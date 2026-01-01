Produttività

Il blog di Slack
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The 3 Tips You’ll Need to Succeed in the Age of AI Agents
Experts offer tips for thriving in a workplace with humans and AI agents.
Transforming Productivity and Collaboration: AI for Work
Learn how AI for work enhances productivity by automating tasks, improving collaboration, and streamlining communication for teams across industries.
IA in Slack: lavora in modo più rapido e intelligente, ovunque tu sia
Slack è il luogo in cui IA, agenti e persone collaborano per favorire la crescita.
I migliori prompt di Slackbot per i team dell’assistenza clienti
Gli agenti dell'assistenza utilizzano il loro agente di IA personale in Slack per risolvere i casi più rapidamente, ridurre i tempi di gestione e concentrarsi sulle interazioni più strategiche con i clienti.
Cos’è la gestione di progetto e quali sono le sue fasi?
Applica la gestione di progetto, basata su una qualsiasi delle sue metodologie, per sistematizzare i processi aziendali e renderli più efficienti.