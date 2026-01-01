보안
글로벌 데이터 저장 위치 확대: 스위스, 아랍 에미리트, 브라질에서 사용 가능
이제 Slack 고객은 데이터 저장 위치 및 규정 준수 요건을 충족하기 위해 더 많은 지역 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
모범 사례, 강화된 위협 감지, 알림 제어를 통해 Slack 데이터를 보호하세요
엔터프라이즈급 보안이 사용자가 Slack에서 협업하고 작업을 수행하는 방법의 모든 측면에 적용되어 있습니다.
새롭고 강력한 엔터프라이즈급 보안 계층 도입하기
Slack은 사이버 보안 위협보다 앞서 귀사를 지키기 위해 끊임없이 혁신하고 있습니다. Slack이 고객의 정보와 데이터를 안전하게 보호하도록 돕는 방법을 만나보세요.
Slack Enterprise Grid에 도입된 Enterprise Key Management
최고 보안 책임자 Geoff Belknap이 팀 업무를 방해하지 않으면서 보안을 강화하는 Slack EKM에 대해 알려 드려요.
Slack의 보안: Slack이 데이터를 보호하는 방법
Slack의 최우선 가치는 고객 신뢰 유지입니다. Slack이 조직의 안전과 생산성을 유지하는 방법을 알아보세요.
심층 방어: Digital HQ를 보호하는 세 가지 새로운 보안 기능
더 많은 투명성을 제공하는 향상된 기능들 덕분에 팀이 안심하고 업무의 미래를 펼쳐나갈 수 있습니다