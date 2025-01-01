想象一下，在不久的将来，AI 代理将与你和你的同事无缝协作。有些代理扮演客户角色，有些代理则代表团队成员，它们都能使用特定的业务语言甚至多国语言进行交流。这些代理持续更新共享知识库，实时整合既有信息和全新见解。

随着我们从单一代理使用案例转向多代理系统，再到每个企业都拥有自己的全能代理，我们将见证 AI 代理以越来越高的自主性在各种上下文语境中运作。我们将以这样的问题开启一天的工作：“本周客户提出了哪些新问题？”或“我的员工最关心什么？”一组代理将从数以千计的客户互动、对话和同事的见解中提炼出答案。这就是代理时代的前景。

问题是，我们该如何实现这一愿景？答案在于代理为高效执行任务而最需要的信息类型：上下文信息。

为什么上下文信息在 AI 中至关重要

上下文信息是代理式 AI 为企业提供真正价值的关键所在。代理架构利用 LLM 的推理能力，即使在模糊情况下也能自动处理任务。AI 拥有的上下文信息越多，对模糊性的解读能力就越强，从而表现得更加出色。

代理引入了一种利用电脑实现自动化的新方法，这种方法不需要为每种场景详尽地预先定义规则。代理系统可以利用 LLM 的模式匹配能力推断出任何给定情境的具体细节，并且随着上下文信息的不断丰富，代理的效率会提高。换句话说，上下文信息越充足，需要猜测的内容就越少。

如果代理在采取行动之前必须不断询问细节，人类与 AI 协作的希望就会落空。

思考一下大多数早期 AI 代理在如今的运作方式，以及我们的未来发展方向。当前的许多 AI 代理都在超出其设定的参数时难以正常运作；如果失去消息列线索，会很容易误解用户请求。如果 AI 代理总是等待用户告知要解读什么内容，就会迫使用户成为“提示工程师”。

如果无法获取足够丰富的上下文信息，代理开发者会陷入进退两难的境地，而这从根本上违背了开发代理的初衷。他们可以设计能依据可预测的上下文线索良好运行、性能可靠但灵活性有限的狭窄使用案例；也可以采取更宽泛的方法，设计出无需依赖上下文信息的代理。但这样做会将负担转嫁给用户，迫使用户在最后一刻补充缺失的细节。当代理在采取行动之前必须不断询问细节时，人类与 AI 协作的希望就会落空。这两种策略都能带来增量收益，但可能会阻碍代理的大规模应用。

当代理缺乏上下文信息时，用户不得不花费更多时间阐明他们的提示，而不是完成实际工作。解决方案是将代理部署到这种环境中：它们能够观察到正在进行的有关已开展工作的对话，并利用自身的解读能力，根据现实工作中的上下文信息做出改变，调整收到的指令以及所使用的工具。