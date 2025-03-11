Imagine um futuro próximo em que agentes de IA colaboram facilmente com você e seus colegas de trabalho. Alguns representam clientes; outros, colegas de equipe. Mas todos eles se comunicam na linguagem específica do seu negócio, mesmo entre vários idiomas. Esses agentes atualizam constantemente uma base de conhecimento compartilhado, integrando informações estabelecidas e novos insights em tempo real.

À medida que passarmos de casos de uso de agente único para sistemas multiagentes e, futuramente, para cada empresa com seu próprio agente universal, veremos agentes de IA operarem em diferentes contextos com cada vez mais autonomia. Começaremos nosso dia com perguntas como: “Quais novas questões os clientes relataram nesta semana?” ou “Quais são as maiores preocupações dos meus funcionários?”. Um conjunto de agentes resumirá a resposta com base em milhares de interações de clientes, conversas e insights dos seus colegas. Essa é a promessa da era dos agentes.

A pergunta é: como chegar lá? E a resposta envolve o tipo de informação de que os agentes mais precisam para executar as tarefas de forma eficaz: contexto.

Por que o contexto é essencial na IA?

O contexto é fundamental para os agentes de IA fornecerem um valor real às empresas. As arquiteturas de agentes aproveitam o poder de inferência dos grandes modelos de linguagem (LLMs) para automatizar tarefas apesar da ambiguidade. Quanto mais contexto eles tiverem para interpretar essa ambiguidade, melhor será o desempenho deles.

Os agentes oferecem uma nova forma de usar os computadores para automatizar, a qual não exige predefinir regras exaustivamente para cada cenário. Os sistemas de agentes podem usar as capacidades de correspondência de padrões de um LLM para inferir as particularidades de uma determinada situação e se tornam mais eficazes conforme recebem um contexto mais detalhado (ou seja, quanto menos precisam adivinhar).

A promessa de colaboração entre humanos e IA não é cumprida quando os agentes precisam solicitar detalhes constantemente antes de agir.

Considere a forma como a maioria dos primeiros agentes de IA opera hoje em relação ao cenário para o qual estamos caminhando. Muitos agentes de IA atuais têm dificuldades fora de seus parâmetros definidos e podem facilmente interpretar mal as solicitações caso percam a sequência do assunto. Se esperarem o usuário dizer a eles o que interpretar, eles forçarão o usuário a se tornar engenheiro de prompt.

Sem acesso a um contexto detalhado o suficiente, os desenvolvedores de agentes ficam presos em um dilema que frustra o propósito inicial dos agentes. Eles podem criar casos de uso restritos com dicas contextuais previsíveis e desempenho confiável, mas flexibilidade limitada, ou podem adotar uma abordagem mais ampla e criar para operar sem contexto. Mas fazer isso passa para os usuários o ônus de fornecer os detalhes que faltam na última hora. A promessa de colaboração entre humanos e IA não é cumprida quando os agentes precisam solicitar detalhes constantemente antes de agir. Ambas as estratégias podem gerar ganhos incrementais, mas podem inviabilizar a adoção dos respectivos agentes em grande escala.

Quando um agente não tem contexto, os usuários são obrigados a gastar mais tempo esclarecendo o prompt do que concluindo a tarefa. A solução é utilizar agentes em um ambiente em que possam observar conversas em andamento sobre o trabalho sendo feito e usar sua capacidade de interpretação para adaptar suas instruções e ferramentas ao contexto em torno do trabalho real.