山口周さんに学ぶ、ニューノーマル時代の企業に求められる変化の視点
あらゆる前提がオールリセットされる変化のなかで、企業が知っておきたいこと
Workstyle Innovation Day : Slack の働き方カンファレンスを振り返る
生産性向上、組織改革などニューノーマル時代の働き方のヒントが盛りだくさん
自社の AI に死角はない？ビジネスツールの分断がもたらす隠れたリスク
ツールが連携されていない環境では、AI の力が十分に発揮されません。ワークフローの分断により、インサイトを効果的に引き出せず、時間やチャンスを無駄にしてしまいます。
Microsoft、Teams のバンドルを停止 : 今こそ働き方を変革するチャンス
あらゆる要素をつなぎ、チームのコラボレーションの場となるオープンなプラットフォームである Slack は、Microsoft 365 を使った仕事の新しい方法になります。
カスタマーサポートでの Slack の活用方法 : Slack Community NYC のエキスパートからのヒント
カスタマーサポートに Slack を最大限活用する方法を、Slack のエキスパートがご紹介します。
Slack で財務チームの生産性を高める 3 つの方法
Salesforce の財務チームは、スピーディーな報告、承認手続き、外部パートナーとの連携に Slack を活用しています。
エンタープライズ級のセキュリティを実現する強力な新レイヤー
Slack は最先端のサイバーセキュリティを 備え、皆さまの情報やデータを安全に守ります
組織の透明性を確保したいモダンなリーダーに向けたガイド
「チャネル変革」シリーズの第 2 回 : オープンなコミュニケーションの文化を育む方法とは？
Slack Enterprise Grid に Enterprise Key Management が登場
チームワークを妨げずにセキュリティを強化する Slack EKM の仕組みを Slack 最高セキュリティ責任者が解説
職業訓練で従業員エンゲージメントを高める方法
柔軟で非形式的なキャリア育成の機会が、従業員体験を大幅に向上