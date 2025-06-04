Secondo l’Istat, in Italia ci sono più di 3 milioni di persone con disabilità, di cui più di un milione presenta difficoltà di comunicazione.

In questo contesto, i sistemi di Comunicazione Alternativa e Aumentativa (CAA) sono diventati uno strumento essenziale per queste persone, in quanto aumentano la loro capacità di esprimere pensieri, desideri, emozioni e bisogni, offrendo loro l’opportunità di integrarsi nella società e migliorare la qualità della loro vita.

Tuttavia, l’importanza della CAA non si limita alla sfera sociale. Introdurla nella sfera lavorativa consente di creare ambienti di lavoro realmente inclusivi e di fornire una comunicazione integrata a livello aziendale.

In questo articolo, vedremo come i sistemi di CAA sul posto di lavoro non solo sono utili alle persone con disabilità, ma anche come migliorano la produttività, promuovono la diversità e l’uguaglianza e contribuiscono a creare team più efficienti e diversificati.

Cosa sono i sistemi di comunicazione alternativa e aumentativa?

I sistemi di comunicazione alternativa e aumentativa, abbreviati CAA, consentono alle persone con difficoltà di linguaggio di esprimersi senza dover ricorrere alla comunicazione orale. Offrono tutti i tipi di strumenti per comunicare pensieri, desideri o esigenze attraverso mezzi diversi, dalla scrittura o dai gesti ai simboli e alle illustrazioni.

Le persone con difficoltà e disturbi del linguaggio utilizzano questi sistemi per migliorare l’interazione sociale, l’apprendimento o l’integrazione nel mondo del lavoro. In breve, la CAA consente loro di comunicare in modo più soddisfacente, aumentando benessere e autonomia.

Da un lato, sono considerati sistemi alternativi quelli che offrono un mezzo diverso dalla comunicazione vocale. Dall’altro lato, i sistemi aumentativi sono quelli che estendono la capacità di comunicare a persone che possono usare la voce ma in modo molto limitato.

Chi utilizza la CAA?

A causa di diverse circostanze, molte persone perdono totalmente la capacità di parlare o hanno grandi difficoltà a comunicare oralmente. Ciononostante, non dobbiamo dimenticare che siamo tutti coinvolti, dato che non si comunica solo attraverso la parola. Normalmente, queste persone si dividono in quattro gruppi principali:

Persone con disabilità motorie : causate da vari motivi, come paralisi cerebrali o distrofie muscolari, fino a incidenti cranioencefalici o patologie neuromuscolari progressive.

Persone con disabilità intellettive : i sistemi CAA possono essere utilizzati anche da persone con disabilità intellettive, mentali o cognitive o con disturbi dello sviluppo del linguaggio e dello spettro autistico.

Persone con disabilità sensoriali : in questo caso, i sensi non funzionano correttamente a causa di un problema genetico o dopo un qualche tipo di incidente o malattia. Parliamo di sordità, cecità, sordocecità, ecc.

Persone con lesioni : i sistemi di comunicazione alternativa e aumentativa sono utili per le persone con lesioni che limitano gli organi responsabili del linguaggio, temporaneamente o in modo permanente.

Che tipi di comunicazione alternativa e aumentativa esistono?

A causa delle diverse patologie e dei problemi che possono causare difficoltà di linguaggio, nel corso degli anni sono stati inventati diversi sistemi di comunicazione alternativa e comunicativa, con lo scopo di fornire alle persone un modo per comunicare, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche o intellettuali. Alcuni dei sistemi CAA più diffusi sono:

Gesti : talvolta considerati un linguaggio universale che permette di comunicare ovunque nel mondo, la mimica o i gesti manuali ci permettono di ampliare le informazioni e di farci capire anche senza usare la voce.

Linguaggio del corpo : i movimenti che possiamo fare con il nostro corpo ci permettono di esprimere un’infinità di sentimenti o stati d’animo, aumentando così il contesto di una conversazione.

Lingua dei segni : è una delle CAA più utilizzate, in quanto la sua configurazione gestuale-spaziale e la percezione visiva offrono un mezzo di comunicazione e strutture grammaticali complete.

Schede di comunicazione : sono prodotti di supporto di base in cui vengono collocati disegni, fotografie, pittogrammi o parole. La persona interessata indica i diversi elementi per comunicare.

App di comunicazione : applicazioni comuni come WhatsApp, Slack , Gmail, Telegram o altre possono essere considerate sistemi di comunicazione alternativi. Vengono utilizzati anche tablet o computer con applicazioni personalizzate e specifiche.

Eye-tracking : le persone con gravi problemi di mobilità e danni all’apparato vocale possono utilizzare dispositivi di eye-tracking che rilevano i movimenti degli occhi; vengono utilizzati per interagire con un dispositivo di scrittura e una voce sintetizzata, tra gli altri.

Perché i sistemi di comunicazione alternativa e aumentativa sono importanti nella comunicazione aziendale?

In un mondo in cui la diversità, l’inclusione e le pari opportunità sono sempre più importanti, i sistemi di comunicazione integrata sono diventati uno strumento essenziale in tutti i settori della società, compreso il posto di lavoro.

I sistemi di comunicazione alternativa e aumentativa offrono alle persone con disturbi del linguaggio l’opportunità di migliorare la propria qualità di vita, dando loro la possibilità di aumentare la capacità di comunicare negli ambienti di lavoro. Di conseguenza, possono integrarsi in qualsiasi circostanza e comunicare in modo efficace con i colleghi.

D’altro canto, le aziende tengono sempre più conto delle CAA per offrire una comunicazione integrale, accessibile ed equa. Le imprese hanno l’opportunità di rivolgersi a tutte le persone e di rendere il proprio messaggio accessibile a tutti, senza tuttavia perdere di vista elementi fondamentali come la sicurezza dei sistemi aziendali o il controllo della gestione.

A questo proposito, Slack si è impegnata a fondo per creare un’applicazione di comunicazione interna accessibile a tutti, offrendo una varietà di impostazioni e opzioni che facilitano l’utilizzo dello strumento da parte delle persone con disabilità. Lavorando fianco a fianco con dipendenti con problemi diversi, continuiamo a innovare per rendere Slack adatto alle esigenze reali delle persone, senza dimenticare la necessità di fornire work chat efficaci.

FAQ sulla comunicazione alternativa e aumentativa

Cosa si intende per sistemi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa?

I sistemi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) sono strumenti utilizzati da persone con difficoltà di linguaggio per esprimersi senza dover ricorrere alla comunicazione orale. Questi sistemi includono metodi alternativi per comunicare, come gesti, scrittura, simboli o illustrazioni, per trasmettere pensieri, desideri, emozioni e bisogni. I sistemi CAA possono essere alternativi, nel caso in cui si sostituisca completamente la parola, o aumentativi, quando si estende la capacità di comunicazione di chi può parlare solo parzialmente.

Che differenza c’è tra PECS e CAA?

PECS (Picture Exchange Communication System) è un sistema di comunicazione visiva che utilizza le immagini per consentire alle persone di comunicare. È particolarmente utilizzato da persone con disturbi dello spettro autistico e altre disabilità comunicative.

CAA, invece, è un termine più ampio che comprende una varietà di sistemi di comunicazione, tra cui PECS, ma anche linguaggio dei segni, gesti, app, dispositivi eye-tracking. Mentre PECS è un metodo specifico, CAA è un concetto che include diversi approcci e strumenti per favorire la comunicazione.

Quali sono gli strumenti della CAA?

I principali strumenti utilizzati nei sistemi di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) includono: