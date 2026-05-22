Punti chiave Il diritto alla disconnessione è normato in Italia per i lavoratori in smart working dall'art. 19 della Legge 81/2017; il DDL Sensi propone di estenderlo a tutti i lavoratori subordinati, con sanzioni fino a 3.000 euro per ogni lavoratore in caso di mancato rispetto della norma

Le aziende devono definire la fascia di disconnessione nell'accordo individuale e adottare misure tecniche concrete, configurazioni software incluse, per garantirla

Il lavoratore che esercita il proprio diritto alla disconnessione non può subire ripercussioni sul rapporto di lavoro né sulla retribuzione

Sempre connessi: il problema che la legge non ha ancora risolto del tutto

Secondo i dati diffusi da Eurofound, oltre l’80% dei lavoratori in Italia, Francia, Belgio e Spagna riceve comunicazioni di lavoro al di fuori dell’orario contrattuale. Non si tratta più di casi isolati o di aziende particolarmente esigenti: essere raggiungibili in ogni momento è diventata la normalità.

Il problema è che questa disponibilità continua ha un costo concreto per il lavoratore. Nel primo trimestre del 2024 le denunce INAIL per malattie di origine psichica sono aumentate del 17,9 % rispetto all’anno precedente. L’iperconnessione non incide solo sul benessere individuale: produce effetti misurabili sulla salute, sulla produttività e sulla sostenibilità del lavoro.

Il tema è tornato centrale anche sul piano normativo. In Italia, il DDL Sensi (S. 1290), presentato nel novembre 2024 e attualmente in discussione al Senato, propone di estendere il diritto alla disconnessione a tutti i rapporti di lavoro.

A livello europeo, invece, la Commissione UE ha avviato nel luglio 2025 la seconda fase di consultazione sul telelavoro equo e sul diritto alla disconnessione.

Ma cosa significa davvero il diritto alla disconnessione? Non vuol dire semplicemente poter ignorare un’e-mail ricevuta di sera. Significa avere il diritto di non rispondere senza subire conseguenze sul rapporto di lavoro, sulla carriera o sulla retribuzione. È questa la distinzione decisiva: la tutela non riguarda solo il silenzio digitale, ma la libertà concreta di esercitarlo.

Ora che il problema è chiaro, il passo successivo è capire su quale base legale si fonda oggi questo diritto e dove la normativa lascia ancora aree di dubbio.

Cosa dice la legge italiana oggi

La normativa italiana sulla disconnessione è in evoluzione: il DDL Sensi è ancora in discussione presso la Commissione Lavoro del Senato e potrebbe cambiare il quadro attuale. Per orientarti, è utile ricostruire le tappe che hanno portato fin qui e capire cosa prevede la legge oggi.

Dalla Legge 81/2017 al DDL Sensi: tre tappe fondamentali

La normativa italiana sul diritto alla disconnessione si è sviluppata per fasi successive. Il primo riferimento normativo è la Legge 81/2017 sul lavoro agile. Gli articoli 18 e 19 introducono il tema della disconnessione, ma con un limite importante: il diritto deve essere disciplinato nell’accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro. Non nasce quindi automaticamente e riguarda solo chi lavora in smart working.

Il passaggio più rilevante arriva con il D.L. 30/2021, convertito nella Legge 61/2021. L’articolo 2, comma 1-ter, stabilisce esplicitamente che l’esercizio del diritto alla disconnessione non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro né sulla retribuzione. È ancora oggi la tutela più forte prevista dall’ordinamento italiano.

Nel dicembre 2021 si giunge al Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile, che introduce un ulteriore elemento pratico: nell’accordo individuale deve essere definita una fascia oraria di disconnessione.

Infine, il DDL Sensi (S. 1290), presentato il 6 novembre 2024, propone di estendere il diritto a tutti i lavoratori subordinati delle aziende con più di 15 dipendenti.

La proposta prevede almeno 12 ore consecutive di non contatto dopo ogni turno di lavoro e sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore contattato, in caso di mancato rispetto del diritto. È però fondamentale ribadire un punto: il DDL Sensi non è una legge vigente. Al momento è ancora in discussione presso la 10ª Commissione del Senato.

