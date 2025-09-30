Il tuo ambiente digitale è appena migliorato, con canvas di Slack

L’incertezza dell’economia globale costringe le organizzazioni di ogni dimensione a dotarsi di risorse a tutti i livelli. Le pause alle assunzioni e le limitazioni delle risorse fanno sì che i team mandino avanti l’attività facendo di più con quello che hanno, senza intaccare la qualità dei prodotti e dei servizi che i clienti si aspettano. Per affrontare questi punti dolenti, i leader devono trovare nuovi modi per ottenere il massimo valore dalle loro risorse tecnologiche.

Le organizzazioni moderne stanno ricorrendo a soluzioni come Slack come ambiente digitale. Un ambiente digitale collega conversazioni, automazioni e app in un solo spazio. E ora che Slack è completamente integrato con Salesforce Customer 360, i team di vendita, assistenza e marketing possono agire rapidamente sulle informazioni relative agli account, intervenire collettivamente sui problemi dei clienti e persino lavorare direttamente con i clienti, senza lasciare Slack.

Oggi a Dreamforce presentiamo nuove innovazioni di prodotto che rendono ancora più facile per i team lavorare insieme in Slack e per le organizzazioni ricavare ancora più valore dal loro ambiente digitale:

Preparati per canvas di Slack, una nuova superficie nel tuo ambiente digitale dove i team possono raccogliere, organizzare e condividere le risorse fondamentali. In combinazione con la piattaforma Slack, chiunque può personalizzare un canvas con automazioni che portano avanti il lavoro facendo risparmiare tempo. Canvas di Slack sarà disponibile l’anno prossimo.

Inizia a usare Slack Incontri, una funzione che consente discussioni spontanee e sessioni di collaborazione dal vivo nel tuo ambiente digitale attraverso video, audio leggero, condivisione dello schermo tra più persone, conversazioni via messaggi e altro ancora. La nostra versione migliorata degli incontri inizia a essere distribuita oggi e sarà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Sviluppa sulla nuova piattaforma di Slack in versione beta aperta. Gli sviluppatori possono ora automatizzare il lavoro per i loro team e le loro organizzazioni utilizzando blocchi predefiniti modulari e riutilizzabili, facili da personalizzare e da condividere in Slack. Gli sviluppatori possono iniziare subito.

“Il nuovo canvas di Slack completerà l’esperienza di collaborazione in tempo reale offerta da Slack con un luogo persistente e personalizzabile per file, contenuti multimediali, potenti integrazioni e altro ancora. Permetterà ai team di essere organizzati, allineati e produttivi nel loro ambiente digitale”. Ali Rayl Vicepresidente senior, Prodotto, Slack

Trasforma il modo in cui i team condividono le informazioni in canvas di Slack

All’interno di una grande organizzazione, i reparti e persino i team spesso faticano a trovare e ottenere l’accesso agli stessi strumenti. Questo crea colli di bottiglia e frustrazione per i colleghi che si ritrovano a dover scovare rapidi aggiornamenti di stato. Secondo Reworked, il lavoratore della conoscenza medio dichiara di dedicare in media 4,5 ore alla settimana alla ricerca di informazioni e il 45% afferma di avere troppi sistemi scollegati nei quali cercare.

Con un canvas è ancora più facile organizzare e condividere le informazioni in Slack, dove i membri del team lavorano ogni giorno. Dall’onboarding dei nuovi assunti al lancio di campagne di marketing, dalla condivisione di briefing per i dirigenti agli aggiornamenti sugli account di vendita, puoi personalizzare un canvas quasi per qualsiasi cosa.

Organizza le informazioni nel modo che preferisci

Il lavoro produttivo si svolge nei canali. Ogni settimana, gli utenti di Slack compiono circa 15 miliardi di azioni nei canali, tra cui la condivisione di file, la sostituzione delle riunioni con incontri e l’utilizzo di reacji per aggiornare i colleghi sullo stato dei progetti. I canvas in Slack integrano la collaborazione in tempo reale nei canali con un luogo permanente dove conservare le risorse e le informazioni più importanti.

Inoltre, le stesse funzioni presenti nei canali, come le anteprime avanzate dei clip e i profili dei membri del team, sono disponibili anche nei canvas. Puoi organizzare tutti i file, i messaggi e i contenuti multimediali in un modello esistente e modificarlo a seconda delle esigenze. Puoi inoltre inserire dati dal sistema di documentazione per fornire informazioni di riferimento al team e incorporare workflow per completare le attività nel canvas (dove già ti trovi), senza perdere contesto.

