上个冲刺周期提及的部署障碍。”Slackbot 在技术消息列、事故报告和文档中进行搜索，从而提炼模式、汇总修复方案，甚至建议后续步骤，协助你跳过繁琐的信息挖掘，专注开发。

“Slackbot 能让工作能力倍增，如同一个无所不知的专业合作伙伴，且全天候待命。对于销售专业人员而言，他们的成功取决于 Slackbot 快速理解、建立关联并传递价值的能力，它改变了游戏规则。在所有 Slack 功能中，没有哪一个能像 Slackbot 这样积极影响我的工作。” Salesforce 客户经理 Jason Cohen

这些示例仅揭示了嵌入 Slack 的个人 AI 助手所能实现功能的冰山一角。从分析、汇总、整理到创作，Slackbot 能以无数种方式协助你保持专注、提升工作效率以及推进工作。

用企业搜索找到你需要的一切

信息无处不在：信息存在于对话、文件和无数工具之中。当信息难以查找时，员工便会耗费时间四处搜寻，而非专注于完成工作。正因如此，今年初我们推出了企业搜索功能，将第三方应用和驱动器与 Slack 关联，为你公司的所有知识和数据建立一个可搜索的中心。它为团队提供了一种单一的对话式方式，让成员能在工作流程中直接获取所需信息，而无需再频繁切换应用。

使用企业搜索，每个问题都能获得即时解答。它能从消息、画板和关联系统中提取见解，让团队在保持工作流程的同时获得全局视野。无论你是需要查找埋藏的文件、会议笔记中记录的决策、项目状态，还是文档中隐藏的关键指标，企业搜索都能根据上下文为你呈现准确的信息。

并且，它们之间的关联正日益增强。即将推出的全新自定义 API 连接器，将支持你安全地在内部知识存储库和本地软件中进行搜索，而包括 Gmail、Outlook、Dropbox 和 Notion 在内的全新开箱即用的连接器，则能拓展对团队每天使用的更多工具的访问权限。效果如何？形成了一个由 AI 驱动、基于上下文、直接构建至团队现有的工作方式中的单一可信信息来源。

本机 AI 为你的工作提供助力

AI 在你工作的地方发挥最佳效能。我们已在 Slack 全平台嵌入本机 AI，让你轻松为日常任务和工作流程注入 AI 推动力。

销售、服务、营销和产品团队已经在 Slack 中使用 AI 来完成以下工作：

专注对话： 使用 AI 驱动的抱团，自动捕捉会议记录

使用 AI 驱动的抱团，自动捕捉会议记录 全球协作： 实时翻译消息，用你的首选语言语言进行沟通

实时翻译消息，用你的首选语言语言进行沟通 快速启动重大可交付成果： 使用 AI 摘要在画板中快速建立内容

使用 AI 摘要在画板中快速建立内容 快速了解信息：使用 AI 解释，即时解读缩写和简写

使用 Slack 内置的 AI，每个团队都能更清晰、更自信、更高效地协作。

Slack 是 AI、代理与人类协作的平台，共同推动工作效率提升与业务增长。

要在代理时代蓬勃发展，必须重新思考工作的本质，而非简单地在旧有工作流程上叠加 AI。作为人员、数据、应用与 AI 代理开展协作推动业务发展的对话界面，Slack 正是这种全新工作方式的理想平台。

准备好提高员工的工作效率了吗？