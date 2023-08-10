3 Wege, wie Salesforce-Führungskräfte im Vertrieb Slack nutzen, um Vertrauen aufzubauen und die Produktivität zu steigern

Egal, welche Tools sich in deinem Tech-Stack befinden, wenn sie nicht zum Vertrauensaufbau beitragen, schöpfen deine Teams ihr Potenzial eventuell nicht voll aus. Warum? Vertrauen fördert die Produktivität.

Eine Untersuchung von Society for Human Resources Management zeigt, dass Arbeitsumgebungen, die auf Vertrauen setzen, 50 % mehr Produktivität der Mitarbeitenden und 106 % mehr Elan bei der Arbeit aufweisen. Darüber hinaus schneiden Unternehmen mit einem hohen Vertrauenslevel um 186 % besser ab als Unternehmen mit einem niedrigen Vertrauenslevel.

Vertrauen aufzubauen bedeutet, deinen Worten Taten folgen zu lassen. Viele Vertriebsmitarbeitende werden jedoch von Routineaufgaben überschwemmt und können ihre wichtigsten Prioritäten nicht verfolgen. Lies weiter, um zu erfahren, wie Vertriebsleiter:innen von Salesforce die KI von Slack und Automatisierungen nutzen, um ihren Teams dabei zu helfen, Verantwortung zu zeigen und schneller arbeiten zu können, indem sie die Personen, mit denen sie zusammenarbeiten, vernetzen und motivieren.

„Wenn du virtuelle Beziehungen aufbaust und Kunden nicht die Hand schütteln kannst, brauchst du manchmal nach einer Unterhaltung deinen Worten nur Taten folgen zu lassen, um kleine Momente des Vertrauens zu schaffen.“ Daniel Martin Regional Vice President of Sales, Salesforce

Automatisiere mithilfe von Workflows

Laut des State of Sales-Report von Salesforce (Studie zum Status quo im Vertrieb) verbringen Vertriebsmitarbeitende 72 % ihrer Zeit mit nicht zum Vertrieb gehörenden Aufgaben. Die automatisierten Workflows von Slack stellen eine Möglichkeit dar, dieses Dilemma zu lösen. Workflows, die in Slacks Workflow-Builder ohne Code erstellt wurden, können Routineaufgaben in einer beliebigen mit Slack verknüpften App automatisieren und Daten sowie Ereignisse aus diesen Apps abrufen, um Aktionen auszulösen. Workflow-Builder ist so benutzerfreundlich, dass alle einen benutzerdefinierten Workflow erstellen und umgehend einsetzen können.

Einige Führungskräfte haben zum Beispiel wöchentliche Automatisierungen für ihre Account-Betreuer:innen erstellt, über die jeden Montag eine aufmunternde Nachricht in Channels mit zwei Teilnehmenden geschaltet wird, mit der sie an Prioritäten, Bestrebungen und Ziele erinnert werden und die eine Schaltfläche mit dem Text „Bist du bereit?“ enthält.

„Wenn sie auf diese Schaltfläche klicken, weiß ich, dass sie die Nachricht gelesen haben“, sagt Daniel Martin, Regional Vice President of Sales bei Salesforce, „und wenn auf diese Schaltfläche geklickt wird, erscheint eine Meldung mit dem Inhalt ‘OK, lass uns alles geben’.“

Nicht nur Führungskräfte im Vertrieb können die Power der Workflows nutzen. Vertriebsmitarbeitende verwenden Workflow-Builder, um effizienter zu arbeiten, und dank einer für dieses Jahr geplanten Veröffentlichung werden sie mit Slack GPT auch KI-gestützte Zusammenfassungen von Unterhaltungen erstellen können. Das Tool kann von neuen Vertriebsmitarbeitenden zur Unterstützung bei einem Projekt oder in einem Account-Channel zur Zusammenfassung aller Einzelheiten seit ihrem Beitritt verwendet werden und kann die wichtigsten Channels der Mitarbeitenden zusammenfassen, damit sie nach dem Urlaub schnell auf dem neuesten Stand sind.

Deine Vertriebsteams können effizienter arbeiten, wenn sie weniger Zeit mit Verwaltungsaufgaben verbringen müssen und sich mehr dem Vertrieb widmen können. Weniger Zeitaufwand für Routineaufgaben bedeutet kürzere interne Reaktionszeiten. Deine Mitarbeitenden verfügen so auch über mehr Zeit für Kunden und können sich dem Aufbau engerer Kundenbeziehungen widmen. Letztlich können deine Vertriebsteams so mehr Vertrauen bei Kolleg:innen, Partner:innen und Kunden aufbauen.