Accelera le vendite in team con canvas di Slack e Salesforce Canvas aiuterà i team di vendita a massimizzare l’efficacia e a chiudere un maggior numero di accordi facendo emergere le informazioni chiave sui clienti. Ogni canale degli account può avere un canvas dedicato con informazioni essenziali che l’intero team dell’account può utilizzare e aggiornare. Le funzioni di cui gli utenti potranno usufruire includono: condivisione di file importanti, come piani dei clienti, documenti di briefing per i dirigenti e contatti del team

creazione di un elenco curato di canali rilevanti a cui il team deve fare riferimento per supportare l’account

implementazione di workflow comuni, come la segnalazione ai tecnici di un problema del cliente o l’approvazione di richieste

accesso ai dati sulle opportunità da Salesforce Sales Cloud, nonché ai dati di utilizzo e di spesa

Utilizza le tue dashboard senza usare codice

I software dei sistemi di documentazione forniscono informazioni preziose sui clienti, ma quando tutti questi dati sono nascosti in più applicazioni, è facile che queste informazioni sfuggano. Allo stesso modo, le app di Slack sono ottime per attirare l’attenzione su notifiche e messaggi, ad esempio quando un ticket di Service Cloud è pronto per l’intervento collettivo su un caso, ma a volte è necessario visualizzare tutti i ticket che arrivano nel corso di un progetto.

Canvas di Slack ti permette di creare facilmente un’istantanea di tutti i dati che servono ai membri del team, senza bisogno di codice. I prossimi miglioramenti della piattaforma Slack consentiranno di estrarre i dati dai sistemi di documentazione, ad esempio Salesforce Customer 360, come dashboard interattiva in un canvas facile da visualizzare, aggiornare e condividere tra i team. Gli utenti possono inserire i link in schede che mostrano le anteprime dei dati provenienti dalle app, aggiornare i dati ed effettuare aggiornamenti direttamente nel canvas, il tutto senza dover passare da un’app all’altra.

Quando si tratta di far emergere le intuizioni racchiuse nei tuoi strumenti, canvas di Slack aiuta i team ad arrivare alla risposta senza dover sapere quali domande porre.

Semplifica l’onboarding degli agenti dell’assistenza e fai decollare la produttività Consenti ai nuovi agenti di essere subito operativi con un canvas di onboarding che include le risorse di cui i lavoratori hanno bisogno per essere in grado di servire al meglio i loro clienti. Nel canvas, un manager può includere un elenco di controllo di elementi da completare la prima settimana: canali multipli a cui unirsi con un clic, video di formazione da rivedere e file da leggere. I manager possono inoltre incorporare workflow per completare attività con un clic, come la richiesta di un telefono aziendale, senza mai lasciare Slack. Una volta che il nuovo assunto è pronto, può integrare i dati da Service Cloud e Tableau come dashboard per visualizzare le informazioni sui clienti. Avere queste informazioni a portata di mano è utile quando si tratta di rivedere la cronologia complessiva dei casi di un account e di tenere traccia delle metriche relative al carico di lavoro, come le chiamate al giorno, i casi aperti e chiusi e l’NPS dei clienti.

Ottieni il contesto e intraprendi le azioni necessarie, tutto in un unico luogo

Semplici attività quotidiane possono richiedere una quantità di tempo sorprendente. Ciò che dovrebbe richiedere solo cinque minuti, come la presentazione di una richiesta di permesso, può facilmente trasformarsi in un lungo lavoro se si deve cercare in tutte le app la politica dei permessi, per poi accedere nuovamente a un altro sistema per effettuare la richiesta vera e propria. Canvas di Slack elimina questo punto dolente fornendo un unico luogo in cui conservare sia il contesto (la politica dei permessi) sia i workflow accessibili (un pulsante per richiedere ferie) che automatizzano le attività critiche dell’azienda. Disponendo di un canvas che rende le automazioni più accessibili e utili, i dipendenti dedicheranno meno tempo alla ricerca di informazioni e più tempo a svolgere un lavoro ponderato e innovativo.

Migliora i risultati delle campagne con una collaborazione semplificata I team di marketing possono creare un canvas per pianificare con i loro partner campagne basate sui dati. Associando un canvas a un canale di progetto Slack Connect, i team creano un unico punto di riferimento che tiene traccia di tutti i contenuti, i file e i dati dei team interni e dei partner di agenzia. Una volta che il lavoro è in corso, è facile aggiornare il canvas con i link alle bozze di e-mail e ai modelli e condividere le anteprime avanzate dei file di design creati dall’agenzia. Con l’integrazione di Marketing Cloud per Slack, i team possono finalizzare ed eseguire le campagne in Slack. Gli avvisi sul coinvolgimento dei lead e gli approfondimenti sulle campagne, alimentati dai dati di Marketing Cloud, vengono convogliati nel canale della campagna, consentendo ai team di marketing e di vendita di analizzare e iterare le campagne all’istante. Dopo che la campagna è stata avviata, i team possono includere i dati sulle prestazioni dell’integrazione Intelligence Insights per Slack di Marketing Cloud nel canvas del canale, fornendo in un unico luogo una vista personalizzata dei dati della campagna, facilmente condivisibile tra i team senza dover passare da un’applicazione all’altra.

Vuoi saperne di più? Segui Dreamforce 2022 su Salesforce+ dal 20 al 22 settembre per scoprire come Slack e Salesforce offrono soluzioni che portano efficienza, risolvono le sfide aziendali e aiutano i team a dare di più ai loro clienti, il tutto alimentato dal loro ambiente digitale.