Il quadro europeo: cosa esiste e cosa manca ancora

L’Italia non si muove in modo isolato. A livello europeo esiste già una base normativa comune: la Direttiva 2003/88/CE garantisce a tutti i lavoratori dell’Unione almeno 11 ore consecutive di riposo giornaliero e 24 ore settimanali di riposo. È il livello minimo di tutela sul quale si costruisce qualsiasi diritto alla disconnessione.

Nel 2021 il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione una direttiva specifica sul tema che, al momento, non esiste ancora.

Per l’Italia, il principale riferimento operativo resta quindi il D.Lgs. 66/2003, che recepisce la direttiva sull’orario di lavoro.

Nella tabella che segue, abbiamo raccolto le norme dei paesi europei sul diritto alla disconnessione.

Paese Norma di riferimento Ambito di applicazione Francia Loi Travail 2016 Aziende > 50 dipendenti Spagna LO 3/2018 Tutti i lavoratori Belgio Legge 2022 Settore pubblico federale, aziende ≥ 20 dipendenti Irlanda Code of Practice 2021 Tutti i lavoratori Italia L. 61/2021 + Protocollo 2021 Solo lavoratori in smart working (per ora)

Conoscere la legge è necessario, ma non sufficiente: il vero scoglio per molte aziende è trasformare le norme in pratiche operative quotidiane. Ed è qui che iniziano le difficoltà più concrete.

Come si implementa in azienda

Il quadro normativo è chiaro, ma come si traduce il diritto alla disconnessione in pratiche concrete all’interno dell’azienda?

L’accordo individuale: le clausole che non possono mancare

L’accordo individuale previsto dall’art. 19 della Legge 81/2017 è il documento centrale di tutto il sistema. Senza un accordo scritto, il diritto alla disconnessione rischia di rimanere solo un principio teorico.

Ci sono alcuni elementi che non dovrebbero mai mancare:

Fascia di disconnessione: definisci in modo preciso gli orari in cui il lavoratore non deve essere contattato. Una formula concreta, ad esempio, “dalle 19:00 alle 08:00 nei giorni feriali e per l’intera giornata nei weekend e festivi” è molto più efficace di espressioni vaghe come “fuori dall’orario di lavoro”.

Canale di emergenza: specifica cosa costituisca davvero un’urgenza e quale canale utilizzare in quel caso. Se non viene definito chiaramente, qualsiasi messaggio rischia di rientrare nella categoria delle urgenze.

Assenza di conseguenze: riprendi esplicitamente quanto previsto dall’art. 2, comma 1-ter, della Legge 61/2021. L’esercizio del diritto alla disconnessione non può avere effetti negativi sulla retribuzione, sul rapporto di lavoro o sull’avanzamento professionale.

Revisione periodica: prevedi una verifica almeno annuale dell’accordo, coinvolgendo il lavoratore per adattare le regole all’evoluzione dell’organizzazione.

Una clausola minima può essere formulata così:

“Durante la fascia oraria dalle 19:00 alle 08:00 nei giorni feriali e per l’intera giornata nei giorni festivi e nel fine settimana, il lavoratore ha diritto a non ricevere comunicazioni di lavoro e a non rispondere a quelle eventualmente ricevute, senza che ciò possa comportare conseguenze di alcun tipo sul rapporto di lavoro o sulla retribuzione.”

Dalla carta agli strumenti digitali: come rendere effettiva la disconnessione

Stabilire una fascia oraria di disconnessione in un accordo, però, non basta. Il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 2021 richiede anche misure organizzative e tecniche concrete. Se, ad esempio, le notifiche continuano ad arrivare a ogni ora, la policy rischia di diventare puramente formale.

La prima leva è organizzativa.

I manager devono essere i primi a rispettare le regole. Un responsabile che invia messaggi alle 23:00 comunica implicitamente al team che la reperibilità continua è la norma, anche se il regolamento aziendale dice il contrario.

