Produttività

Il blog di Slack

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The 3 Tips You’ll Need to Succeed in the Age of AI Agents

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Transforming Productivity and Collaboration: AI for Work

Learn how AI for work enhances productivity by automating tasks, improving collaboration, and streamlining communication for teams across industries.

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Lavoro ibrido: cos’è e come farlo funzionare davvero

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Diritto alla disconnessione: cosa dice la legge e come applicarla

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Messaggistica istantanea: cos’è, come funziona e come scegliere l’app giusta

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Riunioni efficaci: metodo, ruoli e strumenti pratici

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Comunicazione asincrona: lavora meglio senza più riunioni

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IA in Slack: lavora in modo più rapido e intelligente, ovunque tu sia

Slack è il luogo in cui IA, agenti e persone collaborano per favorire la crescita.

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I migliori prompt di Slackbot per i team dell’assistenza clienti

Gli agenti dell'assistenza utilizzano il loro agente di IA personale in Slack per risolvere i casi più rapidamente, ridurre i tempi di gestione e concentrarsi sulle interazioni più strategiche con i clienti.

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Cos’è la gestione di progetto e quali sono le sue fasi?

Applica la gestione di progetto, basata su una qualsiasi delle sue metodologie, per sistematizzare i processi aziendali e renderli più efficienti.