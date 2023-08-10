3 usos do Slack por líderes de vendas da Salesforce para construir confiança e impulsionar a produtividade

Se as ferramentas em sua pilha tecnológica não estão ajudando você a estabelecer confiança, suas equipes podem não estar atingindo todo o potencial delas. Por que? Porque confiança impulsiona a produtividade.

Uma pesquisa da Society for Human Resources Management mostrou que ambientes de trabalho que priorizam a confiança desfrutam de um aumento de 50% na produtividade dos funcionários e de 106% na energia deles. Além disso, empresas com altos níveis de confiança têm um desempenho 186% melhor do que aquelas com baixos níveis.

Construir a confiança significa cumprir o que você diz que vai fazer. No entanto, muitos representantes de vendas estão sobrecarregados com tarefas repetitivas e não conseguem acompanhar suas prioridades. Continue lendo para saber como os líderes de vendas da Salesforce usam a IA e as automações do Slack para ajudar as equipes a controlarem suas tarefas e trabalharem com mais rapidez, conectando e engajando as pessoas com quem elas trabalham.

“Quando as conexões são virtuais e não se consegue apertar a mão dos clientes, a construção de pequenos momentos de confianças se dá, muitas vezes, em algo simples como fazer o que você disse que ia fazer durante uma conversa.” Daniel Martin Vice-presidente regional de vendas, Salesforce

Automatize com fluxos de trabalho

De acordo com o relatório “State of Sales”, da Salesforce, os representantes de vendas gastam 72% do tempo em atividades não relacionadas a vendas. Os fluxos de trabalho automatizados do Slack são uma via única para resolver esse dilema. Criados no Criador de fluxo de trabalho sem código do Slack, eles podem automatizar tarefas repetitivas em qualquer app conectado ao Slack e podem recuperar dados e eventos desses apps para acionar ações. Esse recurso foi projetado para ser fácil de usar, para que qualquer pessoa possa criar um fluxo de trabalho personalizado e implementá-lo imediatamente.

Por exemplo, alguns líderes criaram automações semanais para seus executivos de conta. Elas enviam uma mensagem motivacional em canais individuais toda segunda-feira relembrando prioridades, objetivos e metas. Além disso, elas incluem links para documentos e detalhes e um botão que diz “Você está pronto?”.

“Quando eles clicam no botão, eu sei que eles leram a mensagem”, diz Daniel Martin, vice-presidente regional de vendas da Salesforce, “e o que aparece em seguida é um pop-up dizendo `OK, vamos lá atingir nossas metas`.”

Não são apenas gerentes de vendas e líderes que podem aproveitar o poder dos fluxos de trabalho. Representantes de vendas usam o Criador de fluxo de trabalho para impulsionar a eficiência e também fornecer resumos de conversas orientadas por IA com o Slack GPT, um recurso que será lançado ao longo do ano. A ferramenta pode ser usada para ajudar novos representantes de vendas a se atualizarem sobre um projeto ou canal da conta, resumindo tudo que aconteceu desde que entraram. Ela também pode resumir os canais prioritários de um funcionário para que ele fique por dentro das novidades após voltar de férias.

Suas equipes de vendas podem trabalhar com mais eficiência quando passam menos tempo em tarefas administrativas e mais tempo vendendo. Menos tempo em trabalho repetitivo significa mais rapidez no tempo de resposta internamente. Além disso, seus representantes terão mais tempo para passar com os clientes e construir relações por meio de interações significativas. Em resumo, suas equipes de vendas podem fomentar mais confiança com colegas, parceiros e clientes.

“Nossa equipe de vendas está poupando mais de 800 horas por semana com as notificações no Slack.” Jenny Tran Diretora de gerenciamento de produtos, Salesforce

Tenha o conhecimento nas pontas dos dedos com a Pesquisa do Slack

Em média, um funcionário de uma empresa constante da Fortune 500 alterna entre aplicativos e janelas 3.600 vezes por dia para realizar seu trabalho. Grande parte desse tempo é gasto pesquisando informações relevantes. A Salesforce utiliza o recurso avançado de pesquisa do Slack para evitar essa alternância de contexto. Esse recurso oferece acesso e visibilidade instantâneos a todo o conhecimento da empresa, incluindo arquivos de canais públicos, canvas, círculos e clipes. Os resultados relevantes podem ser filtrados por palavra-chave, remetente, canal e data. Em segundos, os representantes de vendas podem buscar e encontrar informações passadas sobre transações, arquivos críticos e especialistas para ajudá-los a fechar negócios com mais rapidez.

Usar o Slack cria transparência e promove a responsabilidade porque tudo fica documentado e pode ser acessado com facilidade. Ao ter um contexto mais detalhado na ponta dos dedos, as equipes de vendas podem fornecer aos clientes um serviço de alta qualidade e em menos tempo, sem precisar adicionar pessoas ou delegar o trabalho.

As equipes de vendas poupam um tempo valioso com os canais do Slack. Por exemplo, uma AE queria se conectar a um gerente de ativos, mas não sabia como encontrá-lo. Ela usou então a pesquisa do Slack para obter as informações corretas de contato. Em seguida, sincronizou com o líder dela no canal do Slack deles e obteve todo o contexto de que precisava para escrever um e-mail de proposta. Essa comunicação rápida e simplificada resultou em um negócio fechado.

“Há quatro anos, nunca teríamos encontrado as informações certas”, diz Martin. “Agora, pessoas e conversas pertencem ao domínio do conhecimento institucional.”

Fique a par de suas tarefas com lembretes

O recurso de lembrete do Slack garante que os representantes de vendas nunca se esqueçam de responder a uma pergunta do cliente ou de comparecer a um compromisso. Os lembretes são ótimos para a eficiência interna. Por exemplo, defina uma nota única para o mesmo dia para lembrar você de conversar com um engenheiro de soluções sobre um novo recurso de produto sobre o qual um cliente quer saber mais. Você também pode definir lembretes recorrentes.

Os lembretes também são ótimos para eventos futuros. Semanas depois de uma conversa com um cliente, quando ele já esqueceu de que lhe contou sobre o aniversário dele, ele ficará impressionado de ver que você se lembrou da data a ponto de lhe enviar uma mensagem de parabéns. E com esse simples gesto, você depositou moedinhas de confiança na conta dele. Essas interações personalizadas, esperadas por mais de 70% dos clientes, de acordo com McKinsey, são importantes na construção da fidelidade do cliente. Além de beneficiarem interações futuras.

Responder rapidamente a solicitações ou retornar o contato são maneiras simples, mas eficazes, de mostrar aos clientes que as necessidades deles são valorizadas e respeitadas. “Quando as conexões são virtuais e não se consegue apertar a mão dos clientes, a construção de pequenos momentos de confianças se dá, muitas vezes, em algo simples como fazer o que você disse que ia fazer durante uma conversa”, diz Martin.

Com as ferramentas do Slack, a confiança floresce no cenário de vendas, tornando a responsabilidade, a transparência e o alinhamento a regra, e não a exceção. Saiba mais sobre como maximizar a produtividade de vendas usando o Slack e o Sales Cloud.