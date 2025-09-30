Il tuo ambiente digitale è appena migliorato, con canvas di Slack

L’incertezza dell’economia globale costringe le organizzazioni di ogni dimensione a dotarsi di risorse a tutti i livelli. Le pause alle assunzioni e le limitazioni delle risorse fanno sì che i team mandino avanti l’attività facendo di più con quello che hanno, senza intaccare la qualità dei prodotti e dei servizi che i clienti si aspettano. Per affrontare questi punti dolenti, i leader devono trovare nuovi modi per ottenere il massimo valore dalle loro risorse tecnologiche.
Le organizzazioni moderne stanno ricorrendo a soluzioni come Slack come ambiente digitale. Un ambiente digitale collega conversazioni, automazioni e app in un solo spazio. E ora che Slack è completamente integrato con Salesforce Customer 360, i team di vendita, assistenza e marketing possono agire rapidamente sulle informazioni relative agli account, intervenire collettivamente sui problemi dei clienti e persino lavorare direttamente con i clienti, senza lasciare Slack.
Oggi a Dreamforce presentiamo nuove innovazioni di prodotto che rendono ancora più facile per i team lavorare insieme in Slack e per le organizzazioni ricavare ancora più valore dal loro ambiente digitale:
- Preparati per canvas di Slack, una nuova superficie nel tuo ambiente digitale dove i team possono raccogliere, organizzare e condividere le risorse fondamentali. In combinazione con la piattaforma Slack, chiunque può personalizzare un canvas con automazioni che portano avanti il lavoro facendo risparmiare tempo. Canvas di Slack sarà disponibile l’anno prossimo.
- Inizia a usare Slack Incontri, una funzione che consente discussioni spontanee e sessioni di collaborazione dal vivo nel tuo ambiente digitale attraverso video, audio leggero, condivisione dello schermo tra più persone, conversazioni via messaggi e altro ancora. La nostra versione migliorata degli incontri inizia a essere distribuita oggi e sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane.
- Sviluppa sulla nuova piattaforma di Slack in versione beta aperta. Gli sviluppatori possono ora automatizzare il lavoro per i loro team e le loro organizzazioni utilizzando blocchi predefiniti modulari e riutilizzabili, facili da personalizzare e da condividere in Slack. Gli sviluppatori possono iniziare subito.
“Il nuovo canvas di Slack completerà l’esperienza di collaborazione in tempo reale offerta da Slack con un luogo persistente e personalizzabile per file, contenuti multimediali, potenti integrazioni e altro ancora. Permetterà ai team di essere organizzati, allineati e produttivi nel loro ambiente digitale”.
Trasforma il modo in cui i team condividono le informazioni in canvas di Slack
All’interno di una grande organizzazione, i reparti e persino i team spesso faticano a trovare e ottenere l’accesso agli stessi strumenti. Questo crea colli di bottiglia e frustrazione per i colleghi che si ritrovano a dover scovare rapidi aggiornamenti di stato. Secondo Reworked, il lavoratore della conoscenza medio dichiara di dedicare in media 4,5 ore alla settimana alla ricerca di informazioni e il 45% afferma di avere troppi sistemi scollegati nei quali cercare.
Con un canvas è ancora più facile organizzare e condividere le informazioni in Slack, dove i membri del team lavorano ogni giorno. Dall’onboarding dei nuovi assunti al lancio di campagne di marketing, dalla condivisione di briefing per i dirigenti agli aggiornamenti sugli account di vendita, puoi personalizzare un canvas quasi per qualsiasi cosa.
Organizza le informazioni nel modo che preferisci
Il lavoro produttivo si svolge nei canali. Ogni settimana, gli utenti di Slack compiono circa 15 miliardi di azioni nei canali, tra cui la condivisione di file, la sostituzione delle riunioni con incontri e l’utilizzo di reacji per aggiornare i colleghi sullo stato dei progetti. I canvas in Slack integrano la collaborazione in tempo reale nei canali con un luogo permanente dove conservare le risorse e le informazioni più importanti.
Inoltre, le stesse funzioni presenti nei canali, come le anteprime avanzate dei clip e i profili dei membri del team, sono disponibili anche nei canvas. Puoi organizzare tutti i file, i messaggi e i contenuti multimediali in un modello esistente e modificarlo a seconda delle esigenze. Puoi inoltre inserire dati dal sistema di documentazione per fornire informazioni di riferimento al team e incorporare workflow per completare le attività nel canvas (dove già ti trovi), senza perdere contesto.
Utilizza le tue dashboard senza usare codice
I software dei sistemi di documentazione forniscono informazioni preziose sui clienti, ma quando tutti questi dati sono nascosti in più applicazioni, è facile che queste informazioni sfuggano. Allo stesso modo, le app di Slack sono ottime per attirare l’attenzione su notifiche e messaggi, ad esempio quando un ticket di Service Cloud è pronto per l’intervento collettivo su un caso, ma a volte è necessario visualizzare tutti i ticket che arrivano nel corso di un progetto.
Canvas di Slack ti permette di creare facilmente un’istantanea di tutti i dati che servono ai membri del team, senza bisogno di codice. I prossimi miglioramenti della piattaforma Slack consentiranno di estrarre i dati dai sistemi di documentazione, ad esempio Salesforce Customer 360, come dashboard interattiva in un canvas facile da visualizzare, aggiornare e condividere tra i team. Gli utenti possono inserire i link in schede che mostrano le anteprime dei dati provenienti dalle app, aggiornare i dati ed effettuare aggiornamenti direttamente nel canvas, il tutto senza dover passare da un’app all’altra.
Quando si tratta di far emergere le intuizioni racchiuse nei tuoi strumenti, canvas di Slack aiuta i team ad arrivare alla risposta senza dover sapere quali domande porre.
Ottieni il contesto e intraprendi le azioni necessarie, tutto in un unico luogo
Semplici attività quotidiane possono richiedere una quantità di tempo sorprendente. Ciò che dovrebbe richiedere solo cinque minuti, come la presentazione di una richiesta di permesso, può facilmente trasformarsi in un lungo lavoro se si deve cercare in tutte le app la politica dei permessi, per poi accedere nuovamente a un altro sistema per effettuare la richiesta vera e propria. Canvas di Slack elimina questo punto dolente fornendo un unico luogo in cui conservare sia il contesto (la politica dei permessi) sia i workflow accessibili (un pulsante per richiedere ferie) che automatizzano le attività critiche dell’azienda. Disponendo di un canvas che rende le automazioni più accessibili e utili, i dipendenti dedicheranno meno tempo alla ricerca di informazioni e più tempo a svolgere un lavoro ponderato e innovativo.
Vuoi saperne di più? Segui Dreamforce 2022 su Salesforce+ dal 20 al 22 settembre per scoprire come Slack e Salesforce offrono soluzioni che portano efficienza, risolvono le sfide aziendali e aiutano i team a dare di più ai loro clienti, il tutto alimentato dal loro ambiente digitale.
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Fantastico!
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