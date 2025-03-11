Imagina un futuro cercano donde los agentes de IA colaboren fluidamente contigo y tus colegas. Algunos representan a los clientes, otros a los compañeros de equipo; todos se comunican en el idioma específico de la empresa, incluso en varios idiomas. Estos agentes actualizan constantemente una base de conocimiento compartida, donde integran información consolidada y nuevos conocimientos en tiempo real.

A medida que pasamos de casos de uso con un solo agente a sistemas multiagente y, finalmente, a que cada empresa tenga su propio omniagente, veremos cómo los agentes de IA operan en diferentes contextos con una autonomía cada vez mayor. Comenzaremos el día con preguntas como: “¿Qué problemas nuevos han planteado los clientes esta semana?” o “¿Qué es lo que más preocupa a mis empleados?”. Un equipo de agentes resumirá la respuesta a partir de miles de interacciones con los clientes, conversaciones y perspectivas de tus colegas. Esta es la promesa de la era de los agentes.

La pregunta es, ¿cómo llegamos ahí?. La respuesta se centra en el tipo de información que los agentes más necesitan para ejecutar sus tareas eficazmente: el contexto.

Por qué el contexto es esencial en la IA

El contexto es clave para que la IA de los agentes aporte valor real a las empresas. Las arquitecturas de los agentes aprovechan el poder de inferencia de los LLM para automatizar tareas a pesar de la ambigüedad. Cuanto más contexto tengan para interpretar dicha ambigüedad, mejor será su rendimiento.

Los agentes introducen una nueva forma de usar las computadoras para automatizar, una que no requiere la predefinición exhaustiva de reglas para cada escenario. Los sistemas de los agentes pueden usar las capacidades de coincidencia de patrones de un LLM para inferir los detalles de una situación dada, y se vuelven más eficaces a medida que reciben un contexto más completo; en otras palabras, tienen menos que adivinar.

La promesa de la colaboración entre humanos e IA se pierde cuando los agentes deben pedir detalles, constantemente, antes de actuar.

Consideremos cómo funcionan hoy la mayoría de los primeros agentes de IA, en comparación con el futuro. Muchos agentes de IA actuales tienen dificultades fuera de sus parámetros definidos y pueden malinterpretar fácilmente las solicitudes si pierden el hilo. Si esperan a que el usuario les diga qué interpretar, lo obligan a convertirse en ingenieros de instrucciones.

Sin acceso a un contexto suficientemente completo, los desarrolladores de agentes se ven atrapados en un dilema que frustra su finalidad inicial. Pueden diseñar casos de uso específicos con claves contextuales predecibles y un rendimiento fiable, pero con una flexibilidad limitada, o pueden adoptar un enfoque más amplio y diseñar para funcionar sin contexto. Sin embargo, esto impone a los usuarios tener que proporcionar los detalles faltantes en el último momento. La promesa de la colaboración entre humanos e IA se pierde cuando los agentes deben solicitar detalles, constantemente, antes de actuar. Ambas estrategias pueden generar avances progresivos, pero pueden impedir la adopción de sus agentes a escala.

Cuando un agente carece de contexto, los usuarios se ven obligados a dedicar más tiempo a aclarar su indicación que a completar la tarea. La solución es incorporar a los agentes en un entorno donde puedan observar las conversaciones en curso sobre el trabajo en progreso y usar su capacidad de interpretación para adaptar sus instrucciones y herramientas al contexto del trabajo real.