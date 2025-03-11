Imagina un futuro no tan lejano en el que los Agentes de IA trabajen a la perfección contigo y tu equipo. Algunos representan a clientes, otros a compañeros, y todos se comunican en el mismo idioma que tu negocio, incluso en varios idiomas a la vez. Estos agentes actualizan de forma continua una base de conocimiento compartida, combinan información ya consolidada con nuevos datos y lo integran todo en tiempo real.

Al pasar de escenarios con un solo agente a sistemas multiagente y, en última instancia, a un modelo donde cada empresa cuente con su propio omniagente, los agentes de IA adquirirán más autonomía en diversos entornos. Empezaremos el día con preguntas como: “¿De qué problemas nuevos han hablado los clientes esta semana?” o “¿Qué preocupa más a mis empleados?”. Un conjunto de agentes resumirá las respuestas basándose en miles de interacciones con clientes, conversaciones y conocimientos compartidos por tu equipo. Este es el futuro que define la era de los agentes.

La pregunta es la siguiente: ¿cómo llegamos hasta ese punto? La respuesta implica el tipo de información que los agentes más necesitan para ejecutar sus tareas de forma eficaz: el contexto.

Por qué el contexto es fundamental para la IA

El contexto es fundamental para que la IA de agentes aporte verdadero valor a las empresas. Las arquitecturas de agentes aprovechan la capacidad de los LLM para extraer conclusiones, y la usan para automatizar tareas incluso en situaciones ambiguas. Cuanto más contexto tienen para interpretar esa ambigüedad, mejor funcionan.

Los agentes transforman la automatización informática: ya no hace falta programar reglas específicas para cada caso. Los sistemas de agentes pueden aprovechar la capacidad de los LLM para reconocer patrones y deducir los detalles de cada situación. Cuanto más contexto reciban, más eficaces se vuelven y dependen menos de las suposiciones.

La colaboración entre humanos e IA pierde su esencia cuando los agentes tienen que preguntar cada detalle antes de actuar.

Observa el contraste entre el funcionamiento actual de los primeros agentes de IA y el rumbo que estamos tomando. Muchos tienen dificultades fuera de sus parámetros definidos y pueden malinterpretar fácilmente las solicitudes si pierden el contexto. Si esperan a que el usuario les indique cómo deben interpretar las solicitudes, el usuario termina siendo más bien un ingeniero.

Cuando los desarrolladores de agentes no cuentan con suficiente contexto, se enfrentan a un dilema que contradice la propia razón de ser de los agentes. Pueden diseñar casos de uso limitados, con señales contextuales claras y un rendimiento estable, pero con poca flexibilidad, o intentar buscar un enfoque más amplio y diseñar agentes capaces de funcionar sin contexto. En este caso, los usuarios tienen que asumir la tarea de proporcionar los detalles que faltan en el último momento. La colaboración entre humanos e IA pierde su valor cuando los agentes no pueden actuar sin preguntar a cada paso. Aunque ambas estrategias pueden lograr mejoras progresivas, también pueden frenar la adopción generalizada de estos agentes.

Si un agente carece de contexto, los usuarios deben invertir más tiempo en aclarar su solicitud que en realizar la tarea. La mejor solución es integrar los agentes en un entorno donde puedan seguir las conversaciones sobre el trabajo y utilizar su capacidad de interpretación para adaptar sus instrucciones y herramientas en función del contexto real.