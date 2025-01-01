Slack 中的 AI：就在你工作的地方，更快更智能地工作

你的团队购入了 AI，却无法发挥其功能。
在不同工具间复制粘贴。打开 17 个标签页只为获取一个答案。提出问题却得到无关的回答。对许多团队而言，使用 AI 反而增加了工作量。
在 Slack，我们发现 AI 的失败并非是因为其不够智能，而是因为缺乏上下文，也就是那些定义每个公司的决策进程、项目开发周期和协作解决问题。以团队对话的上下文为基础的 AI 能够为你提供所需的相关个性化答案，从而实现更快速的行动、更智能的协作并推动发展。当这些工作效率提升在每位员工和每个团队中倍增时，你不仅释放了工作效率，更释放了发展潜力。团队能越快找到答案、专注于重要工作并将想法转化为行动，你的整个业务就能越快推进。
在 Dreamforce，我们推出了直接内置于 Slack 的全新创新功能，让你能够切实将 AI 带入日常工作：
- Slackbot：你的个性化 AI 助手。它能学习你的工作方式，为每位用户提供即时的强大能力（将于 2026 年初上线）。
- 企业搜索：将贵公司的知识集中在一个地方。即时在消息、文件和关联的应用中找到答案。
- Slack 中的本机 AI：用于日常工作的内置智能。在开展工作的平台即可汇总对话、起草内容、快速掌握工作进展。
让我们进一步了解一下。
使用 Slackbot 释放个人工作效率
如果你使用 Slack，想必已经认识 Slackbot，这个内置的个人机器人能为你发送提醒、通知和自定义回复。现在我们从头开始重新构建 Slackbot，将其打造为个性化 AI 助手。Slackbot 以你的对话、文件和工作流程为基础，能够将上下文信息转化为行动。
Slackbot 从你的消息、文件和日历事件中提取信息，并通过 Slack 及 Google 云端硬盘、Salesforce、OneDrive 等关联系统生成清晰的见解。因为 Slackbot 了解你的日常工作，所以它不会生成通用回复。它会根据你的上下文提供智能答案，以顺应你的工作方式，甚至可以反映你自己的声音和语气。
Slackbot 建立在信任的基础上。它只会处理你已经获得访问权限的频道、文件和消息，绝不越界。所有答案与摘要都提取自你的个人工作区，确保敏感信息始终受保护。有了 Slackbot，你将拥有帮助你专注推进工作的工作效率合作伙伴。
“Slackbot 向我们展示了工作效率新时代的模样：AI 将作为每位员工的个人助手协助工作。对 Salesforce 而言，这意味着我们的团队可以花费更少的精力处理琐碎的工作，并将更多时间用于为客户创造价值。”
在我们为明年初 Slackbot 的正式上线做准备期间，团队已在内部进行了测试。以下是 Salesforce 员工当前使用它的几种方式：
- 清晰地开启每日工作与会议。无论是开始新的一天还是筹备重要会议，Slackbot 都能帮助我们专注于处理最重要的工作。例如，当你询问：“我今天的首要任务是什么？”，它将在几秒内显示当天的会议、紧急消息及待办任务。在客户提案前，询问：“在画板中为营销会议汇总极点创科客户业务审核摘要”或“以我的声音和语气撰写一份提案讲稿”，Slackbot 将会拉取最新动态、文件和消息并生成一份简介，协助你充分准备会议，随时贡献想法。
- 将对话转化为客户见解。销售通话和客户反馈充满有价值的见解，但转录内容往往需要耗费数小时查看。Slackbot 能即时分析通话内容，汇关键主题并强调后续步骤，确保不遗漏任何内容。例如，你可以询问：“汇总昨天与极点创科的探索性通话，重点强调痛点、预算信号及行动项目。”这意味着可以减少仔细阅读转录内容的时间，将更多时间用于执行推动交易进展的见解。
