Stelle dir eine nahe Zukunft vor, in der KI-Agenten nahtlos mit dir und deinen Kolleg:innen zusammenarbeiten. Einige repräsentieren Kund:innen, andere Teammitglieder – alle kommunizieren in der spezifischen Sprache deines Unternehmens, sogar über mehrere Sprachen hinweg. Diese Agenten aktualisieren kontinuierlich eine gemeinsame Wissensdatenbank und integrieren dabei sowohl etablierte Informationen als auch neue Erkenntnisse in Echtzeit.

Während wir von Anwendungsfällen mit einzelnen Agenten zu Multiagentensystemen und schließlich dazu übergehen, dass jedes Unternehmen seinen eigenen Omniagenten hat, werden wir sehen, wie KI-Agenten kontextübergreifend mit immer größerer Autonomie arbeiten. Wir werden unseren Tag mit Fragen beginnen wie: „Welche neuen Probleme haben Kund:innen diese Woche angesprochen?" oder „Was beschäftigt meine Mitarbeitenden am meisten?" Ein Ensemble von Agenten wird die Antwort aus Tausenden von Kundeninteraktionen, Gesprächen und Erkenntnissen deiner Kolleg:innen zusammenfassen. All das hält die Ära der Agenten für uns bereit.

Die Frage lautet: Wie kommen wir dahin? Die Antwort liegt in der Art von Informationen, die Agenten am meisten benötigen, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen: Kontext.

Warum Kontext für KI essenziell ist

Kontext ist der Schlüssel dafür, dass agentenbasierte KI Unternehmen einen echten Mehrwert bietet. Agentenbasierte Architekturen nutzen die Inferenzleistung von LLMs (Large Language Models, Große Sprachmodelle), um Aufgaben trotz Mehrdeutigkeit zu automatisieren. Je mehr Kontext sie zur Interpretation dieser Mehrdeutigkeit haben, desto besser ist ihre Leistung.

Agenten führen zwecks Automatisierung eine neue Art der Computernutzung ein, die keine erschöpfende frühzeitige Festlegung von Regeln für jedes Szenario erfordert. Agentensysteme können die Mustererkennungsfähigkeiten eines LLM nutzen, um die Besonderheiten einer bestimmten Situation zu erschließen, und sie werden effektiver, wenn sie den umfassenden Kontext erhalten – mit anderen Worten, je weniger sie raten müssen.

Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI misslingt, wenn Agenten ständig nach Details fragen müssen, bevor sie handeln.

Überlege, wie die meisten frühen KI-Agenten heute funktionieren und was die Zukunft verspricht. Viele aktuelle KI-Agenten haben Schwierigkeiten außerhalb ihrer definierten Parameter und können Anfragen leicht falsch interpretieren, wenn sie den Faden verlieren. Wenn sie darauf warten, dass die Benutzer:innen ihnen sagen, was sie interpretieren sollen, zwingen sie die Benutzer:innen dazu, Prompt Engineers zu werden.

Ohne Zugang zu umfassendem Kontext geraten Agent-Entwickler:innen in ein Dilemma, das den Zweck von Agenten von vornherein zunichte macht. Sie können enge Anwendungsfälle mit vorhersehbaren kontextuellen Hinweisen und zuverlässiger Leistung, aber begrenzter Flexibilität entwerfen, oder sie können einen breiteren Ansatz wählen und die Agenten so gestalten, dass sie ohne Kontext auskommen. Dann liegt es jedoch an den Benutzer:innen, fehlende Details im letzten Moment zu liefern. Die Zusammenarbeit von Mensch und KI misslingt, wenn Agents ständig nach Details fragen müssen, bevor sie handeln können. Beide Strategien können schrittweise Verbesserungen erzielen, können aber die Einführung ihrer Agenten im großen Stil verhindern.

Wenn einem Agenten der Kontext fehlt, sind Benutzer:innen gezwungen, mehr Zeit damit zu verbringen, ihre Anfrage zu klären, als die eigentliche Aufgabe zu erledigen. Die Lösung besteht darin, Agenten in einer Umgebung einzusetzen, in der sie laufende Gespräche über die durchgeführte Arbeit beobachten und ihre Interpretationsfähigkeit nutzen können, um ihre Anweisungen und Tools an den Kontext der realen Arbeit anzupassen.