„Wir haben unseren Vertriebsteams dank in Slack gesendeter Benachrichtigungen über 800 Stunden pro Woche erspart.“ Jenny Tran Director of Product Management, Salesforce

Greife auf Wissen auf einen Klick mit der Suche von Slack zu

Fortune 500-Mitarbeitende wechseln durchschnittlich 3.600 Mal pro Tag zwischen Anwendungen und Browserfenstern hin und her, um ihre Arbeit zu erledigen. Einen Großteil dieser Zeit verbringen sie mit der Suche nach relevanten Informationen. Salesforce baut auf Slacks effektiver Suche auf, um einen Kontextwechsel zu vermeiden. Diese Funktion bietet umgehenden Zugriff auf und sofortige Sichtbarkeit des gesamten Unternehmenswissens, einschließlich der Archive mit Offenen Channels, Canvases, Huddles und Video- und Sprachnachrichten. Die relevanten Ergebnisse können nach Keyword, Absender:in, Channel und Datum gefiltert werden. Innerhalb von Sekunden können Vertriebsmitarbeitende Informationen über Geschäftsabschlüsse, wichtige Dateien und Fachleute abrufen, was zum schnelleren Geschäftsabschluss beiträgt.

Die Nutzung von Slack sorgt für Transparenz und fördert Verantwortlichkeit, da alles dokumentiert wird und leicht zu finden ist. Vertriebsteams können durch besseren Kontext ihren Kunden einen hochwertigen Service bieten, und das in kürzerer Zeit, ohne zusätzliche Personen ins Spiel zu bringen oder Arbeit an andere abgeben zu müssen.

Slack-Channels sparen Vertriebsteams wertvolle Zeit. Wenn zum Beispiel eine Account-Betreuerin Kontakt zu einem Asset-Manager aufnehmen will, ihn aber nicht finden kann, nutzt sie die Suche von Slack, um die korrekten Kontaktinformationen abzurufen. Sie spricht sich anschließend mit ihrer Vorgesetzten im Slack-Channel ab und verfügt so über den notwendigen Kontext, um eine Pitch-E-Mail zu verfassen. Diese rasche und einfache Kommunikation führt zu einem Geschäftsabschluss.

„Vor vier Jahren hätten wir niemals die richtigen Informationen gefunden“, sagt Martin. „Jetzt gehören Menschen und Unterhaltungen zum Unternehmenswissen.“

Bleibe mithilfe von Erinnerungen verantwortlich

Die Erinnerungsfunktion von Slack stellt sicher, dass Mitarbeitende es nicht versäumen, eine Kundenanfrage zu beantworten oder eine Verpflichtung zu erfüllen. Erinnerungen erhöhen die interne Effizienz. Lege zum Beispiel eine einmalige Notiz für den gleichen Tag fest, die dich daran erinnern soll, bei den Solutions Engineers wegen einer neuen Produktfunktion nachzufragen, über die dein Kunde informiert werden möchte. Du kannst auch wiederkehrende Erinnerungen festlegen.

Erinnerungen sind auch perfekt für weit in der Zukunft liegende Ereignisse. Wochen nach einer Unterhaltung mit einem Kunden, wenn die Person vergessen hat, dass sie dir von ihrem Jahrestag erzählt hat, wird sie beeindruckt davon sein, dass du daran gedacht hast, ihr zu gratulieren. Auf diese Weise baust du Stück für Stück Vertrauen bei der Person auf. Diese individuellen Interaktionen, die laut McKinsey von mehr als 70 % der Verbraucher:innen erwartet werden, sind beim Aufbau der Kundentreue von Bedeutung. Sie zahlen sich auch bei zukünftigen Interaktionen aus.

Wenn du Anfragen schnell beantwortest und nachverfolgst, kannst du auf einfache, aber wirkungsvolle Weise Kunden beweisen, dass ihre Bedürfnisse geschätzt und respektiert werden. „Wenn du virtuelle Beziehungen aufbaust und den Kunden nicht die Hand schütteln kannst, brauchst du manchmal nach einer Unterhaltung deinen Worten nur Taten folgen zu lassen, um kleine Momente des Vertrauens zu schaffen“, sagt Martin.

Slack-Tools ermöglichen den Vertrauensaufbau in einer Vertriebsumgebung und machen Verantwortlichkeit, Transparenz und Abstimmung von einer Ausnahme zu etwas Alltäglichem. Erhalte weitere Infos dazu, wie du die Produktivität im Vertrieb mit Slack und Sales Cloud maximieren kannst.