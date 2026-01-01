AI エージェントが皆さんや皆さんの同僚とシームレスに連携している近い将来を想像してみてください。あるエージェントは顧客を代理し、あるエージェントはチームメイトを代理します。これらはすべて、ビジネスで使用している特定の言語でコミュニケーションを行います。もちろん多言語にも対応可能です。これらのエージェントは、既存の情報と新しいインサイトの両方をリアルタイムで統合しながら、共有ナレッジベースを継続的に更新します。

単一エージェントのユースケースからマルチエージェントシステムに移行し、最終的にすべてのビジネスが独自のオムニエージェントを持つようになると、AI エージェントはさまざまなコンテキストで、より広範な自律性を持って動作するようになるでしょう。私たちは、「今週、顧客からどのような新しい問題が提起されましたか？」や「従業員が最も懸念していることは何ですか？」といった質問で一日を始めるようになります。エージェントのアンサンブルが、顧客との何千ものやり取り、会話、同僚のインサイトから回答を要約します。これがエージェント時代のもたらす未来です。

問題は、どうすればそこに到達できるのかということです。その答えは、エージェントがタスクを効果的に実行するために最も必要とする情報、つまりコンテキストが関係しています。

AI においてコンテキストが重要な理由

コンテキストは、AI エージェントが企業に真の価値を提供するための鍵となります。エージェントのアーキテクチャは、LLM の推論能力を活用して、曖昧さがあったとしてもタスクを自動化します。その曖昧さを解釈するためのコンテキストは多ければ多いほど、パフォーマンスが向上します。

エージェントは、コンピューターを使用して自動化するための新しい方法を導入します。この方法ではあらゆるシナリオのルールを徹底的に事前定義する必要はありません。エージェントシステムは、LLM のパターンマッチング能力を使用して、特定の状況の詳細を推測することができます。また、より豊富なコンテキストを受け取るほど、つまり推測する必要性が少なくなるほど、より効果的に機能します。

エージェントがアクションを起こす前に常に詳細を質問しないといけないのであれば、人間と AI とのコラボレーションの利点は損なわれます。

初期の AI エージェントの多くが現在どのように動作しているのか、そして私たちがどこへ向かっているのかを考えてみましょう。現在の AI エージェントの多くは、定義されたパラメーターの範囲外では苦戦を強いられており、会話の流れを見失うと簡単にリクエストを誤って解釈する可能性があります。AI エージェントが、解釈すべき内容をユーザーに指示されるのを待機している場合、ユーザーはプロンプト作成エンジニアとなることを余儀なくされます。

十分に豊富なコンテキストにアクセスできないと、エージェント開発者は、そもそものエージェントの目的を達成できないというジレンマに陥ってしまいます。開発者は、予測可能なコンテキストを手がかりにして信頼性の高いパフォーマンスを備えつつも柔軟性が限られた狭いユースケースを設計することも、より幅広いアプローチを採用してコンテキストなしでも機能するように設計することもできます。ただし、そうすると、最終的に不足している詳細を提供するという負担をユーザーに強いることになります。エージェントがアクションを起こす前に常に詳細を質問しないといけないのであれば、人間と AI とのコラボレーションの利点は損なわれます。どちらの戦略も段階的な成果をもたらす可能性はありますが、エージェントの大規模な導入を妨げる可能性もあります。

エージェントにコンテキストが不足していると、ユーザーは実際のタスクを完了するよりもプロンプトを明確にするのに多くの時間を費やすことになります。解決策は、実行中の業務に関する会話を観察できる環境でエージェントを起動し、その解釈能力を使用して実際の業務に関連するコンテキストに指示やツールを適応させることです。