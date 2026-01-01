セキュリティ
グローバルのデータレジデンシーが拡大 : スイス、UAE、ブラジルが新たに追加
Slack データの保存場所が、さらに多くの地域から選択可能に。コンプライアンス要件に対応しやすくなるよう、Slack はデータレジデンシーを継続的に拡大しています。
Slack 上のデータを保護するベストプラクティス、高度な脅威検出機能、アラートコントロールをご紹介
Slack は、ユーザーが連携するすべての場面に、エンタープライズ級のセキュリティを組み込んでいます。
金融業界で不正なコミュニケーションを回避するには
メッセージのリスクを抑えるツールの条件は、使いやすく安全で快適に連携できること
エンタープライズ級のセキュリティを実現する強力な新レイヤー
Slack は最先端のサイバーセキュリティを 備え、皆さまの情報やデータを安全に守ります
Slack Enterprise Grid に Enterprise Key Management が登場
チームワークを妨げずにセキュリティを強化する Slack EKM の仕組みを Slack 最高セキュリティ責任者が解説
Slack のセキュリティ : Slack がデータを保護する方法
私たちが何より大切にしているのは、お客様からの信頼を維持することです。ここでは、Slack があなたの組織の安全性と生産性を維持する方法についてご説明します。
DX とは？デジタル化・IT 化との違いや成功させるためのポイントを解説
DX は、デジタル化や IT 化とどう違うのでしょうか。DX の定義や取り組むべき理由、成功させるためのポイントのほか、DX の実現に向けて取り入れたい技術などを解説します。
ノマドワーカーとは？必要なものやメリット・デメリットを解説
ノマドワーカーとは働き方のスタイルのことをいいます。ノマドワーカーのメリットやデメリット、ノマドワーカーとして働く上で必要なものなどについて解説します。