Allo stesso modo, può essere utile promuovere una cultura dell’invio differito: l’idea si annota quando nasce, ma il messaggio viene programmato per il mattino successivo.

Poi ci sono le misure tecniche.

Le regole dovrebbero essere configurate a livello di area di lavoro o di organizzazione, non lasciate esclusivamente all’iniziativa individuale del singolo lavoratore. Questo ridurrà la pressione implicita a rimanere connessi.

Le funzioni di invio programmato nelle e-mail e nelle chat sono uno strumento semplice ma molto efficace. Chi lavora tardi può comunque preparare il messaggio e impostarne l’invio per le 09:00 del giorno successivo.

È utile anche chiarire esplicitamente nei canali interni che un messaggio inviato fuori orario non richiede una risposta immediata.

Strumenti come Slack hanno funzionalità che consentono agli amministratori di configurare orari di “Non disturbare” a livello di area di lavoro: le notifiche desktop e mobile vengono bloccate automaticamente per tutto il team durante la fascia concordata, senza che ogni singolo lavoratore debba gestire la propria impostazione.

La funzione di pianificazione delle notifiche permette inoltre personalizzazioni aggiuntive per gruppi o per i singoli utenti. Non è un dettaglio tecnico secondario: è il modo concreto con il quale l’azienda traduce un obbligo organizzativo in una misura realmente applicabile.

Fin qui le leve a disposizione dell’azienda. Ma cosa può fare concretamente chi lavora, quando le regole esistono sulla carta ma nella pratica non vengono rispettate?

Cosa fare se il diritto non viene rispettato

Quando il diritto alla disconnessione non viene rispettato, la prima reazione spesso è pensare subito a un conflitto legale. Nella pratica, però, esiste un percorso molto più graduale e gestibile.

Documentare: conserva screenshot, e-mail, messaggi e orari di ricezione delle comunicazioni fuori dalla fascia oraria concordata. Non per costruire un dossier, ma per avere elementi oggettivi da usare in una conversazione con l’ufficio Risorse Umane, con i manager o con i rappresentanti sindacali.

Chiedere chiarezza: verifica se esista un accordo individuale di smart working firmato e controlla cosa preveda. Se manca del tutto, puoi chiedere formalmente che venga predisposto.

Coinvolgere il sindacato o la RSU: in molte realtà aziendali sono i primi interlocutori naturali. Spesso una mediazione interna è sufficiente a correggere comportamenti organizzativi scorretti senza giungere a un contenzioso.

Diffida formale e ricorso al giudice del lavoro: se la situazione continua nonostante le segnalazioni, puoi valutare l’invio di una diffida formale e, nei casi più gravi, rivolgerti al giudice del lavoro. I riferimenti giuridici includono l’art. 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di tutelare la salute del lavoratore, e gli articoli 32 e 36 della Costituzione.

Per chi lavora in smart working esiste inoltre una tutela molto concreta: la Legge 61/2021 stabilisce che l’esercizio del diritto alla disconnessione non può avere conseguenze sul rapporto di lavoro.

Nella maggior parte dei casi, il punto non è creare uno scontro, ma riportare equilibrio nelle modalità di comunicazione. Avere regole chiare aiuta sia il lavoratore sia l’azienda a evitare aspettative implicite che, nel tempo, diventano insostenibili.

Conclusione

Il diritto alla disconnessione non è più solo un tema culturale: oggi ha basi normative precise, strumenti operativi concreti e un percorso legislativo destinato probabilmente a rafforzarsi nei prossimi anni.

Per le aziende, adeguarsi in anticipo non significa soltanto ridurre il rischio di contenziosi o prepararsi a eventuali future norme, come quelle proposte dal DDL Sensi, ancora in discussione al Senato. Significa costruire un ambiente di lavoro sostenibile, capace di attrarre e trattenere persone qualificate in un mercato che valuta sempre di più equilibrio, autonomia e qualità organizzativa.

Se vuoi approfondire il tema in modo pratico, può essere utile consultare le risorse Slack dedicate alla comunicazione asincrona, alla gestione delle notifiche e all’organizzazione del lavoro distribuito.

Domande frequenti