- 弥合团队与上下文之间的缺口。跨职能项目横跨不同频道、工具和时区。Slackbot 能将所有内容整合至统一视图。在利益相关者会议前，你可以询问：“从 #销售策略与 #财务中汇总关于新定价模型的讨论。”Slackbot 将汇编更新内容、标记决策并显示待解决的问题，确保所有人在会议开始时都保持一致并知情。
- 快速调试与交付。对工程团队而言，Slackbot 能将集体知识转化为共享的解决方案。当问题出现时，你可以询问：“汇总 #后端中近期关于 API 延迟的讨论”或“查找上个冲刺周期提及的部署障碍。”Slackbot 在技术消息列、事故报告和文档中进行搜索，从而提炼模式、汇总修复方案，甚至建议后续步骤，协助你跳过繁琐的信息挖掘，专注开发。
“Slackbot 能让工作能力倍增，如同一个无所不知的专业合作伙伴，且全天候待命。对于销售专业人员而言，他们的成功取决于 Slackbot 快速理解、建立关联并传递价值的能力，它改变了游戏规则。在所有 Slack 功能中，没有哪一个能像 Slackbot 这样积极影响我的工作。”
这些示例仅揭示了嵌入 Slack 的个人 AI 助手所能实现功能的冰山一角。从分析、汇总、整理到创作，Slackbot 能以无数种方式协助你保持专注、提升工作效率以及推进工作。
用企业搜索找到你需要的一切
信息无处不在：信息存在于对话、文件和无数工具之中。当信息难以查找时，员工便会耗费时间四处搜寻，而非专注于完成工作。正因如此，今年初我们推出了企业搜索功能，将第三方应用和驱动器与 Slack 关联，为你公司的所有知识和数据建立一个可搜索的中心。它为团队提供了一种单一的对话式方式，让成员能在工作流程中直接获取所需信息，而无需再频繁切换应用。
使用企业搜索，每个问题都能获得即时解答。它能从消息、画板和关联系统中提取见解，让团队在保持工作流程的同时获得全局视野。无论你是需要查找埋藏的文件、会议笔记中记录的决策、项目状态，还是文档中隐藏的关键指标，企业搜索都能根据上下文为你呈现准确的信息。
并且，它们之间的关联正日益增强。即将推出的全新自定义 API 连接器，将支持你安全地在内部知识存储库和本地软件中进行搜索，而包括 Gmail、Outlook、Dropbox 和 Notion 在内的全新开箱即用的连接器，则能拓展对团队每天使用的更多工具的访问权限。效果如何？形成了一个由 AI 驱动、基于上下文、直接构建至团队现有的工作方式中的单一可信信息来源。
本机 AI 为你的工作提供助力
AI 在你工作的地方发挥最佳效能。我们已在 Slack 全平台嵌入本机 AI，让你轻松为日常任务和工作流程注入 AI 推动力。
销售、服务、营销和产品团队已经在 Slack 中使用 AI 来完成以下工作：
- 专注对话：使用 AI 驱动的抱团，自动捕捉会议记录
- 全球协作：实时翻译消息，用你的首选语言语言进行沟通
- 快速启动重大可交付成果：使用 AI 摘要在画板中快速建立内容
- 快速了解信息：使用 AI 解释，即时解读缩写和简写
使用 Slack 内置的 AI，每个团队都能更清晰、更自信、更高效地协作。
Slack 是 AI、代理与人类协作的平台，共同推动工作效率提升与业务增长。
要在代理时代蓬勃发展，必须重新思考工作的本质，而非简单地在旧有工作流程上叠加 AI。作为人员、数据、应用与 AI 代理开展协作推动业务发展的对话界面，Slack 正是这种全新工作方式的理想平台。
准备好提高员工的工作效率了吗？
- 找到适合你的团队的套餐
- 联系你的 Slack 管理员，申请开通权限
- 与销售人员交谈，了解更多信息并获取访问权限
