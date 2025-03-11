가까운 미래에 AI 에이전트가 당신, 그리고 동료들과 원활하게 협업하는 모습을 떠올려 보세요. 어떤 에이전트는 고객을, 또 다른 에이전트는 팀원을 대표하고, 또 모두가 당신이 사용하는 비즈니스 언어로 소통하며, 심지어 여러 언어를 넘나들기도 합니다. 이러한 에이전트들은 지속적으로 공유 지식 기반을 업데이트하며, 기존 정보와 새로운 인사이트를 실시간으로 통합합니다.

단일 에이전트 활용 사례에서 다중 에이전트 시스템으로, 그리고 궁극적으로는 모든 기업이 자체 옴니 에이전트를 갖게 되는 방향으로 움직임에 따라, AI 에이전트는 점점 더 다양한 맥락을 활용해 폭넓은 자율성을 발휘하게 될 것입니다. 우리는 앞으로 “이번 주에 고객들이 제기한 새로운 문제는 뭐지?” 또는 “직원들이 가장 우려하고 있는 점은 무엇일까?”와 같은 질문으로 하루를 시작하게 될 것입니다. 이러한 질문에 대해 에이전트 그룹은 수천 건의 고객 상호 작용, 대화, 동료들로부터 얻은 유용한 인사이트를 바탕으로 답변을 요약해 줄 것입니다. 이것이 바로 에이전트 시대가 약속하는 미래의 모습입니다.

문제는, 어떻게 그 지점에 도달할 수 있느냐는 것입니다. 그 해답은 에이전트가 업무를 효과적으로 수행하는 데 가장 필요한 정보, 즉 전후 맥락에 달려 있습니다.

AI에서 맥락이 중요한 이유

에이전트 AI가 기업에 실질적인 가치를 제공하려면 맥락 정보가 핵심입니다. 에이전트 아키텍처는 LLM의 추론 능력을 활용하여 모호함이 있는 상황에서도 작업을 자동화할 수 있습니다. 에이전트가 이러한 모호함을 해석할 수 있는 맥락이 많을수록 성능은 향상됩니다.

에이전트는 모든 시나리오에 대한 규칙을 일일이 사전에 정의할 필요가 없는 새로운 방식의 컴퓨터 자동화 방식을 도입합니다. 에이전트 시스템은 LLM의 패턴 매칭 기능을 활용하여 주어진 상황의 세부 사항을 추론할 수 있으며, 더 풍부한 맥락을 제공 받을수록 더 효과적으로 작동합니다. 즉, 단순 추측에 의존할 필요가 줄어드는 거죠 .

에이전트가 작동하기 전에 매번 세부 정보를 요청해야 한다면 인간과 AI의 협업이 지닌 가능성은 사라지고 맙니다.

대부분의 초기 AI 에이전트가 오늘날에는 어떻게 작동하는지, 그리고 Slack이 나아가고 있는 방향에 대해 생각해 보세요. 현재 많은 AI 에이전트는 정해진 매개 변수를 벗어나면 어려움을 겪으며, 스레드를 놓치면 사용자의 요청을 잘못 해석하기가 쉽습니다. 사용자가 무엇을 해석해야 할지 알려줄 때까지 에이전트가 기다린다면, 결국 사용자가 프롬프트 엔지니어가 되도록 강요하는 셈입니다.

충분히 풍부한 맥락에 접근하지 못하면, 에이전트 개발자는 에이전트의 본래 목적이 무의미해지는 딜레마에 우선 빠지게 됩니다. 에이전트 개발자들은 예측 가능한 맥락적 단서와 안정적인 성능을 제공하지만 유연성이 제한된 사용 사례를 설계하거나, 더 넓은 접근 방식을 취하고 맥락 없이 작동하도록 설계하게 됩니다. 하지만 이렇게 하면 누락된 세부 정보를 마지막 순간에 사용자가 제공해야 하는 부담이 생깁니다. 에이전트가 작동하기 전에 매번 세부 정보를 요청해야 한다면 인간과 AI의 협업이 지닌 가능성은 사라지고 맙니다. 두 가지 전략 모두 점진적인 성과를 이끌어낼 순 있지만, 에이전트를 대규모로 도입하는 데에는 걸림돌이 될 수 있습니다.

에이전트에게 충분한 맥락이 제공되지 않는다면, 사용자는 실제 작업을 완료하는 것보다 더 많은 시간을 프롬프트를 명확히 하는 데 소모하게 됩니다. 해결책은 에이전트를 진행 중인 작업과 관련된 대화를 관찰할 수 있는 환경에 배치하고, 이들의 해석 능력을 활용하여 지침과 도구를 실제 업무와 관련된 맥락에 맞게 적용하는 것입니다.