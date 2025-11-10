새 소식

글로벌 데이터 저장 위치 확대: 스위스, 아랍 에미리트, 브라질에서 사용 가능

이제 Slack 고객은 데이터 저장 위치 및 규정 준수 요건을 충족하기 위해 더 많은 지역 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

Slack 팀이 작성2025년 11월 10일

1분 분량

좋은 소식이 있습니다! Slack의 데이터 저장 위치 프로그램이 스위스, 아랍 에미리트(UAE), 브라질 세 개의 지역으로 확대되었습니다. 데이터 저장 위치를 사용하면 고객이 데이터 저장 위치를 선택할 수 있어 기업 또는 규제 표준을 더 쉽게 준수할 수 있습니다. 이는 의료 서비스, 금융, 공공 부문 조직과 같이 규제를 받는 산업에 특히 중요합니다.

기본적으로 Slack 데이터는 미국에 저장됩니다. 그러나 글로벌 조직들이 데이터 저장 위치에 대한 자체 내부 정책을 만들고 있습니다. 또한 정부 및 제3자 규제 기관은 데이터 저장 위치 관련 요건을 점점 더 강화하고 있습니다. Slack은 이러한 격차를 해소하고 규제가 엄격한 부문에 속한 더 많은 팀에서 Slack을 사용할 수 있도록 데이터 저장 위치 옵션을 지속적으로 확대하고 있습니다.

현재 미국 외 지역에서 사용할 수 있는 데이터 저장 위치 지역은 다음과 같습니다.

  • 브라질
  • 프랑크푸르트
  • 인도
  • 런던
  • 몬트리올
  • 파리
  • 싱가포르
  • 스위스
  • 시드니
  • 도쿄
  • 아랍 에미리트(UAE)

 

Slack이 데이터를 안전하게 보호하는 방법

데이터 저장 위치는 엔터프라이즈급 보안 및 규정 준수에 대한 Slack의 지속적인 투자를 보여주는 최신 사례입니다. Slack은 가장 널리 인정받는 보안 표준을 충족하고 그 이상의 수준을 달성하여 고객이 규정 준수 요건을 해결하는 데 도움이 되는 도구를 제공합니다.

Slack의 보안 프로그램은 ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2 유형 II, SOC 3 및 클라우드 보안 협회에 따라 서비스를 인증합니다. Slack은 또한 고객이 FINRA, HIPAA, FedRAMP 및 GDPR을 비롯한 특정 산업 규정 또는 국제 보안 및 데이터 개인정보 보호 표준을 충족하도록 지원합니다.

시작할 준비가 되셨나요?

영업 팀에 문의하여 귀사의 데이터 저장 위치를 설정하세요. 데이터 저장 위치를 비롯한 Slack의 보안에 대해 자세히 알아보려면 Slack의 보안 솔루션설명서를 참조하세요.

