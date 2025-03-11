Immagina un futuro prossimo in cui gli agenti di IA collaborano in modo fluido con te e i tuoi colleghi. Alcuni rappresentano i clienti, altri i membri del team, e tutti comunicano nella lingua specifica della tua azienda, o persino in più lingue. Questi agenti aggiornano continuamente una knowledge base condivisa, integrando sia le informazioni consolidate che le nuove intuizioni in tempo reale.

Man mano che passiamo da casi d'uso con un singolo agente a sistemi multiagente, e infine verso un futuro in cui ogni azienda avrà il proprio omniagente, vedremo gli agenti di IA operare in contesti diversi con un'autonomia sempre maggiore. Inizieremo le nostre giornate con domande come: “Quali nuove problematiche hanno sollevato i clienti questa settimana?” o “Quali sono le maggiori preoccupazioni dei miei dipendenti?”. Un insieme di agenti riassumerà le risposte da migliaia di interazioni con i clienti, conversazioni e approfondimenti dei colleghi. Questa è la promessa dell'era basata sugli agenti.

La domanda è: come arriviamo a questo obiettivo? La risposta risiede nel tipo di informazioni di cui gli agenti hanno più bisogno per svolgere efficacemente le loro attività: il contesto.

Perché il contesto è essenziale nell'IA

Il contesto è fondamentale affinché l’IA basata sugli agenti possa offrire un valore reale alle aziende. Le architetture basate sugli agenti sfruttano il potere di inferenza degli LLM per automatizzare le attività anche in presenza di ambiguità. Più contesto hanno per interpretare tale ambiguità, migliori saranno le loro prestazioni.

Gli agenti introducono un nuovo modo di usare i computer per automatizzare, senza la necessità di definire in modo esaustivo regole per ogni scenario. I sistemi basati sugli agenti possono sfruttare le capacità di riconoscimento dei modelli degli LLM per dedurre i particolari di una situazione specifica e diventano più efficaci man mano che ricevono un contesto più ricco, riducendo così l'incertezza e le supposizioni.

La promessa della collaborazione tra esseri umani e IA viene meno quando gli agenti devono chiedere costantemente dettagli prima di agire.

Considera come opera oggi la maggior parte degli agenti di IA rispetto a dove ci stiamo dirigendo. Molti agenti di IA attuali hanno difficoltà al di fuori dei loro parametri definiti e possono facilmente interpretare male le richieste se perdono il filo della conversazione. Se aspettano che sia l'utente a dire cosa interpretare, lo costringono a diventare esperto nella formulazione di prompt.

Senza accesso a un contesto sufficientemente ricco, gli sviluppatori di agenti si trovano intrappolati in un dilemma che vanifica lo scopo stesso degli agenti. Possono progettare casi d'uso ristretti con indizi contestuali prevedibili e prestazioni affidabili ma con una flessibilità limitata, oppure adottare un approccio più ampio e progettare agenti che operino senza contesto. Tuttavia, così facendo, il carico ricade sugli utenti, che devono fornire i dettagli mancanti all'ultimo momento. La promessa della collaborazione tra esseri umani e IA viene meno quando gli agenti devono costantemente chiedere dettagli prima di agire. Entrambe le strategie possono apportare miglioramenti incrementali, ma rischiano di ostacolare l'adozione degli agenti su larga scala.

Quando un agente manca di contesto, gli utenti sono costretti a dedicare più tempo a chiarire il prompt che a completare l’attività vera e propria. La soluzione è implementare gli agenti in un ambiente in cui possano osservare le conversazioni in corso relative al lavoro svolto e sfruttare le loro capacità di interpretazione per adattare istruzioni e strumenti al contesto reale.