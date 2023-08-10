3 formas en las que los líderes de ventas de Salesforce usan Slack para fomentar la confianza y mejorar la productividad

No importa las herramientas que tengas a tu disposición, si no te ayudan a generar confianza, el potencial de tu equipo será limitado. ¿Por qué? Porque la confianza aumenta la productividad.

Una investigación de la Society for Human Resources Management demuestra que las empresas que dan prioridad a la confianza aumentan en un 50 % la productividad de sus empleados, que se sienten un 106 % más enérgicos en el trabajo. Además, aquellas empresas con altos niveles de confianza tienen un rendimiento un 186 % mejor que las que tienen unos niveles de confianza bajos.

Generar confianza parte de la base de cumplir tu palabra. Sin embargo, muchos representantes de ventas se quedan atrapados entre tantas tareas repetitivas y no dedican el tiempo suficiente a sus prioridades más importantes. Sigue leyendo para descubrir cómo los líderes de ventas de Salesforce usan la IA de Slack y las automatizaciones para que sus equipos puedan trabajar más rápido conectando y reuniendo a las personas con las que trabajan.

“Cuando creas conexiones virtuales, en las que no puedes estrechar las manos de tus clientes, debemos basarnos más en cumplir nuestra palabra en una sola conversación para que, poco a poco, la confianza vaya surgiendo”. Daniel Martin Vicepresidente regional de Ventas, Salesforce

Automatizar con flujos de trabajo

De acuerdo con el informe Estado del trabajo de Salesforce, los representantes de ventas dedican el 72 % de su tiempo a actividades no relacionadas con las ventas. Los flujos de trabajo automatizados de Slack son una buena manera de solucionarlo. Los flujos de trabajo del Creador de flujos de trabajo de Slack (que no necesita código) pueden automatizar las tareas repetitivas en cualquier aplicación conectada a Slack y puede obtener datos y eventos de esas aplicaciones para desencadenar una acción concreta. Está diseñado para ser lo suficientemente sencillo como para que cualquier persona pueda crear un flujo de trabajo personalizado e implementarlo al instante.

Por ejemplo, algunos líderes han creado automatizaciones semanales para los directivos de su cuenta que envían un mensaje en canales individuales cada lunes con un pequeño recordatorio sobre sus prioridades, objetivos y metas. También incluye enlaces a documentos y detalles, junto con un botón que dice “¿Todo listo para empezar?”.

“Cuando pulsan ese botón, sé que han leído toda la información”, afirma Daniel Martin, videpresidente regional de Ventas de Salesforce, “además, cuando se hace clic en ese botón, el siguiente mensaje que aparece les anima a conseguir los objetivos”.

No solo los directores y líderes de ventas pueden aprovechar las ventajas de los flujos de trabajo. Los representantes de ventas usan el Creador de flujos de trabajo para mejorar la eficiencia y (tras su lanzamiento más adelante este año) ofrecer resúmenes de conversaciones basados en IA gracias a Slack GPT. La herramienta puede usarse para ayudar a los nuevos representantes de ventas a ponerse al día sobre un proyecto o cuenta del canal resumiendo todo lo ocurrido hasta el momento en el que se unieron. Además, puede resumir los canales de mayor prioridad de los empleados para coger el ritmo rápidamente después de las vacaciones.

Tus equipos de ventas pueden trabajar de manera más eficiente si dedican menos tiempo a tareas administrativas y más a vender. Perder menos tiempo en trabajos repetitivos permite mejorar los tiempos de respuesta internamente. Además, tus representantes dedicarán más tiempo a los clientes para crear relaciones a través de buenas interacciones. Finalmente, tus equipos de ventas podrán mejorar la confianza con compañeros, socios y clientes.

“Hemos conseguido ahorrara nuestros equipos de ventas más de 800 horas a la semana gracias a las notificaciones enviadas en Slack”. Jenny Tran Directora de Gestión de Productos, Salesforce

La información a tu alcance gracias a las búsquedas de Slack

De media, un empleado de una empresa Fortune 500 cambia de aplicación o ventana unas 3600 veces al día para completar su trabajo. Gran parte de ese tiempo se dedica a buscar información relevante. Salesforce utiliza la completa función de búsqueda de Slack para que esto quede en el pasado. Esta función permite acceder y consultar, al instante, toda la información de la empresa (incluidos los archivos de canales públicos, canvas, juntas y clips). Los resultados relevantes se pueden filtrar por palabras clave, remitentes, canales y fechas. En cuestión de segundos, los representantes de ventas pueden consultar información histórica sobre negociaciones, archivos importantes y expertos para conseguir cerrar acuerdos más rápido.

Slack crea transparencia y fomenta la responsabilidad porque todo queda registrado y se puede recuperar fácilmente. Gracias a que se cuenta con más contexto al alcance de la mano, los equipos de ventas pueden ofrecer a los usuarios un servicio de alta calidad en menos tiempo sin incluir a personas adicionales ni derivar el trabajo a otros.

Los canales de Slack ahorran un tiempo muy valioso a los equipos de ventas. Por ejemplo, un ejecutivo de cuentas quería hablar con un gestor de recursos pero no sabía cómo hacerlo. En este caso, lo consiguió usando la búsqueda de Slack para obtener la información de contacto que necesitaba. Después, colaboraron en un canal de Slack con todos los datos que necesitaban para escribir un correo electrónico adecuado. Esta forma rápida y simplificada de comunicarse ayudó a conseguir cerrar un acuerdo importante.

“Hace cuatro años, habría sido imposible encontrar la información correcta”, afirma Martin. “Ahora, las personas y las conversaciones forman parte de la información de la empresa”.

No te pierdas nada gracias a los recordatorios

La función de recordatorios de Slack ayuda a los representantes de ventas a que no se les escape nada, como responder a un cliente o cumplir lo acordado. Los recordatorios son ideales para mejorar la eficiencia interna. Puedes configurar una nota ocasional que te recuerde que debes hablar con un ingeniero de soluciones sobre una nueva función de tus productos que ha despertado el interés de tus clientes, por ejemplo. También puedes configurar recordatorios periódicos.

Los recordatorios también son idóneos para eventos futuros. Semanas después de una conversación con un cliente, cuando ya se haya olvidado de que te mencionó la fecha de su cumpleaños, quedará impresionado porque te hayas acordado y le hayas felicitado. Con cosas tan simples como esa, irás construyendo poco a poco una relación de confianza. Las interacciones personalizadas, que esperan más del 70 % de los clientes (de acuerdo con McKinsey) son esenciales a la hora de conseguir la fidelidad de tus clientes. Además, dan sus frutos en interacciones futuras.

Responder a las solicitudes rápidamente y realizar un seguimiento son formas sencillas pero muy útiles de mostrar a tus clientes que sus necesidades se valoran y se respetan. “Cuando creas conexiones virtuales, en las que no puedes estrechar las manos de tus clientes, debemos basarnos más en cumplir nuestra palabra en una sola conversación para que, poco a poco, la confianza vaya surgiendo”, afirma Martin.

Las herramientas de Slack permiten generar confianza en el sector de ventas, para que la responsabilidad, transparencia y el trabajo colaborativo dejen de ser una excepción. Obtén más información sobre cómo puedes aumentar al máximo la productividad de ventas usando Slack y Sales Cloud.